Гол Гризманна принёс «Атлетико» победу над «Атлетиком»

В матче 9-го тура Примеры «Атлетико» обыграл в гостях «Атлетик».
Единственный гол в матче забил Антуан Гризманн на 47-й минуте.
Благодаря этой победе «Атлетико» опередил «Атлетик» и вышел на 3-е место в таблице. Баски теперь 4-е.
В матче 9-го тура Примеры «Атлетико» обыграл в гостях «Атлетик».
Единственный гол в матче забил Антуан Гризманн на 47-й минуте.
Благодаря этой победе «Атлетико» опередил «Атлетик» и вышел на 3-е место в таблице. Баски теперь 4-е.
А работа тренера - тренировать?
Да , капитан очевидность?
А работа тренера - тренировать?
Да , капитан очевидность?