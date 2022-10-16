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Кечинов: «В первом тайме ЦСКА был предпочтительнее по игре и счёту»

вчера, 22:33
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о ничьей в матче ЦСКА и «красно-белых» в РПЛ (2:2).

Очень интересная и зрелищная игра, которая до конца держала в напряжении. Как правило, всегда такие игры проходят в таком ключе. Безусловно в первом тайме ЦСКА был предпочтительнее по игре и по счёту.

Надо отдать должное Абаскалю: он сделал две замены, которые во втором тайме перевернули ход игры. «Спартак» забил два прекрасных мяча. Проявился характер. Федотов тоже сделал отличную замену: вышел Обляков, который своей изумительной передачей помог сквитать счёт.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:06
Жаль, что наши не смогли реализовать свои моменты.
старина
старина
вчера в 22:47
Спартак кстати почти всегда второй тайм проводит намного лучше
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:44
Армейцы были сильнее в первом тайме, до 25той минуты, потом подсели, но контролировали и уже тянули время
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 22:37
Замены сделали игру.
Гость
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