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«Ростов» на своём поле проиграл «Уралу»

вчера, 21:30
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Ростов» в стартовом матче 13-го тура РПЛ на своём поле проиграл «Уралу» со счётом 1:2.

На мяч Лазара Ранджеловича в первом тайме с пенальти ответил Роман Тугарев, а во втором тайме гол на свой счёт записал голландский форвард «Урала» Рай Влут. Последние минуты матча «Урал» отыграл в меньшинстве после удаления Мингияна Бевеева, но победу удержал.

«Урал» поднялся на 11-е место в турнирной таблице (13 очков), «Ростов» — второй (25 очков).

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13 октября
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Все комментарии
Aliks
Aliks
сегодня в 13:31
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    сегодня в 12:19
    Урал удивил, Ростов разочаровал. Вот пожалуй и всё.
    Михалыч 54
    Михалыч 54 ответ alex57512 (раскрыть)
    сегодня в 10:52
    Настоящее место всех команд мы увидим после 30 тура. Урал с заслуженной победой. Рекомендую вам уважительно относится к соперникам, даже поверженным.
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 09:57
    "Урал" скорее жив, чем мёртв.
    alex57512
    alex57512
    сегодня в 08:02
    Урал с победой! Вы указали Ростову его настоящее место в чемпионате, судя по его игре! И оно не в верхней части таблицы, а в нижней! И, если в этом сезоне ещё удастся обезопасить себя от вылета в низший дивизион, то в следующем сезоне Ростов, вполне, может составить компанию Рубину в ФНЛ. С такой безолаберной игрой мечтать о высоких местах, по меньшей мере, несерьезно!
    Kolenok
    Kolenok
    сегодня в 06:54
    Как Комличенко по улице ходит,только кто плечом заденет сразу на асфальт падает наверное!?
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:28
    Урал жив, да ещё как жив !
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 02:48
    С душком матч. Как не поставил судья пенку Уралу на 61 мин одному ему известно. Там же все очевидно было и лупа не нужна была. И дело даже не в том, что я ставил на ничейный результат). Ну кроты есть кроты! На солнце слепнут, в темноте все видят и слышат. За окном темнота и депрессия. Народу не до футбола.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 02:06
    Несколько неожиданно, но в РПЛ возможно все.
    Владимир Коробов
    Владимир Коробов
    сегодня в 00:11
    Если московская команда с бюджетом вдвое выше проигрывает Ростову, это нормально. А если Ростов проигрывает команде с бюджетом вдвое меньше, это позор или сенсация? 7 команда по размеру бюджета до сего тура занимала второе место в турнирной таблице. Осечки у всех бывают, тот же Зенит с Факелом вничью сыграл, а там разница куда солиднее. Да и вообще тот факт, что во многих соревнованиях титульными спонсорами являются букмекерские конторы не добавляет веры в то, что все честно и по спортивному принципу.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 00:07
    Наши победили !
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 23:41
    Не знаю как там на счёт внеочередного заговора о том чтоб набросить Ростову якорь для продвижения московских команд как здесь думают некоторые....
    Но то что Гончаренко даёт результат - это факт....
    4 победы подряд......достойный результат...учитывая что тренер взял команду в зоне стыков...
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ 8ksy5g5k7ej6 (раскрыть)
    вчера в 23:14
    Скажет нужно бороться до конца матчах После первого тайма перестали работать.
    Это лично мое мнение.
    Будем работать.
    Кайзеркрюгер
    Кайзеркрюгер
    вчера в 23:05
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ 161регион (раскрыть)
      вчера в 22:53
      Вам и так много помогали, должен был наступить судный день. Так бывает, и зависит это не от судьи, а от решений сверху
      161регион
      161регион
      вчера в 22:46
