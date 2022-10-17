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Абаскаль: «Мы не играли в три защитника»

вчера, 09:45
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль дал комментарий после матча против ЦСКА.

Мы не играли в три защитника. У нас был Литвинов, который должен был опускаться. Во втором тайме мы играли по схеме 4-3-3. Для Соболева это была не совсем привычная позиция. Когда нам нужно было добавить физики, мы выпустили Чернова.

Если говорить глобально, мы не можем говорить о схеме. Она меняется в тот момент, как только арбитр дает стартовый свисток. Я не верю в работу в статике. Мы работаем, исходя из определенных принципов. ЦСКА на первых минутах действовал так — работа на длинных передачах, подбор.

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Все комментарии
costard
costard ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 04:25
После перерыва вернутся Мозес и Мартинс. И еще присоединится Бальде Кейта, надеюсь, он покажет хотя бы 70 процентов от того что показывал раньше. Если да - будет очень хорошее усиление.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:46
Чересчур много нападающих. Сейчас так не играют.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:35
Абаскаль очень правильно сказал - все схемы заканчиваются со стартовым свистком.
39fut7dz9umu
39fut7dz9umu
вчера в 09:59
Взгляд тренера иной
765rmxvatz2k
765rmxvatz2k
вчера в 09:57
тренеру виднее как играть...
shlomo
shlomo
вчера в 09:56
Мне кажется (хотя могу и ошибаться), но Абаскаль меняет схему игры по 2-3 раза за матч, что замечательно. Ему бы состав получше , Спартак точно боролся бы за золото.
makkie
makkie
вчера в 09:47
Я не знаю кто там увидел 3 ЦЗ, странный вопрос.
Литвинов точно играл в опорной зоне, а при приёме мяча мог опускаться ниже - так многие опорники играют, тот же Барриос.
Но первый тайм Спартак провалил.
Гость
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