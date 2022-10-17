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Зобнин: «Поднял руки вверх, пытался соблюдать фэйр-плей»

вчера, 10:00
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин дал комментарий после матча с ЦСКА.

Равная игра, на самом деле. Ничейный счет закономерен. Да, мы вели, наверное, обиднее, когда в таком случае играешь вничью. Первый гол? Я принял мяч, обыгрался с Пруцевым. Краем глаза увидел, что Карраскаль лежит. Поднял руки вверх, пытался соблюдать фэйр-плей. Понятно, что это дерби, но в моем понимании человеческие отношения должны быть на первом месте, неважно, какой это матч, хоть финал Лиги чемпионов.

К сожалению, защитник ЦСКА поступил иначе. Бог ему судья. Я, наверное, даже как человек, а не как футболист, сделал все правильно, я считаю. Стоило ли мне выбить мяч в аут? Возможно, да, может, нужно было выбить его раньше. Но ситуация уже такая, какая есть, давайте двигаться дальше. Я поговорил с правым защитником армейцев и высказал свое мнение.

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 22:31
Так это оказывается жест доброй воли был, а не затупил)
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:12
Зобнин, поднял руки вверх значит сдаешься.....
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:23, ред.
И матч хорош , а еще лучше и привлекательнее посты читать после матча)))Напоминает драку в пивной )))
Mic
Mic
вчера в 18:19
Просто у него мозг как у барана, пока думал, всё... подставил команду
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 17:24
Может расшифруете что означает жест Роши с пальцами в одном непотребном месте лежа на газоне?! "Хенде" есть, но явно не "хох"!)
makkie
makkie
вчера в 17:16
На Матч ТВ вышел Специальный репортаж.
И если включить его на 6:25 минуте, то прекрасно видно, что Зобнин вначале оборачивается назад и, видимо, замечает, что Карраскаль еще лежит на поле (а он лежал к тому времени), и только потом происходит неудачная обработка мяча и Зобнин разводит руками.
Так что изначально Рома хотел остановить игру, а не схитрил из-за потери мяча.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:06
Древний жест гладиатора "Хенде хох".
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:02
Зобнин знает что такое травмы и поступил как мужик!!! Никакие 3 очка не дороже здоровья человека! А вот Гайич (в первую очередь) оказался человеком с душком! Он потом еще в сторону Зобнина побежал и радовался!!! Бог не Микишка, посмотрим на следующие игры ЦСКА!
valt134
valt134
вчера в 16:50
Рома, твой «тухлый» отмах не канает. Ты реально подвёл команду.
5Uralmash
5Uralmash
вчера в 16:46
Зобнин 8а, даже объяснить не может почему он так сглупил.
Tostao
Tostao
вчера в 16:00
Зобнин сделал "Хенде Хох", а думал, что "Фэйр плей".))
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 15:55
Отличный повод отменить гол, орбитр струсили
Константин Белых
Константин Белых ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 15:39
По этому Крала очень не хватает команде. Рома это замена не более..
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ ViktorVolchok07 (раскрыть)
вчера в 14:08
Зобнин очень умный игрок! На прошедшем Евро он вообще сделал тончайший голевой ассист десятилетия)
ДСА
ДСА
вчера в 13:58
Уж лучше гол, чем аут.
Penokkio
Penokkio
вчера в 13:14
Я болельщик Спартака, но даже я со спокойной душой признаю, что это никакой не фейр-плей. Зобнин просто неумело принял мяч, он от него отлетел как от дерева, а потом он стал руками что-то махать и изображать вид, будто так и должно было быть и он хочет остановить игру из-за травмы. Это и ежу понятно. Иначе бы выбил мяч в аут, как это делает 99,9999% игроков в любой лиге мира на любом континенте. А сейчас он просто оправдывается, немного жалкая позиция. Гол по его вине пропущен. Ну и Мевля тоже сплоховал
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 13:08
Во первых, зачем мне искать то, что ты неделю назад писал а сейчас якобы не помнишь, открой сам и читай то, что ты собственноручно написал
_________________________________

Ахах, всё понятно )))
Приведи мои комментарии, где я жаловался на то, что какой-то бородатый игрок Крыльев (кстати, а есть ли такие?) слегка коснулся Соболева. Откуда ты вообще это взял? Скопируй моё сообщение, тогда и будем говорить. Иначе это выглядит пустозвонством!

