Булыкин: «Пиняеву будет важна зарплата в „Локомотиве“»

Экс-форвард «Локомотива» отреагировал на слухи, что футболист «Крыльев Советов» может перейти в московский клуб.

Если руководство «Локомотива» общалось с представителями Пиняева, значит Сергей нужен клубу. Главное, какие условия ему предложат железнодорожники.

Пиняев – перспективный парень, но что с ним будет дальше, никто не знает. Еще неизвестно, когда наладится обстановка в «Локомотиве». Сергею будет важна зарплата в клубе. Его переход в «Локомотив» будет зависеть также и от денежной составляющей.