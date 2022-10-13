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Дубль Левандовского помог «Барселоне» уйти от поражения в матче с «Интером»

сегодня, 00:00
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 3Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Барселона» сыграла вничью с «Интером» (3:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 40-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Барселоны» Усман Дембеле. На 50-й минуте полузащитник «Интера» Николо Барелла сравнял счёт. На 63-й минуте нападающий миланского клуба Лаутаро Мартинес вывел свою команду вперёд. На 82-й минуте форвард «Барселоны» Роберт Левандовски сравнял счёт. На 89-й минуте защитник «Интера» Робин Госенс снова вывел свой клуб вперёд, однако в дополнительное ко второму тайму время Левандовски оформил дубль, вырвав ничью для «Барселоны».

«Барселона» идёт на 3-м месте в группе С (4 очка), «Интер» занимает 2-е место (7 очков).

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 17:34
Лично мне ясно ( не претендую на исключительность ), что игра, которую последние годы проповедует "Барселона", не может привести к успеху в ЛЧ. Она замысловатая, витиеватая, техничная и у менее искушённого соперника может закружиться от неё голова, но этого недостаточно, чтобы выиграть главный турнир или хотя бы занять первое место в своей группе.
Беда каталонского клуба в том, что он не пытается перестроить свою игру и перейти на рельсы быстрых атак. И здесь вина главного тренера, который подобрал футболистов под своё видение игры, которую проповедовал сам в бытность игроком. Но тогда рядом с ним играли быстрые во всех смыслах партнёры, а сейчас, кроме Дембеле, я таких не вижу. Крутят, вертят и...выигрывают, если соперник даст слабину. А если не даст ?...
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 13:10
Интер тоже не особо отметился, в обороне как всегда дыра, но хоть в атаке стали прибавлять. А Барселона это просто печаль, второй сезон Хави, а результата как такового нет, и состав вроде не последний даже для ЛЧ. Наверно просто ГТ не тянет.
Пирамида
Пирамида
сегодня в 12:54
Травмы помещали Барсе.
Бонжорно
Бонжорно
сегодня в 12:11
уверен что интер не обрыгает Пьльзень и Барселонаа выйдет в плей-оф
Ливерпулище
Ливерпулище ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 12:10, ред.
Это когда радуешься победе над сельтой 1-0 потом так бывает, а что ты хотел если всяких мальерок и сельт 1-0 обыгрыаать то с более сильными командами будет лажа,а интер даже не топ команда . Я же предупреждал что с такой игрой в ЛЧ будете пооучать по щам. По итогу на 90 процентов вылетели из группы. Ну нечего порадуешься очередной победой еал Альмерии или мальеркой 1-0.Но вылетать два раза подряд в групповую стадию это жесткий позор
Знак со стрелкой на груди
Знак со стрелкой на груди ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:56
После следующего матча в Милане возможно вы поймете, что третий гол абсолютно ничего не решал, так подсластить пилюлю и не более того. Если вам понравилось как играла блауграна - то это ваш выбор, ну и если критика не понравилась, то как гласит классика - "ваши ожидания"...))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:54
Вся беда "Барселоны" - в отсутствии острых кинжальных атак. Даже когда есть возможность, продолжается вязь из пасов, что позволяет сопернику перестроиться и спокойно принять каталонцев "на грудь". Вчера итальянцы доказали это. Если бы не Дембеле и Левандовски, которые обостряли игру именно за счёт скорости, результат для "Барселоны" мог быть более плачевным.
Ну и на позициях Пике и Бускетса должны играть обладающие стартовой и позиционной скоростями ребята. Пока первые двое развернутся, да на своих длинных ногах попытаются догнать соперника - поезд неумолимо уходит и так же неумолимо приближается к их воротам. Вчера в некоторых моментах это было наглядно видно. Всем известная аксиома - команду "делает" защита, и если последняя не в порядке, положительных результатов можно ждать очень долго.
Знак со стрелкой на груди
Знак со стрелкой на груди ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 11:21
Первым кто пришел в голову - Антонио Конте, затем Гвардиола, по уровню игры не ровня Хави, но и не последние люди в этой игре.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 11:10, ред.
    Elliada
    Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 10:59
    Стартовый состав выбирает тренер. Ошибки игрока - ошибки тренера. Когда Марез запорол пенальти, Гвардиола сразу его заменил. В прошлом сезоне в последнем туре в игре с Астон Виллой Фернандиньо много ошибался, Гвардиола заменил его в перерыве и замены добыли победу в игре и в АПЛ. Кто мешал заменить Пике?