Остальное даже комментировать не хочу, ибо с трудом прочитал вышенаписанное, в одном предложении с кучей всего-разного...
LOpp
LOpp
вчера в 12:36
Игру может остановить только главный судья, пока он не дал свисток игра продолжается. Зобнин повел себя не профессионально.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 12:27
а вы тут все как неусирайтесь итог на табло 2-2 и мне это нравится
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 12:20, ред.
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 12:02
    Может еще Зайнутдинов в штрафной на Соболеве не нарушал?! И Пруцеву шипами в голеностоп не прилетало?!
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 12:00, ред.
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
      вчера в 11:57
      Во первых, зачем мне искать то, что ты неделю назад писал а сейчас якобы не помнишь, открой сам и читай то, что ты собственноручно написал, во вторых в любом другом матче в случае с промесом его бы удалили и объявили дискву на несколько матчей а случай с дельфином мы уже привыкли когда всё с рук сходит и там тоже прямая красная, скажите спасибо карасю и я с ним согласен, что он захотел ломать дерби, промес не просто сзади пришёл ударил а в этом у него была цель, потому что он понял ему не вылезти из капкана Рощи, будьте справедливы а не только смотреть как слегка подтолкнули спартача. Хотя сложно выйти к общему знаменателю особенно с тобой.
      ЦСКА 06
      ЦСКА 06 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
      вчера в 11:54
      Ты во всем прав но больше всех красную заслужил соболев и это было вначале матча. Судья сам поднял планку и держал это в уме весь матч
      ZIBO rock
      ZIBO rock
      вчера в 11:54
      Кони выгораживая своих ***** пытаются все свалить на Зобнина! Единственная ошибка Зобнина в том что он не выбил мяч в аут или куда подальше, откуда ему было знать что коням не знакомо слово фэйрплей! А тем кто пишет что Зобнин потерял мяч советую пересмотреть видео (так как игру они не смотрели и обзоры тоже), он просто сопровождал мяч расставив в стороны руки, но Гайич играл по "конским правилам"! Думаю футбольный Бог все видел и бумеранг еще вернется!
      ЦСКА 06
      ЦСКА 06 ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 11:51
      Где лн симулировал. Ему заехали в ногу. Посмотри как спартаковец ударил его. Я не говорю что это нарушение он был первым на мяче но потом по инерции попал в ногу ему
      ЦСКА 06
      ЦСКА 06 ответ makkie (раскрыть)
      вчера в 11:48
      Ну началось это все с соболева. Судья поднял планку и что вы хотите? Чтобы соболева не удаляли а всех с цска удалить надо. Самый опасный подкат был у соболева
      Красно-белый 1987
      Красно-белый 1987
      вчера в 11:41, ред.
      считаю, что вчера Карасёв отработал отлично в дерби.

      любой другой наш арбитр поплыл бы на его месте и дерби превратилось бы в дворовое побоище десять на восемь или девять на девять футболистов на поле после удалений условного Казарцева. в моменте с Соболевым считаю форвард такого плана не должен падать в штрафной от любого контакта с соперником.

      Саша уже корпус поставил армейцу и был в убойной позиции для поражения ворот Акинфеева. Нужно всегда пытаться забить, а не думать как упасть при любом контакте в штрафной с защитником соперника.

      Карасёв всё правильно сделал не удалив Промеса, Соболева и Ермакова, пусть армеец и заслужил удаление, но тогда поднялась бы волна от болельщиков цска почему на поле Промес и Соболев. это дерби!!! тут нытиков на подобие Роши быть не должно (ему простительно, первое дерби, и немного не понял смысл противостояния, а актёрство у бразильцев в крови), Карасёв пропустил пару наступов и ударов по ногам, но это простительно, судья не должен своими бесполезными свистками убивать темп матча и часами слушать что ему льют в микрофон помошники с VAR.
      74tn4n5utesz
      74tn4n5utesz
      вчера в 11:36
      Зобные?
      Он слишком переоценён, как игрок.
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      вчера в 11:35
      Поднял руки вверх "Сдаемся " !
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