Сенников: «„Локомотив“ не готов к изменениям»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился впечатлениями от матча команды с «Динамо».
«Динамо» выглядело намного лучше по игре и всем статистическим данным. Победа бело-голубых заслуженная, несмотря на все три забитых мяча со стандартов. «Локомотив» не готов к изменениям. Железнодорожники не способны пока бороться с такими соперниками, как «Динамо». Продвинется ли «Локомотив» вверх по турнирной таблице? У команды очень сложный календарь. Надо стараться, хоть и впереди матчи с ЦСКА, «Спартаком». Все команды организованные, но нужно биться. Понятно, что будет непросто.
Из Локо только что были изгнаны люди, которые убили напрочь команду, разрушены все игровые связи, игроки да сих пор не понимают друг друга, предсезонка полностью провалена.
И что вы всерьёз думали, что уберут немцев и Локо со следующего матча начнёт всех крушить и летать на поле словно это сборная Бразилия?
Могу смело назвать таких людей глупцами, которые нифига не понимают в футболе.
Локо сейчас предстоит тяжёлая работа, а результаты мы увидим скорее всего после зимней паузы. Сейчас же команде надо просто набирать очки, пусть даже в ущерб зрелищности, не до этого сейчас.
Ситуация усложняется, что до сих пор нет в команде главного тренера. Ведь от него в первую очередь будет зависть как команда должна двигаться дальше.
Из Локо только что были изгнаны люди, которые убили напрочь команду, разрушены все игровые связи, игроки да сих пор не понимают друг друга, предсезонка полностью провалена.
И что вы всерьёз думали, что уберут немцев и Локо со следующего матча начнёт всех крушить и летать на поле словно это сборная Бразилия?
Могу смело назвать таких людей глупцами, которые нифига не понимают в футболе.
Локо сейчас предстоит тяжёлая работа, а результаты мы увидим скорее всего после зимней паузы. Сейчас же команде надо просто набирать очки, пусть даже в ущерб зрелищности, не до этого сейчас.
Ситуация усложняется, что до сих пор нет в команде главного тренера. Ведь от него в первую очередь будет зависть как команда должна двигаться дальше.