    Хави сам поставил себя в такое положение. Если бы он играл с теми, что есть, тогда болельщики понимали, что он строит команду и несколько лет ни на что не претендует и ожидания не были бы высокими. Вместо этого, по его требованию купили дорогих игроков. Ожидания от такого состава у болельщиков были выше, чем ЛЕ.

    Не нужно искать оправдания Хави. Он попытался и у него не получилось. Если его оставят тренером, он должен выиграть трофей, чтобы как-то реабилитироваться.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 10:50, ред.
    Вот что я тебе скажу.
    100 % гарантию тебе даю, что не лоханись вчера Пике, счёт был бы 3 : 2 и у подавляющей части местных экспертов Хави был бы героем, несмотря на " посредственные закидушки" в штрафную. Все негативные комменты в его адрес превратились бы в хвалебные. Но это - не моё. В футболе, где 11 игроков, нельзя судить тупо по счёту.... 11 (!) игроков, понимаешь (?), где условно 10 могут быть великолепны, а действия ОДНОГО могут всё перечеркнуть...
    Вот поэтому и не выиграла.
    Elliada
    Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 10:36
    Я ничего не говорю о том, что Барселона была обязана выиграть у Баварии. Но занять второе место в группе могла. Интер сейчас терпит неудачи в Серии А. Про Викторию смысла говорить нет. И так понятно. Допустим, первую игру с Интером проиграли из-за судьи, который не назначил пенальти. Но если бы назначил, то была бы ничья. Сколько моментов создала Барселона в матче? По поводу вчерашней игры. Судью уже не обвинишь. Все голы Интера чистые. Напротив, должны были удалять Дембеле, но не удалили. Почему Барселона не смогла выиграть?
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 10:30
    Сколько нужно ? Не год и не два, иак точно. Но это в контексте противостояния с такими как Бавария, а не Вильярреал..., хотя последний выбил "роттен" из ЛЧ.))
    Бонжорно
    Бонжорно
    сегодня в 10:29
    каталонский ватакат был закатан в газон Ноу Кампа техничным катеначио в исполнении отличной команды Пиппо Инзаги
    Elliada
    Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 10:25
    Сейчас не начало сезона, чтобы сыгрываться. 2 месяца, как сезон идет. Сколько по твоему нужно время? Год? Может, два года? Этих игроков требовал Хави, чтобы их подписали. Значит, у него было какое-то видение или план.

    Задача тренера использовать эффективно игроков, чтобы они приносили результат. Если нет результата, тренер виноват. Поэтому в первую очередь увольняют тренера.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 10:18
    ))) Ты когда "в пылу атаки"..., то от тебя всё как обычно: одна стата и ноль футбола.
    Купили игроков ? Ну и что, что купили ? Они обкататься и сыграться должны. Сыграться !!! Слышал такой футбольный глагол ?
    adekvat
    adekvat
    сегодня в 10:16
    А Бавария и без Левандовского всех громит в ЛЧ.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Знак со стрелкой на груди (раскрыть)
    сегодня в 10:10, ред.
    Плиз. Приведите пример команды из Чемпионшипа, а если там не найдёте - можете поискать и в АПЛ и в Серии А и в ЛЧ, который забивал обороняющемуся Интеру за матч 3 гола не после контратак, а как вчера Барселона - из позиционного нападения. Если назовёте мне такой, говорю при всех - поставлю вам отборный пятизвёздочный Армянский...


    По поводу "типичных закидушечек".
    Практически все они вчера несли угрозу воротам Интера, - Левандовски после них 2 забил и ещё раза 3 мог... Особенно красив был сброс в касание на левом фланге от Педри под удар Леванда, когда мяч у поляка просто срезался.

