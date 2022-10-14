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Канте может пропустить чемпионат мира из-за травмы

вчера, 11:01

Полузащитник «Челси» и сборной Франции Нголо Канте может пропустить чемпионат мира в Катаре.

Футболист не смог восстановиться от травмы задней поверхности бедра. У игрока произошел рецидив повреждения, из-за этого он пропустит несколько недель. По этой причине он может оказаться вне заявки своей национальной команды на мундиаль.

В текущем сезоне АПЛ Канте появлялся на поле дважды.

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Все комментарии
старина
старина
вчера в 22:14
Жаль,отличный футболисст.Здоровья
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:15
Значит у сборной Франции будут проблемы....к травмированному Полю Погба может добавиться куда более важный игрок Нголо Канте. Если вдруг окажется, что Нголо неуспеетвостановиться до начала мундеаля, то скорее всего связка
Тчуамени/Фофана будет основной у сборной Дешама.
Roger Young
Roger Young
вчера в 11:56, ред.
Ну вы бы еще два чемпионата мира в году сделали, чтобы у игроков вообще не было перерыва на отдых, а потом сокрушались что многие топовые футболисты получили травмы и не едут на турнир.

Катарский ЧМ по-моему войдет в историю, как памятник коррупции и безобразия.
rg6xwbbzscur
rg6xwbbzscur
вчера в 11:32
Очень бы этого не хотелось
alexgurzan
alexgurzan ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 11:21, ред.
А в чём проблема?
Получилось ответить без каких либо проблем.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 11:04
Там и без него негров хватит !
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 11:03
Ребята из соккра вы там очередно дно толлерантности пробили? Дабы не расстраивать пользователей запретили отвечать на комменты? 😆😂
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 11:02
Так а что с соккером случиллсь? Как теперь отвечатт собеселникам?
Гость
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