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сегодня, 09:32

Стали известны два города, где может состояться матч Иран – Россия

Главный тренер сборной России сообщил, что рассматривается два варианта проведения ноябрьского товарищеского матча против Ирана.

По словам Карпина, для проведения матча рассматривается Тегеран или Доха.

Точная дата матча еще не определена.