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Веденеев: «„Сочи“ бороться за ничью в Петербурге вряд ли будет»

вчера, 11:49
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Экс-защитник «Зенита» Сергей Веденеев порассуждал о предстоящем матче питерцев и «Сочи» в 14-м туре РПЛ.

Сейчас немногие команды демонстрируют желание бороться. Тренеры заявляют об атакующем футболе, игроки нацелены на техничный футбол, пытаются мяч удержать у себя. И «Сочи» стоит в ряду таких команд — они продолжают попытки играть через пас, низом, поэтому сильным командам они в основном проигрывают, со слабыми набирают очки. Так что бороться за ничью в Петербурге они вряд ли будут, хотя все может случиться — вдруг тренер решит, что надо «стелиться», выставит состав соответствующий, того же Нобоа не поставит или выпустит его на замену.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 14:24
Ожидаемые и вполне ощущаемые 3 очка для Зенита . Если с Федотовым Сочи ещё могли на что-то надеяться ,то с недоумком Точилиным ,у них нет никаких шансов .
Бубнин
Бубнин
вчера в 14:23
Из офиса "Газпрома" судейской бригаде и тренерскому штабу сочинцев уже отправлен сценарий предстоящего матча.
Бoрат
Бoрат
вчера в 13:09
Вчера Спартак не пожалел свой фарм-клуб
Чем ответит Зенит?
nubom
nubom
вчера в 12:25
До обеих команд результат игры будет доведен до начала матча. в соответствие с правилами РФС...
d1metras
d1metras
вчера в 12:02
    38z82ms3kn9t
    38z82ms3kn9t
    вчера в 11:50
      Гость
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