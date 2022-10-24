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Булыкин: «Пиняеву будет важна зарплата в „Локомотиве“»

вчера, 11:39

Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на слухи, что футболист «Крыльев Советов» Сергей Пиняев может перейти в московский клуб.

Если руководство «Локомотива» общалось с представителями Пиняева, значит Сергей нужен клубу. Главное, какие условия ему предложат железнодорожники.

Пиняев – перспективный парень, но что с ним будет дальше, никто не знает. Еще неизвестно, когда наладится обстановка в «Локомотиве». Сергею будет важна зарплата в клубе. Его переход в «Локомотив» будет зависеть также и от денежной составляющей.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 13:26, ред.
Думаю, Пиняев при переходе будет смотреть на два момента.
Первый это финансовый, а второй это перспективы в дальнейшем.
А вот тут главное не прогадать и выбрать что-то среднее.

По финансовым возможностям с Зенитом конечно никто не сравнится, но вот будет ли у Пинаяева шанс и не канет ли он в забытьё?

Помните такого Ивана Соловьёва?
в 2013 году перспективный двадцатилетний футболист Динамо толком ещё не заигравший в Динамо решил перейти в Зенит. Переход был громкий... Ну и где он сейчас? Сейчас ему уже 29 лет и он уже несколько лет влачит жалкое существование в узбекском чемпионате.

Спартак или Локо более перспективнее чем Зенит, в плане дальнейшего развития. В этих клубах больше доверяют молодёжи, так, что тут есть шанс.

Но в любом случае выбирать Пиняеву и его окружению, главное не прогадать и не кусать локти где-нибудь в узбекском чемпионате.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:47
Нужен,надо брать.
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