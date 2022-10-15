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«Динамо» на своём поле обыграло «Оренбург»

вчера, 21:24
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Московское «Динамо» в матче 13 тура РПЛ победило «Оренбург» со счётом 3:2.

В первом тайме на гол Сергея Паршивлюка ответил Владимир Сычевой. Во второй половине тайма Сычевой оформил дубль, но динамовцы в ответ забили два гола. Отличились Вячеслав Грулёв и Роберто Фернандес.

«Динамо» после этой победы обошло в турнирной таблице «Оренбург» и поднялось на восьмое место в таблице.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ОПС (раскрыть)
сегодня в 10:41
Интересный, но не содержательный с точки зрения игры ДИНАМО. Увы, пока- это так....
sv_1969
sv_1969 ответ РусБрянск (раскрыть)
сегодня в 07:20
Забить Да забил Только кому он нужен окажется впоследствии
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 07:05
ФК,,Динамо « и его верных болельщиков с Победой!!!
ОПС
ОПС
сегодня в 03:36, ред.
Судя по всему, матч был интересный. Динамо с победой!
minai
minai ответ РусБрянск (раскрыть)
вчера в 23:29
Ну да, он грезит всякими Челсями.
Capral
Capral ответ РусБрянск (раскрыть)
вчера в 22:33
Он забил на него еще весной....
РусБрянск
РусБрянск
вчера в 22:29
Что то Захарян сдал,кажется он забил на наш чемпионат
Capral
Capral ответ Dinamo (раскрыть)
вчера в 22:23, ред.
Лично, для тебя, объясняю ситуацию. Почему ДИНАМО не играет с позиции силы? Да потому что, чтобы так играть, надо для начала иметь надежный тыл. С такой защитой как у нас, вся наша атака будет оглядываться назад. Что касается вредителей, ну я ведь давно об этом говорю. Действительно, развелось их много.... Кстати, сегодня, и товариСЧ шварц порадовал- влетел корешу своему закадычному.
Вобщем- день удался!!!!!!!
vova505
vova505
вчера в 22:19
Молодцы Динамо!!
Capral
Capral
вчера в 22:08
    Capral
    Capral ответ старина (раскрыть)
    вчера в 22:00
    Спасибо, принимается!!! Нет, Смолов нужен. Но сдвоенный центр Смолов-Тюкавин не сработал. У меня впечатление, что команда под нагрузками. Тренер по ходу сезона подтягивает физику. Но, это только мое мнение. Много лишних людей набрали, надо определиться. Даже Тихонов сегодня сказал, что потерю тех, кто ушел- невозможно восполнить сразу, нужно время. Но то, что команда нашла в себе силы и переломила ход игры- есть и тренерская заслуга....
    Муслим90
    Муслим90
    вчера в 22:00
    Думал уже не выиграем. Порадовали результатом, хоть и не игрой.
    Capral
    Capral
    вчера в 21:54
    Я тут слегка наехал на Фернандеса. Прошу прощения. Всётаки решающий гол он забил. Но хотелось бы видеть от него более зрелую игру в защите, а это- именно то зачем его брали. В атаке, худо бедно есть кому забивать. Но в любом случае- похвалить стоит!!! Молодец!!!
    SonataArctica
    SonataArctica
    вчера в 21:52
    Грац
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 21:52
    Игра результативная.
    Dinamo
    Dinamo ответ баск (раскрыть)
    вчера в 21:51
    Кстати, хоть и не желаю зла Локо, но очень не вовремя убрали немцев из клуба. Будет просто нелепо не взять три очка с таким паровозом.
    ABir
    ABir
    вчера в 21:50
    Результативная игра
    Capral
    Capral ответ Dinamo (раскрыть)
    вчера в 21:50
      Dinamo
      Dinamo ответ Gotlib (раскрыть)
      вчера в 21:46
      Лес будет добирать только через игры и желательно в основе.

      По факту: он сильнейший дриблёр чемпионата после ухода Хвичи.
      баск
      баск
      вчера в 21:46
      Оренбург считается интересной командой..
      Может и так, но он очень много пропускает (в каждом третьем матче вынимает
      четыре и более мячей, в среднем более 2-х за матч- больше всех в лиге)
      и слабо работает в гостях (+1=0-5, 5:21).
      Благодаря этим двум факторам мы сегодня очки и взяли.

