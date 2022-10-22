Бышовец: «В „Динамо“ наблюдается динамика становления тактики»

Экс-тренер «Динамо» высказался об итогах матча РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо» (1:3).

«Динамо» победило заслуженно. В команде наблюдается динамика становления тактики главного тренера. На фоне «Локомотива» было заметно преимущество в целенаправленности и взаимодействии игроков «Динамо». «Динамо» выглядело намного острее.

Что касается «Локомотива», то Федорову достаточно поздно пришлось возглавить команду. В обороне, да и в атаке, хоть и была выбрана структура, но из-за отсутствия взаимопонимания среди игроков не было взаимодействия. Единственное, что оправдывает эту ситуацию – смена тренера и смена требований.