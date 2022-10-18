Футболист «Химок» поделился впечатлениями от жизни в России.

Могу поделиться только хорошими и позитивными эмоциями о России. Я тут уже девять месяцев, и меня все устраивает — отличные условия для жизни. Москва — очень большой и прекрасный город. Мне и моей девушке здесь нравится все.

Я из Сербии, и мы такие же, как вы. Русские и сербы — братья.

Планирую учить русский язык, поскольку в команде общаюсь только на русском. Конечно, не идеально, но ребята все понимают. Сейчас я уже знаю очень много русских слов.