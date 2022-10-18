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Главчич: «Москва - очень большой и прекрасный город»

вчера, 08:33

Футболист «Химок» Неманья Главчич поделился впечатлениями от жизни в России.

Могу поделиться только хорошими и позитивными эмоциями о России. Я тут уже девять месяцев, и меня все устраивает — отличные условия для жизни. Москва — очень большой и прекрасный город. Мне и моей девушке здесь нравится все.

Я из Сербии, и мы такие же, как вы. Русские и сербы — братья.

Планирую учить русский язык, поскольку в команде общаюсь только на русском. Конечно, не идеально, но ребята все понимают. Сейчас я уже знаю очень много русских слов.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 10:18
Русский надо обязательно учить, причём всем.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:02
Когда есть желание , то всё получится
ДСА
ДСА
вчера в 09:04
Даже чересчур большой.
2m2srs4pytz3
2m2srs4pytz3
вчера в 09:03
Так ты-то походу за МКАДом гогниевские хороводы водишь
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 08:46
Москва, это хорошо, но вы приезжайте к нам на Калыму...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:34
Кто бы спорил.
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