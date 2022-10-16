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Гол Гризманна принёс «Атлетико» победу над «Атлетиком»

сегодня, 00:07
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)0 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

В матче 9-го тура Примеры «Атлетико» обыграл в гостях «Атлетик».

Единственный гол в матче забил Антуан Гризманн на 47-й минуте.

Благодаря этой победе «Атлетико» опередил «Атлетик» и вышел на 3-е место в таблице. Баски теперь 4-е.

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Все комментарии
Бoрат
Бoрат ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 10:31
    Adrian von Ziegler
    Adrian von Ziegler
    сегодня в 06:34
    Таки победы для Атлетико, легко.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 02:45
    Унылая игра,унылый счёт!
    shur
    shur
    сегодня в 00:18
    ...уже сегодня Реал - Барселона, не спится в предвкушении ...!!! Вперед сливочные!!!
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 00:13
    Забивать голы его работа!
    Гость
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