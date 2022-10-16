Кечинов: «В первом тайме ЦСКА был предпочтительнее по игре и счёту»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о ничьей в матче ЦСКА и «красно-белых» в РПЛ (2:2).

Очень интересная и зрелищная игра, которая до конца держала в напряжении. Как правило, всегда такие игры проходят в таком ключе. Безусловно в первом тайме ЦСКА был предпочтительнее по игре и по счёту.

Надо отдать должное Абаскалю: он сделал две замены, которые во втором тайме перевернули ход игры. «Спартак» забил два прекрасных мяча. Проявился характер. Федотов тоже сделал отличную замену: вышел Обляков, который своей изумительной передачей помог сквитать счёт.