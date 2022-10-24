«Бока Хуниорс» — чемпион Аргентины

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вчера, 13:39

ФК «Бока Хуниорс» стал чемпионом Аргентины.

В последнем туре Суперлиги команда из Буэнос-Айреса сыграла вничью с «Индепендьенте» – 2:2. По итогам турнира команда заняла первое место, набрав 52 очка в 27 матчах.