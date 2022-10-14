Канте может пропустить чемпионат мира из-за травмы

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вчера, 11:01

Полузащитник «Челси» и сборной Франции может пропустить чемпионат мира в Катаре.

Футболист не смог восстановиться от травмы задней поверхности бедра. У игрока произошел рецидив повреждения, из-за этого он пропустит несколько недель. По этой причине он может оказаться вне заявки своей национальной команды на мундиаль.