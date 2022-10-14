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Хави надеется, что Кунде успеет восстановиться к матчу с «Реалом»

вчера, 12:36
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗавтра в 17:15 Не начался

Главный тренер «Барселоны» Хави надеется, что защитник Жюль Кунде успеет восстановиться к матчу Ла Лиги против «Реала».

Специалист не хочет выпускать на эту игру Жерара Пике. Тренер не любит выпускать на поле игроков, которые готовы не в полной мере, но Кунде — приоритетный вариант на матч против «сливочных». Хави не понравилось то, как сыграл Пике против «Интера» в Лиге чемпионов (3:3). Кунде получил повреждение двуглавой мышцы левого бедра 22 сентября. На данный момент его состояние оценивается как удовлетворительное, и, если динамика сохранится, он сможет принять участие в матче с самого начала встречи.

Эль Класико состоится в воскресенье, начало в 17:15 по московскому времени.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:07
Пике надо продать. Его время ушло...
eleven LC
eleven LC ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:03
С Пике в защите у Барсы,Реалу будет полегче
Судя по тому как Пике сыграл и Интером
shur
shur ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 16:54
...а что без Пике проиграем ?!
eleven LC
eleven LC
вчера в 12:51
А я вот надеюсь что будет играть Пике!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:44
Мы тоже надеемся!
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