«Ахмат» на пятой компенсированной минуте вырвал победу над «Краснодаром»

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вчера, 18:29

«Ахмат» вырвал победу над «Краснодаром» со счётом 3:2 в 13-м туре РПЛ .

В первом тайме на гол с пенальти Бернарда Бериши ответил Эдуард Сперцян. Затем через 5 минут Артём Тимофеев снова вывел «Ахмат» вперёд. «Краснодар» во второй раз отыгрался во втором тайме, отличился Михайло Баньяц. Однако «Ахмат» вырвал победу, забив на пятой компенсированной минуте. Автор победного гола — Иван Олейников.

У «Краснодара» 21 очко (5-е место), у «Ахмата» 20 очков (7-е место).