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Куртуа пропустит матч против «Барселоны»

вчера, 14:28
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗавтра в 17:15 Не начался

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа будет вынужден пропустить поединок против «Барселоны».

Утверждается, что врачи мадридского клуба решили консервативно подойти к восстановлению бельгийца от травмы и не форсировать его возвращение.

Встреча Ла Лиги «Реал» — «Барселона» состоится 16 октября в 17:15 по московскому времени.

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Все комментарии
Gelious
Gelious ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 18:59
Причем тут то, как у Барселоны все? Речь не о шансах команд. В прошлом сезоне мешало то, что Мадрид после травм очень сильно форсировал возвращение и набор формы. Что обернулось невероятным триумфом в ЛЧ. Хотя было видно, какая цена была заплачена. Возможно, в этом сезоне старикам это еще аукнется.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 12:37
Да ладно, а что помешал ему в прошлом эль-класико выручить команду? Или у Барселоны всё хорошо в игре, и травмированных нет?
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 12:35
В прошлом эль-класико он пропустил 4 банки, дырявый по сути вратарь, хорошо играет редко. Лунин как минимум не хуже. Но в случае очередного поражения у сливочных отмазка готова!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ TOR громовержец (раскрыть)
сегодня в 04:37
Не, - в троём!
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:38
Эта игра ничего не значит, не решает, чемпионат длинный. Надо было бросить все силы, усилия на матч с Интером. Вот там надо было.
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:23
Вот это потеря и серьезная проверка для Лунина!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:44
Боится Барсу
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:40
Барселоне это вряд-ли поможет
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 15:31
Отлично, украинцу минимум трёшку отгрузит Барса
амурец
амурец
вчера в 15:21
Это очень плохо
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 15:02, ред.
Барса победит или проиграет но вылетит из ЛЧ.
Барса может напрягаться с первых секунд только в игрех с Реалом и больше ничего,к тому же Хави оказался слабым тренером и слабым мотиватором.
Интер не смогли один раз победить,что можно от них ожидать.
Самая мотивированная команда Реал,будучи слабее в ЛЧ некоторых команд все равно побеждает в ЛЧ.
4zqwpwbmt3bp
4zqwpwbmt3bp
вчера в 14:59
А вот это реально хреново. Ну или барселонно звездато
Gelious
Gelious
вчера в 14:51
Все никак не выходит у Мадрида к классико подойти в кондициях. Наконец без травм хоть, так теперь вратаря не будет. А весной как всегда травмы нахлынут
TOR громовержец
TOR громовержец
вчера в 14:43
Всем потерям потеря,Тибо это пол Команды,считай Реал будет играть в шестером
Futurista
Futurista
вчера в 14:31
Куртуа, пуркуа?)...
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