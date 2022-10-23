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Сенников: «„Локомотив“ не готов к изменениям»

вчера, 08:36
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился впечатлениями от матча команды с «Динамо».

«Динамо» выглядело намного лучше по игре и всем статистическим данным. Победа бело-голубых заслуженная, несмотря на все три забитых мяча со стандартов. «Локомотив» не готов к изменениям. Железнодорожники не способны пока бороться с такими соперниками, как «Динамо». Продвинется ли «Локомотив» вверх по турнирной таблице? У команды очень сложный календарь. Надо стараться, хоть и впереди матчи с ЦСКА, «Спартаком». Все команды организованные, но нужно биться. Понятно, что будет непросто.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 10:08
Вообще не понимаю таких слов, как он не готов к изменениям?
Из Локо только что были изгнаны люди, которые убили напрочь команду, разрушены все игровые связи, игроки да сих пор не понимают друг друга, предсезонка полностью провалена.
И что вы всерьёз думали, что уберут немцев и Локо со следующего матча начнёт всех крушить и летать на поле словно это сборная Бразилия?
Могу смело назвать таких людей глупцами, которые нифига не понимают в футболе.
Локо сейчас предстоит тяжёлая работа, а результаты мы увидим скорее всего после зимней паузы. Сейчас же команде надо просто набирать очки, пусть даже в ущерб зрелищности, не до этого сейчас.
Ситуация усложняется, что до сих пор нет в команде главного тренера. Ведь от него в первую очередь будет зависть как команда должна двигаться дальше.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 09:34
Я считал, что прошлый сезон был провальным. Этот сезон - борьба за выживание. Благодарим руководство клуба за отменно "правильную" стратегию развития Локомотива. Остаётся надеяться и верить.
ЛОКО ВПЕРЁД!!!
Izmar
Izmar
вчера в 09:10
Капитально Локомотив подсадили.
112910415
112910415
вчера в 09:05
все надежды на зимний перерыв
shlomo
shlomo
вчера в 08:37
Ожидаемый результат... все по игре...
Гость
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