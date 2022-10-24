Веденеев: «„Сочи“ бороться за ничью в Петербурге вряд ли будет»

Экс-защитник «Зенита» Сергей Веденеев порассуждал о предстоящем матче питерцев и «Сочи» в 14-м туре РПЛ .

Сейчас немногие команды демонстрируют желание бороться. Тренеры заявляют об атакующем футболе, игроки нацелены на техничный футбол, пытаются мяч удержать у себя. И «Сочи» стоит в ряду таких команд — они продолжают попытки играть через пас, низом, поэтому сильным командам они в основном проигрывают, со слабыми набирают очки. Так что бороться за ничью в Петербурге они вряд ли будут, хотя все может случиться — вдруг тренер решит, что надо «стелиться», выставит состав соответствующий, того же Нобоа не поставит или выпустит его на замену.