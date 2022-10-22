Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Бышовец: «В „Динамо“ наблюдается динамика становления тактики»

вчера, 22:56
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Экс-тренер «Динамо» Анатолий Бышовец высказался об итогах матча РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо» (1:3).

«Динамо» победило заслуженно. В команде наблюдается динамика становления тактики главного тренера. На фоне «Локомотива» было заметно преимущество в целенаправленности и взаимодействии игроков «Динамо». «Динамо» выглядело намного острее.

Что касается «Локомотива», то Федорову достаточно поздно пришлось возглавить команду. В обороне, да и в атаке, хоть и была выбрана структура, но из-за отсутствия взаимопонимания среди игроков не было взаимодействия. Единственное, что оправдывает эту ситуацию – смена тренера и смена требований.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Юран высказался о текущем выступлении «Химок»
Сегодня, 22:04
Баженов: «Со спартаковцами сложно играть в открытый футбол»
Сегодня, 21:48
Еремякин: «Казалось, что можем забить третий гол, но футбол есть футбол»
Сегодня, 20:46
Мостовой: «„Химки“ не заслужили крупного поражения»
Сегодня, 20:04
Канчельскис: «Я не удивлюсь, если „Химки“ поставят нового тренера»
Сегодня, 19:59
Пономарёв: «Ничья – неплохой результат, ведь „Оренбург“ грамотно играет»
Сегодня, 19:31
Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 01:03
Бышовец всегда был адекватным тренером и человеком. Помню, когда в 1990, он уходил из Динамо, то, он очень переживал, не хотел расставаться с командой....
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:02
Ни словечка в простоте у Светоча! "...наблюдается динамика становления тактики...".Кабздец.
Брулин
Брулин
вчера в 23:02
Сегодня просто прадник вот они и захотели играть так сказать
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 