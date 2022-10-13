Гол Сака принёс «Арсеналу» гостевую победу над «Будё-Глимтом» в Лиге Европы

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вчера, 21:36

«Будё-Глимт» проиграл «Арсеналу» (0:1) в матче группового этапа Лиги Европы.

Единственный гол в игре на 24-й минуте забил нападающий «Арсенала» Букайо Сака. Российский вратарь «Будё-Глимта» Никита Хайкин вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут.

«Арсенал» занимает 1-е место в группе А (9 очков), «Будё-Глимт» идёт на 2-м месте (4 очка).