Сенников: «„Локомотив“ не готов к изменениям»

Бывший футболист «Локомотива» поделился впечатлениями от матча команды с «Динамо».

«Динамо» выглядело намного лучше по игре и всем статистическим данным. Победа бело-голубых заслуженная, несмотря на все три забитых мяча со стандартов. «Локомотив» не готов к изменениям. Железнодорожники не способны пока бороться с такими соперниками, как «Динамо». Продвинется ли «Локомотив» вверх по турнирной таблице? У команды очень сложный календарь. Надо стараться, хоть и впереди матчи с ЦСКА , «Спартаком». Все команды организованные, но нужно биться. Понятно, что будет непросто.