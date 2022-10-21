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Лам, Шустер и Румменигге вошли в Зал славы немецкого футбола

вчера, 20:01

Пресс-служба «Баварии» сообщает, что бывшие игроки клуба Филипп Лам и Карл-Хайнц Румменигге вошли в Зал славы немецкого футбола.

Кроме того, ещё одним членом Зала славы сегодня стал бывший футболист «Барселоны», «Реала» и «Атлетико» Бернд Шустер.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 21:41
Поздравляем, достойные ребята!
Бoрат
Бoрат ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 21:12
Спасибо за информацию
Не знал, что Пирло играл и за Интер, а Вьери за Милан
Буду знать
Baggio R.
Baggio R. ответ Бoрат (раскрыть)
вчера в 21:06, ред.
А в Серии А за Милан, Интер и Ювентус кроме Ибрагимовича также играли Роберто Баджо, Андреа Пирло, Кристиан Вьери, Эдгар Давидс и Патрик Виейра.
Baggio R.
Baggio R. ответ Бoрат (раскрыть)
вчера в 20:58
Был такой испанский футболист Мигель Солер, который поиграл и за оба каталонских, и за оба мадридских клуба.
Бoрат
Бoрат
вчера в 20:31
Шустер реально очень шустрый
Чтобы сыграть одновременно в Барселоне, Реале и Атлетико это надо умудриться
Даже не знаю, есть ли ещё такие игроки, которые играли в трёх топ клубах своей страны.
На ум приходит разве что Ибрагимович в Серии А
skjcpnpcs6u7
skjcpnpcs6u7
вчера в 20:21
с чем его и поздравляем...
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:21
Заслужили все троя!
Гость
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