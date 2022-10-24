Кухарчук: «Из подобных ситуаций мы уже выходили»

Полузащитник «Химок» порассуждал о проблемах команды.

Если бы я знал причины неудач, я бы давно сказал и исправил ситуацию.

У нас всё есть: мы выходим на поле, выполняем установку тренера.

Гогниев после матча со «Спартаком» сказал, что ребята молодцы, создали моменты. Я с ним согласен, у нас не получилось реализовать, что мы создали.

Как выходить из этой ситуации? Молча — меньше трепать языком, как это делаю сейчас я, давая интервью. Надо молча собраться и выходить на поле. Из подобных ситуаций мы уже выходили.