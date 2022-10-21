Лам, Шустер и Румменигге вошли в Зал славы немецкого футбола

Пресс-служба «Баварии» сообщает, что бывшие игроки клуба Филипп Лам и Карл-Хайнц Румменигге вошли в Зал славы немецкого футбола.
Кроме того, ещё одним членом Зала славы сегодня стал бывший футболист «Барселоны», «Реала» и «Атлетико» Бернд Шустер.
Пресс-служба «Баварии» сообщает, что бывшие игроки клуба Филипп Лам и Карл-Хайнц Румменигге вошли в Зал славы немецкого футбола.
Кроме того, ещё одним членом Зала славы сегодня стал бывший футболист «Барселоны», «Реала» и «Атлетико» Бернд Шустер.
Не знал, что Пирло играл и за Интер, а Вьери за Милан
Буду знать
Не знал, что Пирло играл и за Интер, а Вьери за Милан
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Чтобы сыграть одновременно в Барселоне, Реале и Атлетико это надо умудриться
Даже не знаю, есть ли ещё такие игроки, которые играли в трёх топ клубах своей страны.
На ум приходит разве что Ибрагимович в Серии А
Чтобы сыграть одновременно в Барселоне, Реале и Атлетико это надо умудриться
Даже не знаю, есть ли ещё такие игроки, которые играли в трёх топ клубах своей страны.
На ум приходит разве что Ибрагимович в Серии А