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Гальтье высказался о травме Месси

вчера, 23:29
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика22:00 Не начался

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье прокомментировал травму нападающего команды Лионеля Месси.

Во время первого матча против «Бенфики» Лео почувствовал проблему с голенью. Мы все ожидали, что он сможет принять участие во второй игре, но все сложилось иначе. Между этими играми всего шесть дней... Ему намного лучше, но он все еще ощущает тот дискомфорт, который может помешать в столь важном матче, и он предпочел подождать. В течение недели мы будем наблюдать, как все развивается, и вполне вероятно, он сможет сыграть против «Марселя».

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Все комментарии
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 06:55
Все будет хорошо, он будет играть в этой игре.
Gahi
Gahi
сегодня в 06:43
Самое главное это здоровье. Удачи
zf5w26zamxxc
zf5w26zamxxc
сегодня в 06:31
Главное чтобы к мундиалю восстановился
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 05:25
Месси не нытик,сыграет !
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 01:43
Это для ПСЖ не потеря
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:41
Да, надо отдохнуть...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:04
Здоровья Леонелю!
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