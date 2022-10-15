Франкфуртский «Айнтрахт» на своём поле разгромил «Байер»

«Айнтрахт» Франкфурт в десятом туре Бундеслиги разгромил «Байер» со счётом 5:1.
Перед перерывом гол с пенальти в ворота «Байера» забил Дайчи Камада. В начале второго тайма сравнял счёт Пьеро Инкапье, который затем удалился с поля, и далее забивал только «Айнтрахт». Камада оформил дубль с пенальти, также по голу забили Рэндал Коло и Лукас Аларио.
«Айнтрахт» поднялся на 4-е место в таблице, «Байер» — 16-й.
Странные дела происходят если чесно с аспириновыми....в том году были в лидерах, пробились в ЛЧ, а сейчас на дне....да и назначение Алонсо скорее всего тоже будет ошибкой, хотя время покажет надеюсь придут в себя и поднимутся в верхнюю часть таблицы
Странные дела происходят если чесно с аспириновыми....в том году были в лидерах, пробились в ЛЧ, а сейчас на дне....да и назначение Алонсо скорее всего тоже будет ошибкой, хотя время покажет надеюсь придут в себя и поднимутся в верхнюю часть таблицы