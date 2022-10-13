«Трабзонспор» разгромил «Монако». Головина заменили во втором тайме .

«Трабзонспор» обыграл «Монако» (4:0) в матче группового этапа Лиги Европы.
На 44-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Монако» Маланг Сарр. На 48-й минуте защитник «Трабзонспора» Витор Уго удвоил преимущество своей команды, а на 57-й минуте полузащитник Энис Барди довёл счёт до разгромного. На 69-й минуте полузащитник «Трабзонспора» Трезеге отправил четвёртый гол в ворота «Монако».
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменён на 60-й минуте.
«Трабзонспор» идёт на 2-м месте в группе H (6 очков), «Монако» занимает 3-е место (6 очков).
Мои поздравления болельщикам Трабзонспора с убедительной Победой. На мой субъективный взгляд с приходом в клуб на пост главного тренера Филиппа Клемана , команда вообще не впечетляет и во внутреннем чемпионате и в лиге Европы . Проигрывает у себя на родном стадионе Ференцварошу , теперь её в чистую громит Трабзонспор с сухим счётом 4:0 . И самое главное что не так обидно поражение, как бестолковая игра без всяких проблесков . Если в первом тайме Монако хоть сделала два удара в створ ворот, то во втором тайме даже и предпосылок опасных моментов не было . Как будто на поле был колхоз " Монако " им. Рыболовлева . На мой взгляд увольнение Нико Ковача, была ошибкой руководства Монако. При нем команда смотрелась намного лучше, с понятным футболом . А сейчас пока, этот Монако уступает прошлогоднему . Посмотрим , может со временем что-то изменится к лучшему. А Головину нужно срочно искать новый клуб, новый вызов, пока он не стал окончательно деградировать. Вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра !
Мои поздравления болельщикам Трабзонспора с убедительной Победой. На мой субъективный взгляд с приходом в клуб на пост главного тренера Филиппа Клемана , команда вообще не впечетляет и во внутреннем чемпионате и в лиге Европы . Проигрывает у себя на родном стадионе Ференцварошу , теперь её в чистую громит Трабзонспор с сухим счётом 4:0 . И самое главное что не так обидно поражение, как бестолковая игра без всяких проблесков . Если в первом тайме Монако хоть сделала два удара в створ ворот, то во втором тайме даже и предпосылок опасных моментов не было . Как будто на поле был колхоз " Монако " им. Рыболовлева . На мой взгляд увольнение Нико Ковача, была ошибкой руководства Монако. При нем команда смотрелась намного лучше, с понятным футболом . А сейчас пока, этот Монако уступает прошлогоднему . Посмотрим , может со временем что-то изменится к лучшему. А Головину нужно срочно искать новый клуб, новый вызов, пока он не стал окончательно деградировать. Вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра !