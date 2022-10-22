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Фомин: «Играли с преимуществом. Сегодня, считаю, заслуженно победили»

вчера, 23:47
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом» в РПЛ (3:1).

Вышли на игру и 1:0 проигрывали — не очень хорошо. Выездные матчи начинаем не очень. Самое главное — как отреагировали. Играли с преимуществом. Сегодня, считаю, заслуженно победили.

После ухода Шварца «Динамо» стало менее зрелищно играть? Сложно сказать о меньшей зрелищности. Надо смотреть на реальные вещи: команда поменялась, и поменялся тренер. Мы привыкаем к новым требованиям. Были двухнедельные сборы, там и познакомились. Также произошли трансферы в конце августа. Самое главное, что сейчас прибавляем, и нужно двигаться вперед.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 09:19
Фомин переволновался, лицо было бледное после пробития. Рекорд взят, нужно расслабиться.
112910415
112910415
сегодня в 08:46
хорошая, гармоничная игра !
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:29
Динамо просто было лучше во всем.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 06:59
Кто больше хотел,тот и победил!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:17
Динамо смотрелось поинтересней
ОПС
ОПС
сегодня в 05:50
Эту победу действительно заслужили.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:44
Заслуженная волевая победа Динамо!
Capral
Capral
сегодня в 00:46
Были двухнедельные сборы, там и познакомились. Всё верно. А теперь вопрос: как, за такое короткое время можно за 10 туров сделать команду, да еще с такими потерями в составе??? Когда я убеждал людей подождать, дать тренеру время разобраться, подумать, большинство, так называемых болельщиков ДИНАМО меня и слушать не хотело. Людям надо всё и сразу! Вот поэтому, постоянно призываю админ- отсеивать людей случайных в футболе. Теряется интерес к общению.
drug01
drug01
сегодня в 00:25
Счёт по игре!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:53
Локомотив не вышел на поле...
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