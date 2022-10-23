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Смолов: «Могли забивать больше»

вчера, 08:45
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Форвард «Динамо» Фёдор Смолов высказался о победе над «Локомотивом».

Не хочу, чтобы это прозвучало высокомерно, но я не ставил это во главу угла. Я понимал, что рано или поздно забью сотый гол, поэтому важнее было сегодня победить.

Такое ощущение, что не сразу вошли в игру. Наверное, не ожидали, что «Локомотив» начнет так резко, хотя это проговаривали перед игрой. С другой стороны, хорошо, потому что сразу проснулись. У нас по ходу этого сезона нечасто получается одерживать волевые победы.

Мне кажется, мы провели хороший матч. Могли забивать больше. Наверное, это самый целостный матч с нашей стороны в сезоне.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 09:22
Я же писал ранее, что лёгкая победа Динамо. На данный момент они просто сильнее, просто факты
Gahi
Gahi
вчера в 08:58
Иногда нужно самому вовремя отдавать передачу, а не лупить куда попало.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:57
Больше,если с пенальти.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 08:47
Ну вот, понесло
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