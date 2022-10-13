Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига Европы 2022/2023

Гол Сака принёс «Арсеналу» гостевую победу над «Будё-Глимтом» в Лиге Европы

вчера, 21:36
Будё-ГлимтЛоготип футбольный клуб Будё-Глимт0 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Будё-Глимт» проиграл «Арсеналу» (0:1) в матче группового этапа Лиги Европы.

Единственный гол в игре на 24-й минуте забил нападающий «Арсенала» Букайо Сака. Российский вратарь «Будё-Глимта» Никита Хайкин вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут.

«Арсенал» занимает 1-е место в группе А (9 очков), «Будё-Глимт» идёт на 2-м месте (4 очка).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Ференцварош» Черчесова обыграл «Црвену Звезду» в Лиге Европы
Вчера, 23:55
«Трабзонспор» разгромил «Монако». Головина заменили во втором тайме
Вчера, 23:54
«Манчестер Юнайтед» на последних минутах одержал победу над «Омонией»
Вчера, 23:52
Дубль Левандовского помог «Барселоне» уйти от поражения в матче с «Интером»
Вчера, 00:00
Дубль Сона помог «Тоттенхэму» обыграть «Айнтрахт»
12 октября
«Ливерпуль» отправил семь голов в ворота «Рейнджерс»
12 октября
Сортировать
Все комментарии
Рома Олейник
Рома Олейник ответ 666roza777 (раскрыть)
сегодня в 10:31
Да, но Мартинелли вышел и лучше не стало. Как будто не старались и прям не хотели играть. Так же нельзя.
666roza777
666roza777
сегодня в 07:45
Матч не смотрел, но вас понимаю... Вполне вероятно, что отсутствие Мартинелли и Жезуса - это потеря команды в атаке.
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:36
Канониры, с очередной победой нас! И на этом о хорошем все...
Теперь о матче а точнее об имитации игры....самая ужасная игра Арсенала в сезоне! Если в первом тайме еще более мение играли, то во втором было непонятно что....ОДИН удар в створ за матч, благо он оказался результативным...
Да, я все понимаю, тяжелый календарь, играли после изнурительного матча с Ливерпулем, впереди до конца месяца еще 5 матчей и команда пытается экономить силы,но все равно так играть нельзя
Ну а закончу все же позитивно....12 матчей провели пушкари в сезоне и пока всего лишь раз потеряли очки в матче с МЮ, хотя и там судьи были на стороне МЮ и сломали игру. Лучший старт сезона в истории продолжается! Удачи в следующих матчах!
Рома Олейник
Рома Олейник
вчера в 22:13
Я от этого матча чуть не помер от скуки! Худший футбол, что я видел в своей жизни!
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 22:05
Арсенал хорошо играет в этом сезоне и является одним из главных фаворитов на победу в ЛЕ. Вообще в этом сезоне плей-офф ЛЕ должен быть очень интересным: МЮ, Арсенал, Барселона, возможно Милан с Ювентусом, Атлетико - прямо как плей-офф ЛЧ.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 21:53
Очень рад за Арсенал. Удачи этой команде.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:44
Ожидание от матча не оправдало надежд .
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 