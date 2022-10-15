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Франкфуртский «Айнтрахт» на своём поле разгромил «Байер»

вчера, 18:34
АйнтрахтЛоготип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)5 : 1Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

«Айнтрахт» Франкфурт в десятом туре Бундеслиги разгромил «Байер» со счётом 5:1.

Перед перерывом гол с пенальти в ворота «Байера» забил Дайчи Камада. В начале второго тайма сравнял счёт Пьеро Инкапье, который затем удалился с поля, и далее забивал только «Айнтрахт». Камада оформил дубль с пенальти, также по голу забили Рэндал Коло и Лукас Аларио.

«Айнтрахт» поднялся на 4-е место в таблице, «Байер» — 16-й.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 21:10
Разошлись ребята не на шутку.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 20:47
Да ладно, Байер не играл?
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:10
Похоже теперь очередь Байера пройти "очищение" второй Бундеслигой.....Шальке были там, Вердер был, Гамбург до сих пор там.....теперь Байер
Странные дела происходят если чесно с аспириновыми....в том году были в лидерах, пробились в ЛЧ, а сейчас на дне....да и назначение Алонсо скорее всего тоже будет ошибкой, хотя время покажет надеюсь придут в себя и поднимутся в верхнюю часть таблицы
Субъективное мнение
Субъективное мнение
вчера в 19:55
У Алонсо полно работы...
drug01
drug01
вчера в 18:38
Такого не ждали
Гость
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