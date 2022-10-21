Лам, Шустер и Румменигге вошли в Зал славы немецкого футбола

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вчера, 20:01

Пресс-служба «Баварии» сообщает, что бывшие игроки клуба и Карл-Хайнц Румменигге вошли в Зал славы немецкого футбола.

Кроме того, ещё одним членом Зала славы сегодня стал бывший футболист «Барселоны», «Реала» и «Атлетико» .