    P.S. Вы если критикуете, то делайте это конкретно, разбирая матч: в обороне да - полный швах, но говорить о вчерашних посредственных действиях Барселоны в нападении, уж извините - это не в какие рамки...
    Elliada
    Elliada ответ Bobon (раскрыть)
    сегодня в 10:08
    К Левандовскому у меня претензий нет. Я изначально считал и считаю, что он переоцененный игрок, который улучшает свою статистику на слабых командах, а эффективности от него мало. Он забил 5 голов. И что? Барселона очевидно отправится в ЛЕ, как и в прошлом сезоне. Бавария без него справляется. Что с ним, что без него Бавария и Барселона показывают одинаковый результат.
    Elliada
    Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 10:04
    Во-первых, сравнивать Хави с Клоппом и Артетой вообще не корректно. Когда они приходили, клубы были уровня ЛЕ. Несколько лет они топтались на этом уровне, а потом начали прогрессировать. Хави же пришел в команду, которая привыкла быть как минимум в 1/8 финала ЛЧ и которая была одной из главных претендентов на победу в Ла Лиге и Кубке Короля. Прошлый не выход в плей-офф не в счет, Хави поздно пришел, там уже ничего изменить нельзя было. Но в этом полностью его вина. Ему купили всех игроков, которых он просил. Недешевых игроков. И что в итоге? Такой же результат, как и в прошлом сезоне.

    Во-вторых, если приглашали Хави на долгосрочную перспективу, зачем покупали старого поляка? Зачем нужно было продавать права, чтобы усилиться? Не лучше было бы отдать долги и строить команду из молодых игроков, воспитанников клуба или тех, кто был в клубе?
    Лапорта пошел ва-банк и очевидно проиграл. Ему нужны титулы сейчас, а не через несколько лет.
    Bobon
    Bobon ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 09:53, ред.
    План не мог сработать изначально. И Месси здесь не так важен. Причина в Хави. Нельзя построить тики-таку в том же виде, как было при Гвардиоле. Он этого не понимает и понимать не хочет. С этим составом любой нормальный тренер спокойно вышел бы из такой группы. А Лева. Он игрок зависимый, сам момент он не создаст. Это не Бензема или пиковый Суарес. Ему нужно доставить мяч в штрафную. Но с этим проблемы. И это вопросы к тренеру. Игроки, вроде, есть. Хоть и не топы, но все же.
    Футбольный Гуру
    Футбольный Гуру
    сегодня в 09:42
    У Барсы защиты нет
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 09:34, ред.
    Интересно выглядят шапкозакидательства в адрес человека, который в качестве тренера Барселоны ещё и года (!) не провёл.
    Но грустно что подобное поведение исходит от болел клуба.
    "Ах, мы так его ждали..., ах, мы на него надеялись, верили в него ..., а он....."
    Вы что ж хотите, господа ? Чтобы по мановению волшебной палочки - за год преобразились и в унисон заиграли все три футбольные линии, показывая искромётность против системности топов, после того как Барселону последние 5 лет лихорадило и опускало на дно как в игровом плане, так и структурно ?!
    Этого вы ждали ? Не, ребята..., так не бывает. Пора бы осознать что не боксёрский матч-реванш смотрим, где ОДИН исполнитель! Футбол - командный вид спорта, где кропотливый труд и поступательная работа дают плоды только через ГОДЫ ! Следуя же подобной критике, Клоппа из Ливерпуля надо было выбрасывать СРАЗУ после его первых трёх (!!!) провальных сезонов. Артету..., так и вообще два с половиной года тут помоями полоскали все кому не лень, зато сейчас он тренер, которого ОНИ ЖЕ воспевают.
    RoArt
    RoArt ответ Ikarus74 (раскрыть)
    сегодня в 09:24
    А так хоть в ничью сгоняли, плохо чтоль?)
    Ikarus74
    Ikarus74
    сегодня в 09:12
    Был бы Араухо на поле вместо деревянного любителя старушек вынесли бы в одну калитку
    Israel Kazakhstan
    Israel Kazakhstan
    сегодня в 09:00
    60% команды продать или выгнать во главе с лузером тренером.
    ABir
    ABir
    сегодня в 08:53
    По сумме двух матчей Интер одолел Барсу, и даже Левандовски не смог этому помешать
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответ Bobon (раскрыть)
    сегодня в 08:27
    болелам Ливерпуля не повезло, на тренера не пожалуешься, потому что даже в голову не приходит, кому можно отдать тренировать клуб после Клоппа )
    Sadjon
    Sadjon
    сегодня в 08:11
    Интер молодцы, классно сыграли.....
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 08:01
    Дембеле и Бускетс - два вредителя. Загорелый столько удачных навесов вратарю отдал даже и не сосчитать. Бускетс еще года три назад свое отыграл. Мастер он конечно был знатный, но теперь количество ошибок гораздо больше , чем позитивных действий.
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