«Трабзонспор» разгромил «Монако». Головина заменили во втором тайме .

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вчера, 23:54

«Трабзонспор» обыграл «Монако» (4:0) в матче группового этапа Лиги Европы.

На 44-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Монако» Маланг Сарр. На 48-й минуте защитник «Трабзонспора» Витор Уго удвоил преимущество своей команды, а на 57-й минуте полузащитник Энис Барди довёл счёт до разгромного. На 69-й минуте полузащитник «Трабзонспора» Трезеге отправил четвёртый гол в ворота «Монако».

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменён на 60-й минуте.

«Трабзонспор» идёт на 2-м месте в группе H (6 очков), «Монако» занимает 3-е место (6 очков).