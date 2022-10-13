Дубль Левандовского помог «Барселоне» уйти от поражения в матче с «Интером»

«Барселона» сыграла вничью с «Интером» (3:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
На 40-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Барселоны» Усман Дембеле. На 50-й минуте полузащитник «Интера» Николо Барелла сравнял счёт. На 63-й минуте нападающий миланского клуба Лаутаро Мартинес вывел свою команду вперёд. На 82-й минуте форвард «Барселоны» Роберт Левандовски сравнял счёт. На 89-й минуте защитник «Интера» Робин Госенс снова вывел свой клуб вперёд, однако в дополнительное ко второму тайму время Левандовски оформил дубль, вырвав ничью для «Барселоны».
«Барселона» идёт на 3-м месте в группе С (4 очка), «Интер» занимает 2-е место (7 очков).
Хави был моим любимым игроком, но как тренера он меня разочаровывает, особенно в лч. Я не понимаю какой футбол он хочет поставить команде.
Ты забыл упомянуть правый фланг обороны.. там после ухода Дани Алвеса просто чёрная дыра. Кто там не играл, но все проваливались. Бускетс еле на ногах стоит, его время вышло пару лет назад, но и его не заменили, он и близко не Модрич, который в свои годы показывает невероятный уровень. А про Пике, я вообще молчу
Хави был моим любимым игроком, но как тренера он меня разочаровывает, особенно в лч. Я не понимаю какой футбол он хочет поставить команде.
Ты забыл упомянуть правый фланг обороны.. там после ухода Дани Алвеса просто чёрная дыра. Кто там не играл, но все проваливались. Бускетс еле на ногах стоит, его время вышло пару лет назад, но и его не заменили, он и близко не Модрич, который в свои годы показывает невероятный уровень. А про Пике, я вообще молчу