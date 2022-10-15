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«Ахмат» на пятой компенсированной минуте вырвал победу над «Краснодаром»

вчера, 18:29
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Ахмат» вырвал победу над «Краснодаром» со счётом 3:2 в 13-м туре РПЛ.

В первом тайме на гол с пенальти Бернарда Бериши ответил Эдуард Сперцян. Затем через 5 минут Артём Тимофеев снова вывел «Ахмат» вперёд. «Краснодар» во второй раз отыгрался во втором тайме, отличился Михайло Баньяц. Однако «Ахмат» вырвал победу, забив на пятой компенсированной минуте. Автор победного гола — Иван Олейников.

У «Краснодара» 21 очко (5-е место), у «Ахмата» 20 очков (7-е место).

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58 ответ dok66 (раскрыть)
сегодня в 11:20
Добавлено 4 мин., а забили на 6-й.Это как???
Kosmos58
Kosmos58 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 11:17
Счастье не вечно!
Kosmos58
Kosmos58 ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 11:16
Радуйтесь пока!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:31
С Победой грозный Ахмат (Терек) !!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:58
Ахмат с победой!
Сафонов вратарь года!
SonataArctica
SonataArctica
вчера в 21:50
опять Судья?...
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 21:08
Прдыдущую игру сделал кайо,а эту мотя, надо приземлять парня,зазнался после сборной, а команда стапалась надо отдать должное,Ахметов красавчик,форму набирает.
makkie
makkie
вчера в 20:32
Без судейской помощи Краснодар бессилен даже дома.
Ахмат удивил, молодцы!
lotsman
lotsman
вчера в 20:10
Молодцы грозненцы. Это важная победа.
ДСА
ДСА
вчера в 20:03
Краснодар ещё очень сырой.
112910415
112910415
вчера в 19:58
Сафонов сделал игру
minai
minai
вчера в 19:47
Игру не смотрел, но результат неплохой.
33_DEIVID_55
33_DEIVID_55
вчера в 19:46, ред.
Сафонов самый распиаренный кипер РПЛ с вечно тупым выражением лица, полным непониманием что же произошло.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:26
Матвей угробил все усилия команды. Что то с ним явно не так.
armeec_
armeec_
вчера в 19:21
Ахмат Молодчаги! сафон хвЯзда блиать))))))))пугало огородное, не более
Бoрат
Бoрат ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:19
Ну да, правильно говоришь
Ахмат вырвал очко Краснодару, и одержал над ним победу
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:18
Краснодар в пролете.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:18
Похоже Сафонов второй раз подряд возглавит антисборную.
Второй гол вообще из разряда необъяснимого, такие в детском футболе обязаны брать.
Бoрат
Бoрат
вчера в 19:16
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 19:06
    Поздравления с победой
    dok66
    dok66
    вчера в 19:03
    Ну просто еврофутбол . Бились до конца , сильнейшему респект !
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Andrei Galash (раскрыть)
    вчера в 19:03
    Им всем далеко до Ивана
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 19:02
    Сафонов как в свои лучшие времена
    Izmar
    Izmar
    вчера в 19:01
    Ахмат с победой! Краснодару нужен новый тренер.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 18:58
    Особенно "достойно" выглядел Сафонов. Все усилия команды снивелировал "достойно". Словил звезду Мотя.
    cska1948
    cska1948
    вчера в 18:56
    Что-то не припомню, чтобы Ахметов так финтил у нас. Молодец, справедливо признан лучшим игроком матча.
    cska1948
    cska1948
    вчера в 18:52
    Ахмат вырвал победу у кого? У Краснодара, а не над Краснодаром!
    Ахмат одержал победу над кем? Над Краснодаром!
    shlomo
    shlomo
    вчера в 18:50
    Не дотерпели Быки...
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    вчера в 18:49
    С Победой Ахмат!! Молодцы!!!
    Ветер23
    Ветер23
    вчера в 18:43
    Физрук Сторожук рулит
    Гость
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