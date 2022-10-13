Гол Сака принёс «Арсеналу» гостевую победу над «Будё-Глимтом» в Лиге Европы

«Будё-Глимт» проиграл «Арсеналу» (0:1) в матче группового этапа Лиги Европы.
Единственный гол в игре на 24-й минуте забил нападающий «Арсенала» Букайо Сака. Российский вратарь «Будё-Глимта» Никита Хайкин вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут.
«Арсенал» занимает 1-е место в группе А (9 очков), «Будё-Глимт» идёт на 2-м месте (4 очка).
Теперь о матче а точнее об имитации игры....самая ужасная игра Арсенала в сезоне! Если в первом тайме еще более мение играли, то во втором было непонятно что....ОДИН удар в створ за матч, благо он оказался результативным...
Да, я все понимаю, тяжелый календарь, играли после изнурительного матча с Ливерпулем, впереди до конца месяца еще 5 матчей и команда пытается экономить силы,но все равно так играть нельзя
Ну а закончу все же позитивно....12 матчей провели пушкари в сезоне и пока всего лишь раз потеряли очки в матче с МЮ, хотя и там судьи были на стороне МЮ и сломали игру. Лучший старт сезона в истории продолжается! Удачи в следующих матчах!
Теперь о матче а точнее об имитации игры....самая ужасная игра Арсенала в сезоне! Если в первом тайме еще более мение играли, то во втором было непонятно что....ОДИН удар в створ за матч, благо он оказался результативным...
Да, я все понимаю, тяжелый календарь, играли после изнурительного матча с Ливерпулем, впереди до конца месяца еще 5 матчей и команда пытается экономить силы,но все равно так играть нельзя
Ну а закончу все же позитивно....12 матчей провели пушкари в сезоне и пока всего лишь раз потеряли очки в матче с МЮ, хотя и там судьи были на стороне МЮ и сломали игру. Лучший старт сезона в истории продолжается! Удачи в следующих матчах!