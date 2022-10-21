«Golden Boy» достаётся будущим футбольным гигантам. За последние годы авансов не оправдал лишь один

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вчера, 23:22

Элитные исполнители и интеллектуалы-полузащитники.

Футбольные премии держатся на трех китах – Золотом мяче, Трофее Льва Яшина и награде «Golden Boy». За редким исключением ее обладатели продолжают разрывать свои чемпионаты и доходят до самой вершины – 3 из последних шести победителей номинации уже сделали себе мировое имя. На этот раз «золотым» признан юный полузащитник из «Барселоны» Гави. Рассказываем о последних обладателях трофея подробнее.

Гави, «Барселона» (2022)

Один из трех ключевых активов «Барсы» — ДНК каталонцев на данный момент держится на Гави, Педри и Ансу Фати. 18-летний хавбек уже сейчас считается стопроцентным игроком основы для блауграны. Прежде всего он надежен – быстро может вернуть мяч в случае потери, в этом помогает цепкость и грамотное размещение. При атаке испанец располагается выше, чем Педри и Бускетс – основная нагрузка в опорной зоне ложится на этих двоих. На Гави же – передачи под удар, помощь в финальной трети там, где затрудняется продвижение мяча. Хотя их роли вариативны – тот же Педри нередко уходит ближе к атаке или на фланге. За универсализм и чтение игры – огромный плюс и заслуженная премия.

Педри, «Барселона» (2021)

Второй каталонец в списке победителей, да еще и подряд – знак качества для «Барсы» (пусть Педри и воспитанник «Лас Пальмас»). В отдельных матчах его влияние на игру сине-гранатовых ощущается еще больше, чем в случае с Гави.

Главное – Педри не ограничен позицией центрхава. Если он выходит в тройке с Гави и Бускетсом, то часто опускается в опорную для помощи Серхио, но также может циркулировать по всей ширине поля – уходить к Дембеле, если нужна точная передача в штрафную, или вставать в линию с Левандовским (пример – матч 4-го тура ЛЧ с «Интером»). Педри в его 19 лет – одна из главных функций по доставке мяча в штрафную низом (остальные предпочитают подачи).

Эрлинг Холанд, «Боруссия Дортмунд» (2020)

Своего «голден боя» норвежец получил задолго до того, как взорвал Английскую Премьер-Лигу. Тогда он ограничился разрывом шаблона в Германии – после сверхудачной половины сезона в «Зальцбурге» с ходу закрепился в «Боруссии» и забил 13 мячей в 15 матчах.

Далее показатели только улучшались, а в системе Хосепа Гвардиолы Эрлинг окончательно расцвел – габариты идеально подходят под атлетичный английский чемпионат, а тонкое мышление позволяет читать игру «горожан». Сейчас Холанд не теряется в перемещениях Де Брюйне, Гюндогана, Фодена, Силвы, опускается за мячом и врывается на скорости. Но на момент игры за «Боруссию» для доминирования достаточно было даже малой части его качеств.

Жоау Фелиш, «Бенфика»/«Атлетико» (2019)

Единственный холостой выстрел экспертов за последние годы. В 18 лет португалец дебютировал за основную команду «Бенфики» — и сразу стал третьим бомбардиром «орлов» (15 мячей). В год вручения премии на игрока обратил внимание «Атлетико», который только отпустил Гризманна в «Барсу». «Матрасникам» нужна была замена на острие, за Жоау выложили 127,2 миллиона евро. Ударный дебют в Португалии и переход в топ-клуб (даже при слабом старте в новом коллективе) – идеальный набор «голден боя».

При этом все с самого начала шло довольно тяжело (по-другому у Симеоне не бывает). Первый сезон списали на адаптацию, следующие два чемпионата – по 12 очков. Система Симеоне не подразумевает голевой феерии, даже такие цифры в «Атлетико» выглядят солидно. Но они точно не тянут на уплаченную сумму в виде отступных.

Матийс де Лигт, «Аякс» (2018)

Наследник Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини перед переездом в Турин стал лидером триумфального «Аякса» и вместе с амстердамцами навел шороху в Лиге чемпионов. Свою награду голландец забрал еще до того, как подопечные Эрика тен Хага выбили «Реал» и «Ювентус» из плей-офф.

За игрока «Ювентус» отдал нидерландскому гранду 85.5 миллиона евро, взялся интегрировать в стартовый состав. Притом поначалу у Матийса не получалось от слова совсем, в футбольных кругах уже начали бояться, что потеряли талантливого защитника. В итоге обошлось – де Лигт занял прочное место в старте.

Но надолго задерживаться в «Старой синьоре» — значит, лишать себя трофеев. Сейчас бьянконери точно не в том состоянии, чтобы бороться хотя бы за скудетто. Так, летом уже обросший мышцами стабильный центрбек перебрался в «Баварию» — хорошее повышение, остается закрепиться в основе.

Килиан Мбаппе, ПСЖ (2017)

Француза наравне с Холандом можно считать главным талантом своего поколения. На пару с Неймаром Килиан задал моду на дичайшие по сумме отступных трансферы – где это видано, чтобы за 18-летнего футболиста выкладывали 180 миллионов евро?!