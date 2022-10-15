«Динамо» на своём поле обыграло «Оренбург»

Московское «Динамо» в матче 13 тура РПЛ победило «Оренбург» со счётом 3:2.
В первом тайме на гол Сергея Паршивлюка ответил Владимир Сычевой. Во второй половине тайма Сычевой оформил дубль, но динамовцы в ответ забили два гола. Отличились Вячеслав Грулёв и Роберто Фернандес.
«Динамо» после этой победы обошло в турнирной таблице «Оренбург» и поднялось на восьмое место в таблице.
Может и так, но он очень много пропускает (в каждом третьем матче вынимает
четыре и более мячей, в среднем более 2-х за матч- больше всех в лиге)
и слабо работает в гостях (+1=0-5, 5:21).
Благодаря этим двум факторам мы сегодня очки и взяли.
У нас стартовая схема была вынужденной (4-4-2) и в первом тайме ничего
особенно не дала- игра была близкой к безнадёжной.
Исключением стал забитый гол- зрячий поперечный пас Захаряна, затем Федька
на этот раз не пожадничал, отпижонил Паршу, и тот забил первый свой гол
за Динамо)
После своего забитого встали, и в целом по матчу соорудили нечто новое
в привычной пока нестабильности- на этот раз ужасен был именно первый тайм,
второй же существенно получше.
После второго пропущенного гола вроде как стало стыдно, зашевелились.
К тому же сработала тройная замена на 58', повлёкшая перестроение в привычную схему.
Внутриматчевая мотивация по-прежнему рваная- эпизодическая, ситуативная,
на живую нитку.
Это пока что не очень-то футбол, а скорее дворовые потуги на ящик пиваса.
Надо выравниваться, для Йокановича наступают решающие битвы за его будущее на посту ГТ и провести эти битвы хорошо бы поубедительнее.
Тем более, что эпизодами команда пока ещё демонстрирует свой потенциал,
который гораздо выше её текущих результатов..
Как бы то ни было- сораДников с победой, а Парша с дебютным голом)
Может и так, но он очень много пропускает (в каждом третьем матче вынимает
четыре и более мячей, в среднем более 2-х за матч- больше всех в лиге)
и слабо работает в гостях (+1=0-5, 5:21).
Благодаря этим двум факторам мы сегодня очки и взяли.
У нас стартовая схема была вынужденной (4-4-2) и в первом тайме ничего
особенно не дала- игра была близкой к безнадёжной.
Исключением стал забитый гол- зрячий поперечный пас Захаряна, затем Федька
на этот раз не пожадничал, отпижонил Паршу, и тот забил первый свой гол
за Динамо)
После своего забитого встали, и в целом по матчу соорудили нечто новое
в привычной пока нестабильности- на этот раз ужасен был именно первый тайм,
второй же существенно получше.
После второго пропущенного гола вроде как стало стыдно, зашевелились.
К тому же сработала тройная замена на 58', повлёкшая перестроение в привычную схему.
Внутриматчевая мотивация по-прежнему рваная- эпизодическая, ситуативная,
на живую нитку.
Это пока что не очень-то футбол, а скорее дворовые потуги на ящик пиваса.
Надо выравниваться, для Йокановича наступают решающие битвы за его будущее на посту ГТ и провести эти битвы хорошо бы поубедительнее.
Тем более, что эпизодами команда пока ещё демонстрирует свой потенциал,
который гораздо выше её текущих результатов..
Как бы то ни было- сораДников с победой, а Парша с дебютным голом)