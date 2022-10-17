Абаскаль: «Мы не играли в три защитника»

Наставник «Спартака» дал комментарий после матча против ЦСКА .

Мы не играли в три защитника. У нас был Литвинов, который должен был опускаться. Во втором тайме мы играли по схеме 4-3-3. Для Соболева это была не совсем привычная позиция. Когда нам нужно было добавить физики, мы выпустили Чернова.