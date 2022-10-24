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«Бока Хуниорс» — чемпион Аргентины

вчера, 13:39

ФК «Бока Хуниорс» стал чемпионом Аргентины.

В последнем туре Суперлиги команда из Буэнос-Айреса сыграла вничью с «Индепендьенте» – 2:2. По итогам турнира команда заняла первое место, набрав 52 очка в 27 матчах.

«Бока Хуниорс» — чемпион Аргентины

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 16:39
У них ответных матчей не бывает что ли?
28 команд и 27 матчей всего. Это как чуть больше половины сезона.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:15
Буэнос-Айрес собрал все лучшие команды.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:43
Борьба была напряжённой...
Гость
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