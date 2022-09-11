Стали известны два города, где может состояться матч Иран – Россия
Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что рассматривается два варианта проведения ноябрьского товарищеского матча против Ирана.
По словам Карпина, для проведения матча рассматривается Тегеран или Доха.
Точная дата матча еще не определена.
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