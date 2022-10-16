Гол Гризманна принёс «Атлетико» победу над «Атлетиком»

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сегодня, 00:07

В матче 9-го тура Примеры «Атлетико» обыграл в гостях «Атлетик».

Единственный гол в матче забил Антуан Гризманн на 47-й минуте.

Благодаря этой победе «Атлетико» опередил «Атлетик» и вышел на 3-е место в таблице. Баски теперь 4-е.