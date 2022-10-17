Гави — лучший молодой игрок года

«Атлетико» — «Райо Вальекано» : прогноз и ставки от БК Pinnacle Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги

«Хетафе» — «Атлетик» : прогноз и ставки от БК Pinnacle Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги