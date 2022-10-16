Пиняев — лучший игрок матча «Крылья Советов» — «Сочи»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев признан лучшим игроком матча 13-го тура РПЛ против «Сочи» (2:0).
Форвард провёл на поле 82 минуты, отметившись забитым голом.
|Крылья Советов2 : 0Сочи
|Матч завершен
Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев признан лучшим игроком матча 13-го тура РПЛ против «Сочи» (2:0).
Форвард провёл на поле 82 минуты, отметившись забитым голом.
Когда у него в одном из поддельных паспортов было написано:
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Когда у него в одном из поддельных паспортов было написано:
ЛШТШФУМ KINIAEV
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