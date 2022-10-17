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Холанд вошёл в топ-10 претендентов на «Золотой мяч»

вчера, 22:36

Опубликованы имена футболистов, занявших место в первой десятке рейтинга претендентов на «Золотой мяч».

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») занял 10-е место, на 9-й строчке оказался Лука Модрич, а на 8-й позиции — Винисиус Жуниор (оба — «Реал»).

Тибо Куртуа («Реал») занял 7-е место, шестым оказался Килиан Мбаппе (ПСЖ), 5-ю строчку отдали Мохамеду Салаху («Ливерпуль»).

Четвертое место занял Роберт Левандовски («Барселона»), тройку призеров замкнул Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), а «серебро» рейтинга взял Садио Мане («Ливерпуль»).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:09
последний раз, когда он похож на статиста ...
A.S.A
A.S.A
сегодня в 05:04, ред.
Большим минусом для Холланда столо то, что сборная Норвегии не попала на ЧМ, т.к скорее всего кто-то из состава победителя ЧМ станет обладателем ЗМ2023....
Но думаю ЗС норвежца не за горами, игру он показывает отличную!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 23:45
Следующий год - год Холанда.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 22:58
У Бензема золотой мяч!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:42
Таки остается "в десятке"
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 22:38
В следующем году точно поборется за высокое место
Гость
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