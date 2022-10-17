Бензема — обладатель «Золотого мяча»

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вчера, 23:06

Нападающий «Реала» стал обладателем «Золотого мяча».

В прошлом сезоне он выиграл чемпионат Испании (в 5-й раз в карьере) и Лигу чемпионов (в 4-й раз). Помимо этого, он стал лучшим бомбардиром обоих соревнований — в ЛЧ он забил 15 мячей в 12 встречах, а в Ла Лиге — 27 голов в 32 поединках.