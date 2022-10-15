«Ахмат» на пятой компенсированной минуте вырвал победу над «Краснодаром»

«Ахмат» вырвал победу над «Краснодаром» со счётом 3:2 в 13-м туре РПЛ.
В первом тайме на гол с пенальти Бернарда Бериши ответил Эдуард Сперцян. Затем через 5 минут Артём Тимофеев снова вывел «Ахмат» вперёд. «Краснодар» во второй раз отыгрался во втором тайме, отличился Михайло Баньяц. Однако «Ахмат» вырвал победу, забив на пятой компенсированной минуте. Автор победного гола — Иван Олейников.
У «Краснодара» 21 очко (5-е место), у «Ахмата» 20 очков (7-е место).
Сафонов вратарь года!
Сафонов вратарь года!
Ахмат удивил, молодцы!
Ахмат удивил, молодцы!
Ахмат вырвал очко Краснодару, и одержал над ним победу
Ахмат вырвал очко Краснодару, и одержал над ним победу
Второй гол вообще из разряда необъяснимого, такие в детском футболе обязаны брать.
Второй гол вообще из разряда необъяснимого, такие в детском футболе обязаны брать.
Работайте братья
И спасибо за победу над армянами
Работайте братья
И спасибо за победу над армянами
Ахмат одержал победу над кем? Над Краснодаром!
Ахмат одержал победу над кем? Над Краснодаром!