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Испания поддерживает заявку Украины на проведение чемпионата мира 2030 года

вчера, 19:16

Официальный представитель кабмина Испании Исабель Родригес заявила, что правительство королевства поддерживает возможное присоединение Украины к совместной заявке Испании и Португалии на проведение мирового первенства в 2030 году.

Правительство поддержало бы это приобщение Украины к нашей пиренейской кандидатуре.

Другими претендентами на проведение турнира являются в рамках совместной заявки Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили. Египет, Греция и Саудовская Аравия — один из альтернативных вариантов. Помимо этого, претендентом также является Марокко.

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Перевод с channelnewsasia.com
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