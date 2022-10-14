«Ростов» на своём поле проиграл «Уралу»

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вчера, 21:30

«Ростов» в стартовом матче 13-го тура РПЛ на своём поле проиграл «Уралу» со счётом 1:2.

На мяч Лазара Ранджеловича в первом тайме с пенальти ответил Роман Тугарев, а во втором тайме гол на свой счёт записал голландский форвард «Урала» Рай Влут. Последние минуты матча «Урал» отыграл в меньшинстве после удаления Мингияна Бевеева, но победу удержал.

«Урал» поднялся на 11-е место в турнирной таблице (13 очков), «Ростов» — второй (25 очков).