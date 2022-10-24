Булыкин: «Пиняеву будет важна зарплата в „Локомотиве“»

Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на слухи, что футболист «Крыльев Советов» Сергей Пиняев может перейти в московский клуб.
Если руководство «Локомотива» общалось с представителями Пиняева, значит Сергей нужен клубу. Главное, какие условия ему предложат железнодорожники.
Пиняев – перспективный парень, но что с ним будет дальше, никто не знает. Еще неизвестно, когда наладится обстановка в «Локомотиве». Сергею будет важна зарплата в клубе. Его переход в «Локомотив» будет зависеть также и от денежной составляющей.
Первый это финансовый, а второй это перспективы в дальнейшем.
А вот тут главное не прогадать и выбрать что-то среднее.
По финансовым возможностям с Зенитом конечно никто не сравнится, но вот будет ли у Пинаяева шанс и не канет ли он в забытьё?
Помните такого Ивана Соловьёва?
в 2013 году перспективный двадцатилетний футболист Динамо толком ещё не заигравший в Динамо решил перейти в Зенит. Переход был громкий... Ну и где он сейчас? Сейчас ему уже 29 лет и он уже несколько лет влачит жалкое существование в узбекском чемпионате.
Спартак или Локо более перспективнее чем Зенит, в плане дальнейшего развития. В этих клубах больше доверяют молодёжи, так, что тут есть шанс.
Но в любом случае выбирать Пиняеву и его окружению, главное не прогадать и не кусать локти где-нибудь в узбекском чемпионате.
Первый это финансовый, а второй это перспективы в дальнейшем.
А вот тут главное не прогадать и выбрать что-то среднее.
По финансовым возможностям с Зенитом конечно никто не сравнится, но вот будет ли у Пинаяева шанс и не канет ли он в забытьё?
Помните такого Ивана Соловьёва?
в 2013 году перспективный двадцатилетний футболист Динамо толком ещё не заигравший в Динамо решил перейти в Зенит. Переход был громкий... Ну и где он сейчас? Сейчас ему уже 29 лет и он уже несколько лет влачит жалкое существование в узбекском чемпионате.
Спартак или Локо более перспективнее чем Зенит, в плане дальнейшего развития. В этих клубах больше доверяют молодёжи, так, что тут есть шанс.
Но в любом случае выбирать Пиняеву и его окружению, главное не прогадать и не кусать локти где-нибудь в узбекском чемпионате.