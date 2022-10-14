«Ростов» на своём поле проиграл «Уралу»

«Ростов» в стартовом матче 13-го тура РПЛ на своём поле проиграл «Уралу» со счётом 1:2.
На мяч Лазара Ранджеловича в первом тайме с пенальти ответил Роман Тугарев, а во втором тайме гол на свой счёт записал голландский форвард «Урала» Рай Влут. Последние минуты матча «Урал» отыграл в меньшинстве после удаления Мингияна Бевеева, но победу удержал.
«Урал» поднялся на 11-е место в турнирной таблице (13 очков), «Ростов» — второй (25 очков).
Болельщиков Урал с Победой. Очень правильная тактическо выстроенная игра Урала принесла свои плоды в виде победы над второй командой чемпионата РПЛ.
А вот Ростов по-настоящему разочаровал. Такой сумбурной игры с обилием детских ошибок в исполнении Ростова я давно не видел. А то что творили игроки защиты , вообще не в какие рамки не лезет. Полная неразбериха, даже чувствовался какой-то мандраж у игроков защиты, приводящий к сумбурным действиям и ошибкам которыми воспользовались игроки Урала. А момент на последних минутах с Уткиным, когда он прорвался в штрафную убрав нескольких защитников и в конечной фазе так и не знал что делать с мячом, что и превело к потери голевого момента. Вот этот момент как раз характеризует всю игру Ростова. И недоумение Карпина и его эмоции тому яркое подтверждение.
Надеюсь будут сделаны правильные выводы и Ростов продолжит радовать своих болельщиков красивой игрой . Удачи тебе Ростов.
Всем Добра !
Болельщиков Урал с Победой. Очень правильная тактическо выстроенная игра Урала принесла свои плоды в виде победы над второй командой чемпионата РПЛ.
А вот Ростов по-настоящему разочаровал. Такой сумбурной игры с обилием детских ошибок в исполнении Ростова я давно не видел. А то что творили игроки защиты , вообще не в какие рамки не лезет. Полная неразбериха, даже чувствовался какой-то мандраж у игроков защиты, приводящий к сумбурным действиям и ошибкам которыми воспользовались игроки Урала. А момент на последних минутах с Уткиным, когда он прорвался в штрафную убрав нескольких защитников и в конечной фазе так и не знал что делать с мячом, что и превело к потери голевого момента. Вот этот момент как раз характеризует всю игру Ростова. И недоумение Карпина и его эмоции тому яркое подтверждение.
Надеюсь будут сделаны правильные выводы и Ростов продолжит радовать своих болельщиков красивой игрой . Удачи тебе Ростов.
Всем Добра !