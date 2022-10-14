Хави надеется, что Кунде успеет восстановиться к матчу с «Реалом»

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вчера, 12:36

Главный тренер «Барселоны» надеется, что защитник успеет восстановиться к матчу Ла Лиги против «Реала».

Специалист не хочет выпускать на эту игру Жерара Пике. Тренер не любит выпускать на поле игроков, которые готовы не в полной мере, но Кунде — приоритетный вариант на матч против «сливочных». Хави не понравилось то, как сыграл Пике против «Интера» в Лиге чемпионов (3:3). Кунде получил повреждение двуглавой мышцы левого бедра 22 сентября. На данный момент его состояние оценивается как удовлетворительное, и, если динамика сохранится, он сможет принять участие в матче с самого начала встречи.

Эль Класико состоится в воскресенье, начало в 17:15 по московскому времени.