      У нас стартовая схема была вынужденной (4-4-2) и в первом тайме ничего
      особенно не дала- игра была близкой к безнадёжной.
      Исключением стал забитый гол- зрячий поперечный пас Захаряна, затем Федька
      на этот раз не пожадничал, отпижонил Паршу, и тот забил первый свой гол
      за Динамо)

      После своего забитого встали, и в целом по матчу соорудили нечто новое
      в привычной пока нестабильности- на этот раз ужасен был именно первый тайм,
      второй же существенно получше.
      После второго пропущенного гола вроде как стало стыдно, зашевелились.
      К тому же сработала тройная замена на 58', повлёкшая перестроение в привычную схему.

      Внутриматчевая мотивация по-прежнему рваная- эпизодическая, ситуативная,
      на живую нитку.
      Это пока что не очень-то футбол, а скорее дворовые потуги на ящик пиваса.
      Надо выравниваться, для Йокановича наступают решающие битвы за его будущее на посту ГТ и провести эти битвы хорошо бы поубедительнее.
      Тем более, что эпизодами команда пока ещё демонстрирует свой потенциал,
      который гораздо выше её текущих результатов..

      Как бы то ни было- сораДников с победой, а Парша с дебютным голом)
      Capral
      Capral
      вчера в 21:37
      Выскажу своё мнение по игре. Всё мы умеем, и собраться, когда надо, тоже можем. Но пока в защите будут Маричан и Фернандес добра не будет. Фернандес в каждой игре- или карточка или удаление или привоз. Слаба БОГУ с Локо выйдет Сазонов. Паршивлюк- гений, даже с учетом пропущенного гола, надосмотрел, бывает. В целом, второй тайм со знаком плюс, хотя недочетов в игре много. Не понимаю, почему команда играет без опорника? Почему правый фланг обороны Динамо вечно пустует и все сваливаются в центр? Очень слабо на подборах. Вобщем, работы- непочятый край. Брак в передачах зашкаливает, даже в простейших ситуациях. Ну, ладно, победа на жилах, на характере, где-то на индивидуальном мастерстве. Сработали замены- уже хорошо. Оренбургу отдельное спасибо за игру яркую, грамотную! Ну а тех, кто действительно любит ДИНАМО- с побеДой!!!!!!!
      Михаил Шацк
      Михаил Шацк
      вчера в 21:36
      Слабо, очень слабо играем ...
      Dinamo
      Dinamo
      вчера в 21:32
      Всё-таки мне интересно, каким гением нужно обладать, чтобы, имея 2-4 состав в лиге, плестись вместе с аутсайдерами чемпионата абсолютно по всем показателям?
      Есть ощущение, что команде нужно просто перестать слушать вредителей, и играть в свой футбол, в который несомненно она умеет чуть-ли не лучше всех в лиге. По крайней мере красивее всех.
      Надеюсь на более длительные отрезки классного футбола, который сегодня время от времени Динамо удавался.
      Шикарный выход Грулёва, лучший его матч в этом сезоне, реально напомнил прошлогоднего.

      СораДников с побеДой в красивейшем матче!
      старина
      старина ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 21:31
      Здорова и с победой.Вы без Феди Смолова по-моему лучше играете
      sv_1969
      sv_1969
      вчера в 21:30
      Динамиков с Победой! Но Оренбург не заслуживал поражения!
      Kolenok
      Kolenok
      вчера в 21:29
      Отличный футбол,параллельно смотрел тоску Торино-Ювентус,итальянцы совсем не смотрибельны!
      Gotlib
      Gotlib
      вчера в 21:28
      Садового почему-то маринуют в запасе, а он был мотором команды.
      VeniaminS
      VeniaminS
      вчера в 21:28
      Оренбург хорошо играл - молодцы!!!
      Kenas Ter-Aristakessian
      Kenas Ter-Aristakessian
      вчера в 21:27
      Игра получилась.
      Gotlib
      Gotlib
      вчера в 21:27
      Слава Динамо !!!
      Гость
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