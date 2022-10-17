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Гави — лучший молодой игрок года

вчера, 22:16

Полузащитник «Барселоны» Гави стал лучшим молодым футболистом года.

Игрок получил приз Раймона Копы. Конкуренцию ему составили Карим Адейеми, Джуд Беллингем (оба — «Боруссия» Дортмунд) и Эдуардо Камавинга («Реал»).

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Все комментарии
Cara Delevingne
Cara Delevingne
сегодня в 11:01
Кто-то сможет внятно объяснить, почему Мусиалы, который чуть ли не системообразующий игрок в Баварии даже в списке претендентов нет?
Он ведь на голову выше того же Гави по развитию
Ikarus74
Ikarus74 ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 06:03, ред.
18 только исполнилось, получается самый молодой из претендентов
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 05:45
Сколько ему лет? 20? Я что-то не видел в нем ничего особенного
FenixSL
FenixSL
вчера в 22:30
понятно
очередной пиар от барсы
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:29
Справедливо. Даже страшно подумать каким он будет через лет 5.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 22:25
Почему не Захарян?!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 22:17
Раз признан лучшим, значит заслужил
Гость
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