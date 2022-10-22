Фомин: «Играли с преимуществом. Сегодня, считаю, заслуженно победили»

Полузащитник «Динамо» прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом» в РПЛ (3:1).

Вышли на игру и 1:0 проигрывали — не очень хорошо. Выездные матчи начинаем не очень. Самое главное — как отреагировали. Играли с преимуществом. Сегодня, считаю, заслуженно победили.

После ухода Шварца «Динамо» стало менее зрелищно играть? Сложно сказать о меньшей зрелищности. Надо смотреть на реальные вещи: команда поменялась, и поменялся тренер. Мы привыкаем к новым требованиям. Были двухнедельные сборы, там и познакомились. Также произошли трансферы в конце августа. Самое главное, что сейчас прибавляем, и нужно двигаться вперед.