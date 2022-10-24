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Кухарчук: «Из подобных ситуаций мы уже выходили»

вчера, 11:42
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук порассуждал о проблемах команды.

Если бы я знал причины неудач, я бы давно сказал и исправил ситуацию.

У нас всё есть: мы выходим на поле, выполняем установку тренера.

Гогниев после матча со «Спартаком» сказал, что ребята молодцы, создали моменты. Я с ним согласен, у нас не получилось реализовать, что мы создали.

Как выходить из этой ситуации? Молча — меньше трепать языком, как это делаю сейчас я, давая интервью. Надо молча собраться и выходить на поле. Из подобных ситуаций мы уже выходили.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:18
Звуковая активность Гогниева на бровке ни как не сочетается со словом "молча".
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:45
Может лучше в них не попадать в эти ситуации
Гость
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