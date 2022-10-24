«Бока Хуниорс» — чемпион Аргентины

ФК «Бока Хуниорс» стал чемпионом Аргентины.
В последнем туре Суперлиги команда из Буэнос-Айреса сыграла вничью с «Индепендьенте» – 2:2. По итогам турнира команда заняла первое место, набрав 52 очка в 27 матчах.
ФК «Бока Хуниорс» стал чемпионом Аргентины.
В последнем туре Суперлиги команда из Буэнос-Айреса сыграла вничью с «Индепендьенте» – 2:2. По итогам турнира команда заняла первое место, набрав 52 очка в 27 матчах.
28 команд и 27 матчей всего. Это как чуть больше половины сезона.
28 команд и 27 матчей всего. Это как чуть больше половины сезона.