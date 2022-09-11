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Стали известны два города, где может состояться матч Иран – Россия

сегодня, 09:32

Стали известны два города, где может состояться матч Иран – Россия
Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что рассматривается два варианта проведения ноябрьского товарищеского матча против Ирана.
По словам Карпина, для проведения матча рассматривается Тегеран или Доха.
Точная дата матча еще не определена.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:06
Лучше в Тегеране,на стадионе стотысячнике. В в кабызДохе-это для отдыха функционерам,или опять сисянкций боятся???
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 09:37
Главное, чтобы сыграли, а где - неважно
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