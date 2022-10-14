Куртуа пропустит матч против «Барселоны»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа будет вынужден пропустить поединок против «Барселоны».
Утверждается, что врачи мадридского клуба решили консервативно подойти к восстановлению бельгийца от травмы и не форсировать его возвращение.
Встреча Ла Лиги «Реал» — «Барселона» состоится 16 октября в 17:15 по московскому времени.
Барса может напрягаться с первых секунд только в игрех с Реалом и больше ничего,к тому же Хави оказался слабым тренером и слабым мотиватором.
Интер не смогли один раз победить,что можно от них ожидать.
Самая мотивированная команда Реал,будучи слабее в ЛЧ некоторых команд все равно побеждает в ЛЧ.
Барса может напрягаться с первых секунд только в игрех с Реалом и больше ничего,к тому же Хави оказался слабым тренером и слабым мотиватором.
Интер не смогли один раз победить,что можно от них ожидать.
Самая мотивированная команда Реал,будучи слабее в ЛЧ некоторых команд все равно побеждает в ЛЧ.