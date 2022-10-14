Куртуа пропустит матч против «Барселоны»

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вчера, 14:28

Вратарь «Реала» будет вынужден пропустить поединок против «Барселоны».

Утверждается, что врачи мадридского клуба решили консервативно подойти к восстановлению бельгийца от травмы и не форсировать его возвращение.

Встреча Ла Лиги «Реал» — «Барселона» состоится 16 октября в 17:15 по московскому времени.