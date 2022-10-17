Гави — лучший молодой игрок года

Полузащитник «Барселоны» Гави стал лучшим молодым футболистом года.
Игрок получил приз Раймона Копы. Конкуренцию ему составили Карим Адейеми, Джуд Беллингем (оба — «Боруссия» Дортмунд) и Эдуардо Камавинга («Реал»).
Полузащитник «Барселоны» Гави стал лучшим молодым футболистом года.
Игрок получил приз Раймона Копы. Конкуренцию ему составили Карим Адейеми, Джуд Беллингем (оба — «Боруссия» Дортмунд) и Эдуардо Камавинга («Реал»).
Он ведь на голову выше того же Гави по развитию
Он ведь на голову выше того же Гави по развитию
очередной пиар от барсы
очередной пиар от барсы