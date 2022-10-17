Зобнин: «Поднял руки вверх, пытался соблюдать фэйр-плей»

Полузащитник «Спартака» дал комментарий после матча с ЦСКА .

Равная игра, на самом деле. Ничейный счет закономерен. Да, мы вели, наверное, обиднее, когда в таком случае играешь вничью. Первый гол? Я принял мяч, обыгрался с Пруцевым. Краем глаза увидел, что Карраскаль лежит. Поднял руки вверх, пытался соблюдать фэйр-плей. Понятно, что это дерби, но в моем понимании человеческие отношения должны быть на первом месте, неважно, какой это матч, хоть финал Лиги чемпионов.