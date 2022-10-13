Дубль Левандовского помог «Барселоне» уйти от поражения в матче с «Интером»

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сегодня, 00:00

«Барселона» сыграла вничью с «Интером» (3:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 40-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Барселоны» Усман Дембеле. На 50-й минуте полузащитник «Интера» Николо Барелла сравнял счёт. На 63-й минуте нападающий миланского клуба Лаутаро Мартинес вывел свою команду вперёд. На 82-й минуте форвард «Барселоны» Роберт Левандовски сравнял счёт. На 89-й минуте защитник «Интера» Робин Госенс снова вывел свой клуб вперёд, однако в дополнительное ко второму тайму время Левандовски оформил дубль, вырвав ничью для «Барселоны».

«Барселона» идёт на 3-м месте в группе С (4 очка), «Интер» занимает 2-е место (7 очков).