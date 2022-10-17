Холанд вошёл в топ-10 претендентов на «Золотой мяч»

Опубликованы имена футболистов, занявших место в первой десятке рейтинга претендентов на «Золотой мяч».
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») занял 10-е место, на 9-й строчке оказался Лука Модрич, а на 8-й позиции — Винисиус Жуниор (оба — «Реал»).
Тибо Куртуа («Реал») занял 7-е место, шестым оказался Килиан Мбаппе (ПСЖ), 5-ю строчку отдали Мохамеду Салаху («Ливерпуль»).
Четвертое место занял Роберт Левандовски («Барселона»), тройку призеров замкнул Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), а «серебро» рейтинга взял Садио Мане («Ливерпуль»).
Но думаю ЗС норвежца не за горами, игру он показывает отличную!
Но думаю ЗС норвежца не за горами, игру он показывает отличную!