      Судьишка тащил за уши урал как мог... Не дал 100% красную карточку!!! Если бы попали в калено игрочишке зенита, было бы 101% удаление.... Нарушения в штрафной он не увидел, хотя там 100%отмашка игрока урала и железобетонный пеналь.... Короче решили предержать Ростов судейским ресурсом....
      P. S. Судья мр.. ь!!
      Andrei Galash
      Andrei Galash ответ Владимир Анохин (раскрыть)
      вчера в 22:42
      Спасибо! Теперь буду знать.
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      вчера в 22:29
      Конечно нельзя было проигрывать
      Владимир Анохин
      Владимир Анохин ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
      вчера в 22:29
      Там не празднуют поражение Ростова. Там возмущаются и вполне справедливо, что так долго ВАР не мог понять, что пенальти в ворота Урала НЕ БЫЛО. А Кукуян так и не разобравшись ещё и судью к монитору зачем-то позвал. Вот чем возмущался Э.Мор. Кстати, Сергей Лапочкин тоже сказал, что первым мяча коснулся игрок Урала.
      Владимир Шорохов
      Владимир Шорохов ответ Шуnя771 (раскрыть)
      вчера в 22:25
      да ну,я 5 с чем кэф забрал на экспрессе
      Михалыч 54
      Михалыч 54 ответ Kolenok (раскрыть)
      вчера в 22:25
      Будем посмотреть, как у нас говорят. Ещё не вечер.
      Владимир Анохин
      Владимир Анохин ответ Andrei Galash (раскрыть)
      вчера в 22:23
      "...И все равно, эта победа выглядит не совсем логично. Нелогично не по тому, как складывался матч (пока на эмоциях трудно оценить игру), а больше по предматчевым раскладам..."
      -----------------------
      По раскладам в преферансе определяют, кто выиграл, а кто проиграл. А в футболе всё по своим местам расставляет игра.
      Шуnя771
      Шуnя771
      вчера в 22:18
      1:2 в пользу букмекеров...
      Владимир Анохин
      Владимир Анохин ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
      вчера в 22:18, ред.
      Второго пенальти НЕ БЫЛО! На повторе из-за ворот хорошо видно, что после столкновения игроков мяч покатился в сторону углового флага. А это значит, что защитник ПЕРВЫМ был на мяче. Комличенко после эпизода быстро вскочил на ноги и не требовал от арбитра назначение пенальти. Хотя мы знаем, что если у него есть хоть малейший шанс получить пенальти, то он этот шанс использует по максимому. А тут ни каких претензий к защитнику. Более того, мне показалось, что Комличенко боялся, что получит ЖК за симуляцию.
      Бoрат
      Бoрат
      вчера в 22:16
      Ростельмаш это футбольный Робин Гуд
      Забирает очки у сильных и отдаем слабым
      Таганский
      Таганский ответ Сергей Пушкарев (раскрыть)
      вчера в 22:08
      Чуть.., если бы.., обязаны были.. - не считается..
      Ну не сгорели же..))
      Красно-белый 1987
      Красно-белый 1987
      вчера в 22:07, ред.
      хорошо, что мы уже в Екатеренбурге выйграли у того урала, который тренеровал Шалимов и команда тогда была по уровню исполнителей не сильнее торпедо...сейчас Ганчаренко быстро навёл порядок, пришли футболисты с которыми можно решать задачи по сохранению прописки в рпл. момент с второй пенкой на Комличенко? если первый пенальти был беспорным, то второй 50/50, сложный эпизод даже после просмотров повторов с разных камер. я лично такой пенальти не поставил бы, но и судью не стал бы ругать реши он указать на одиннадцатиметровый. у ростова явно есть проблемы с глубиной состава и отсутствие Полоза и Байрамяна сказалось по итогу матча, больше напрашивался ничейный результат, особенно забей Песьяков в девятину на последних секундах игры😁 сибиряков с победой!
      ЮГ РОССИИ
      ЮГ РОССИИ
      вчера в 22:01
      Ладно ,проиграли да проиграли.Злее будем.
      Сергей Пушкарев
      Сергей Пушкарев ответ Таганский (раскрыть)
      вчера в 22:00
      Да вы чуть не сгорели в прошлом мачте с Краснодаром... Если бы не Кайо, который сделал подарок, и Сперцян с Ионовым которые обязаны были делать счет до не приличного
      minai
      minai
      вчера в 21:58, ред.
      Вот такой тухлый привет от Гончаренко Карпину.
      Гость
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