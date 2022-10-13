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«Трабзонспор» разгромил «Монако». Головина заменили во втором тайме

вчера, 23:54
ТрабзонспорЛоготип футбольный клуб Трабзонспор4 : 0Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

«Трабзонспор» обыграл «Монако» (4:0) в матче группового этапа Лиги Европы.

На 44-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Монако» Маланг Сарр. На 48-й минуте защитник «Трабзонспора» Витор Уго удвоил преимущество своей команды, а на 57-й минуте полузащитник Энис Барди довёл счёт до разгромного. На 69-й минуте полузащитник «Трабзонспора» Трезеге отправил четвёртый гол в ворота «Монако».

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменён на 60-й минуте.

«Трабзонспор» идёт на 2-м месте в группе H (6 очков), «Монако» занимает 3-е место (6 очков).

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Все комментарии
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 10:50
очередное бесславное выступление от "звезды" российского футбола
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 08:12
лучше бы показали какой-нибудь другой матч, из-за этого кривоногого транслируют позор из Монако.Видимо, надеялись, что увидим феерию от Шурика...
ОПС
ОПС
сегодня в 06:32
Какой то счет нереальный.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:20
«Трабзонспор» разгромил «Монако». Головина заменили во втором тайме .
Мои поздравления болельщикам Трабзонспора с убедительной Победой. На мой субъективный взгляд с приходом в клуб на пост главного тренера Филиппа Клемана , команда вообще не впечетляет и во внутреннем чемпионате и в лиге Европы . Проигрывает у себя на родном стадионе Ференцварошу , теперь её в чистую громит Трабзонспор с сухим счётом 4:0 . И самое главное что не так обидно поражение, как бестолковая игра без всяких проблесков . Если в первом тайме Монако хоть сделала два удара в створ ворот, то во втором тайме даже и предпосылок опасных моментов не было . Как будто на поле был колхоз " Монако " им. Рыболовлева . На мой взгляд увольнение Нико Ковача, была ошибкой руководства Монако. При нем команда смотрелась намного лучше, с понятным футболом . А сейчас пока, этот Монако уступает прошлогоднему . Посмотрим , может со временем что-то изменится к лучшему. А Головину нужно срочно искать новый клуб, новый вызов, пока он не стал окончательно деградировать. Вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра !
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:15
Позор Головину !
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:58
Монако очень не стабильно!
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