«Динамо» на своём поле обыграло «Оренбург»

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вчера, 21:24

Московское «Динамо» в матче 13 тура РПЛ победило «Оренбург» со счётом 3:2.

В первом тайме на гол Сергея Паршивлюка ответил Владимир Сычевой. Во второй половине тайма Сычевой оформил дубль, но динамовцы в ответ забили два гола. Отличились Вячеслав Грулёв и Роберто Фернандес.

«Динамо» после этой победы обошло в турнирной таблице «Оренбург» и поднялось на восьмое место в таблице.