Абаскаль: «Мы не играли в три защитника»

Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль дал комментарий после матча против ЦСКА.
Мы не играли в три защитника. У нас был Литвинов, который должен был опускаться. Во втором тайме мы играли по схеме 4-3-3. Для Соболева это была не совсем привычная позиция. Когда нам нужно было добавить физики, мы выпустили Чернова.
Если говорить глобально, мы не можем говорить о схеме. Она меняется в тот момент, как только арбитр дает стартовый свисток. Я не верю в работу в статике. Мы работаем, исходя из определенных принципов. ЦСКА на первых минутах действовал так — работа на длинных передачах, подбор.
Литвинов точно играл в опорной зоне, а при приёме мяча мог опускаться ниже - так многие опорники играют, тот же Барриос.
Но первый тайм Спартак провалил.
Литвинов точно играл в опорной зоне, а при приёме мяча мог опускаться ниже - так многие опорники играют, тот же Барриос.
Но первый тайм Спартак провалил.