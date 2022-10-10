Гальтье высказался о травме Месси

Главный тренер ПСЖ прокомментировал травму нападающего команды .

Во время первого матча против «Бенфики» Лео почувствовал проблему с голенью. Мы все ожидали, что он сможет принять участие во второй игре, но все сложилось иначе. Между этими играми всего шесть дней... Ему намного лучше, но он все еще ощущает тот дискомфорт, который может помешать в столь важном матче, и он предпочел подождать. В течение недели мы будем наблюдать, как все развивается, и вполне вероятно, он сможет сыграть против «Марселя».