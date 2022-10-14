Полузащитник «Челси» и сборной Франции Нголо Канте может пропустить чемпионат мира в Катаре.
Футболист не смог восстановиться от травмы задней поверхности бедра. У игрока произошел рецидив повреждения, из-за этого он пропустит несколько недель. По этой причине он может оказаться вне заявки своей национальной команды на мундиаль.
В текущем сезоне АПЛ Канте появлялся на поле дважды.
Катарский ЧМ по-моему войдет в историю, как памятник коррупции и безобразия.
Катарский ЧМ по-моему войдет в историю, как памятник коррупции и безобразия.