Бензема — обладатель «Золотого мяча»

Нападающий «Реала» Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча».
В прошлом сезоне он выиграл чемпионат Испании (в 5-й раз в карьере) и Лигу чемпионов (в 4-й раз). Помимо этого, он стал лучшим бомбардиром обоих соревнований — в ЛЧ он забил 15 мячей в 12 встречах, а в Ла Лиге — 27 голов в 32 поединках.
Ранее француз был признан лучшим футболистом сезона по версии УЕФА.
Самый безапелляционный победитель за долгое время.
Зидан, вручающий Кариму
Лучше и не придумаешь
Конкурентов у него не было! Кто бы мог подумать, что Карим настолько блестяще раскроется. В какой-то момент даже я уже перестал в него верить)
Лучший!
Невероятный сезон от Мадридского Реала! И невероятный сезон в очень многом благодаря невероятной игре Карима Бензема! Он сделал огромнейший вклад в победу в ЛЧ И Ла лиге! Я никогда не забуду этот сезон, он навсегда в моём сердце! Игра Бензема была невероятной как и камбеки Реала в главной роли которых в основном был Бензема)) это время, когда весь мир увидел на что способна эта команда и на что способен Карим Бензема! Спасибо что я это увидел!
Самый безапелляционный победитель за долгое время.
Зидан, вручающий Кариму
Лучше и не придумаешь
Конкурентов у него не было! Кто бы мог подумать, что Карим настолько блестяще раскроется. В какой-то момент даже я уже перестал в него верить)
Лучший!
Невероятный сезон от Мадридского Реала! И невероятный сезон в очень многом благодаря невероятной игре Карима Бензема! Он сделал огромнейший вклад в победу в ЛЧ И Ла лиге! Я никогда не забуду этот сезон, он навсегда в моём сердце! Игра Бензема была невероятной как и камбеки Реала в главной роли которых в основном был Бензема)) это время, когда весь мир увидел на что способна эта команда и на что способен Карим Бензема! Спасибо что я это увидел!