Франкфуртский «Айнтрахт» на своём поле разгромил «Байер»

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вчера, 18:34

«Айнтрахт» Франкфурт в десятом туре Бундеслиги разгромил «Байер» со счётом 5:1.

Перед перерывом гол с пенальти в ворота «Байера» забил Дайчи Камада. В начале второго тайма сравнял счёт Пьеро Инкапье, который затем удалился с поля, и далее забивал только «Айнтрахт». Камада оформил дубль с пенальти, также по голу забили Рэндал Коло и Лукас Аларио.

«Айнтрахт» поднялся на 4-е место в таблице, «Байер» — 16-й.