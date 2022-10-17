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Бензема — обладатель «Золотого мяча»

вчера, 23:06

Нападающий «Реала» Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча».

В прошлом сезоне он выиграл чемпионат Испании (в 5-й раз в карьере) и Лигу чемпионов (в 4-й раз). Помимо этого, он стал лучшим бомбардиром обоих соревнований — в ЛЧ он забил 15 мячей в 12 встречах, а в Ла Лиге — 27 голов в 32 поединках.

Ранее француз был признан лучшим футболистом сезона по версии УЕФА.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:05
Думаю, он неоспоримо выиграл эту награду. На редкость вручатели попали в цель.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 10:31
За успехи прошлого сезона заслужил, но он уже потух.
Матвей Симонов
Матвей Симонов ответ Rex04 (раскрыть)
сегодня в 09:13
Чел тогда зачем вообще статью читал?
barcamilan
barcamilan
сегодня в 09:05
бенз в очках-вылитый бебуришвили
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:01
Бенз конечно молодец! Заслкжил! А еще больше мне понравилось то, что он поблагодарил всю команду и сказал что "без этих парней я бы не добился этого" ! Да и вообще эта церемония была какая то особенная.
Rex04
Rex04
сегодня в 08:17
Неинтересно..👎
Вообще по барабану кто взял и кому отдали и за что отдали…
Elliada
Elliada
сегодня в 08:15
Сколько лет ему мешал балласт, который на трудах Бензема и других игроков Реала, забирал себе ЗМ? Но время вернуло всё на свои места. Без балласта Реал снова выиграл ЛЧ, а балласт без Реала играет в ЛЕ.

Поздравляю, Бензема. В прошлом сезоне заслужил. Вряд ли повторит свой успех в этом сезоне.

Мане, если бы выиграл ЛЧ, сейчас держал бы ЗМ.
Nazi
Nazi
сегодня в 07:54
Я прекрасно помню как же его безбожно хаяли болельщики Реала. Как называли бревном😁. Но он таки добился своего. Осталось взять КЧМ.. Удачи ему и сборной Франции.
Sadjon
Sadjon
сегодня в 07:48
Брависсимо Карим, однозначно заслужил.....
Бык без трезубца
Бык без трезубца
сегодня в 07:23
Заслуженно!
R.Carlos.
R.Carlos.
сегодня в 07:22
Поздравляю
А лиг чемпилнов 5
Мариарти77
Мариарти77
сегодня в 07:20
Опять у Левандовски украли
Gahi
Gahi
сегодня в 07:06
Молодец, доказал всем что он лучший из всех на сегодняшний день. Удачи
ДСА
ДСА
сегодня в 06:35
Он же и должен быть лучшим нападающим.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ An Jo (раскрыть)
сегодня в 06:22
А за что Холанду мяч? за голы с метра? за замыкания? за кивки головой? нет, ЗМ дают за лидерские качества
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:17
Награда нашла своего героя, впервые за много лет 👍👍👍
An Jo
An Jo
сегодня в 05:05, ред.
Если Холланда никто не остановит, то на ближайшие лет пять про прочих претендентов на Золотой мяч можно забыть как про данность, ибо равных ему пока нет. А награда "Лучшему нападающему" это такая утешительная награда типа "на не плачь вот тебе тоже конфетка", только на шоколадный трюфель с марципановой посыпкой сделанный во Франции, а карамель со вкусом синтетического ароматизатора фабрики сызранский молотобоец им шестого съезда.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 03:54
Карим заслужил,молодец!
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
сегодня в 03:52
АХАХАХАХА
ОПС
ОПС
сегодня в 03:41
Кто бы сомневался. Так и есть.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:35
Без альтернативно !
БолеюЗаСпартак
БолеюЗаСпартак
сегодня в 02:28
Ла-лигу брал 4 раза, ЛЧ 5 раз.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 02:14
Заслужил!!!
zve294fj5usf
zve294fj5usf
сегодня в 02:03
Награда нашла героя
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 02:02
Тут их было много)
Сейчас же они естественно запели совсем по другому, но таков футбол. За хорошие результаты хвалят, стоит чуть сбавить, так тебя готовы сожрать собственные фанаты
Gelious
Gelious ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 01:49
Да, было такое. Но, к счастью, таких фанатов Реала было не большинство.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 01:36
Над ним смеялись не только каталонцы, но и сами фанаты сливочных. Обвиняли Зидана, что тот ставит своего земляка в состав не заслуженно и все такое, слишком короткая память у многих. Суарес рано сдулся, но он был лучшим в то время, в эпоху Месси и Роналду умудрился взять две золотые бутсы, а это немногим удавалось
eleven LC
eleven LC
сегодня в 01:08
Поправочка-Карим Бензема выиграл ЛЧ в 2022 году в пятый раз в своей краьере,2014,2016,2017,2018,2022
протон
протон ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 01:07
Когда-то, когда Бенз выходил на поле, мы, фанаты Реала обречённо смотрели, как это, тогда ещё "полено" транжирит момент за моментом. Но времена и люди меняются.
протон
протон
сегодня в 01:06
Заслуженный Золотой мяч, браво Карим!!!!
Самый безапелляционный победитель за долгое время.
Зидан, вручающий Кариму
Лучше и не придумаешь
Конкурентов у него не было! Кто бы мог подумать, что Карим настолько блестяще раскроется. В какой-то момент даже я уже перестал в него верить)
Лучший!
Невероятный сезон от Мадридского Реала! И невероятный сезон в очень многом благодаря невероятной игре Карима Бензема! Он сделал огромнейший вклад в победу в ЛЧ И Ла лиге! Я никогда не забуду этот сезон, он навсегда в моём сердце! Игра Бензема была невероятной как и камбеки Реала в главной роли которых в основном был Бензема)) это время, когда весь мир увидел на что способна эта команда и на что способен Карим Бензема! Спасибо что я это увидел!
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