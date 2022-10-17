Зобнин: «Поднял руки вверх, пытался соблюдать фэйр-плей»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин дал комментарий после матча с ЦСКА.
Равная игра, на самом деле. Ничейный счет закономерен. Да, мы вели, наверное, обиднее, когда в таком случае играешь вничью. Первый гол? Я принял мяч, обыгрался с Пруцевым. Краем глаза увидел, что Карраскаль лежит. Поднял руки вверх, пытался соблюдать фэйр-плей. Понятно, что это дерби, но в моем понимании человеческие отношения должны быть на первом месте, неважно, какой это матч, хоть финал Лиги чемпионов.
К сожалению, защитник ЦСКА поступил иначе. Бог ему судья. Я, наверное, даже как человек, а не как футболист, сделал все правильно, я считаю. Стоило ли мне выбить мяч в аут? Возможно, да, может, нужно было выбить его раньше. Но ситуация уже такая, какая есть, давайте двигаться дальше. Я поговорил с правым защитником армейцев и высказал свое мнение.
Почему сразу не остановился, а продолжил атаку?
Почему не выбил мяч в аут?
Почему стал подымать руки после того как неудачно обработал мяч и потерял над ним контроль?
Да сейчас можно как угодно и сколько угодно обвинять игроков ЦСКА в неуважении и не соблюдение фэйр-плей, но Зобнин сам во всём виноват.
Тем более по эпизоду игроки ЦСКА не просили Зобнина остановиться, это было заметно, то что они не размахивали руками а продолжали играть.
Почему сразу не остановился, а продолжил атаку?
Почему не выбил мяч в аут?
Почему стал подымать руки после того как неудачно обработал мяч и потерял над ним контроль?
Да сейчас можно как угодно и сколько угодно обвинять игроков ЦСКА в неуважении и не соблюдение фэйр-плей, но Зобнин сам во всём виноват.
Тем более по эпизоду игроки ЦСКА не просили Зобнина остановиться, это было заметно, то что они не размахивали руками а продолжали играть.
любой другой наш арбитр поплыл бы на его месте и дерби превратилось бы в дворовое побоище десять на восемь или девять на девять футболистов на поле после удалений условного Казарцева. в моменте с Соболевым считаю форвард такого плана не должен падать в штрафной от любого контакта с соперником.
Саша уже корпус поставил армейцу и был в убойной позиции для поражения ворот Акинфеева. Нужно всегда пытаться забить, а не думать как упасть при любом контакте в штрафной с защитником соперника.
Карасёв всё правильно сделал не удалив Промеса, Соболева и Ермакова, пусть армеец и заслужил удаление, но тогда поднялась бы волна от болельщиков цска почему на поле Промес и Соболев. это дерби!!! тут нытиков на подобие Роши быть не должно (ему простительно, первое дерби, и немного не понял смысл противостояния, а актёрство у бразильцев в крови), Карасёв пропустил пару наступов и ударов по ногам, но это простительно, судья не должен своими бесполезными свистками убивать темп матча и часами слушать что ему льют в микрофон помошники с VAR.
любой другой наш арбитр поплыл бы на его месте и дерби превратилось бы в дворовое побоище десять на восемь или девять на девять футболистов на поле после удалений условного Казарцева. в моменте с Соболевым считаю форвард такого плана не должен падать в штрафной от любого контакта с соперником.
Саша уже корпус поставил армейцу и был в убойной позиции для поражения ворот Акинфеева. Нужно всегда пытаться забить, а не думать как упасть при любом контакте в штрафной с защитником соперника.
Карасёв всё правильно сделал не удалив Промеса, Соболева и Ермакова, пусть армеец и заслужил удаление, но тогда поднялась бы волна от болельщиков цска почему на поле Промес и Соболев. это дерби!!! тут нытиков на подобие Роши быть не должно (ему простительно, первое дерби, и немного не понял смысл противостояния, а актёрство у бразильцев в крови), Карасёв пропустил пару наступов и ударов по ногам, но это простительно, судья не должен своими бесполезными свистками убивать темп матча и часами слушать что ему льют в микрофон помошники с VAR.