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«Урал» под руководством Ганчаренко одержал 6 побед подряд

вчера, 19:51
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Урал» обыграл «Крылья Советов» (2:1) в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

Таким образом, подопечные Виктора Ганчаренко одержали уже 6 побед подряд во всех турнирах. Екатеринбургский клуб обыграл «Торпедо» и «Сочи» в Кубке России, а также «Локомотив», «Химки», «Ростов» и «Крылья Советов» в РПЛ.

На данный момент «Урал» занимает 10-е место в чемпионате России.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:28
здОрово, что у тренера всё получается !
не переманили бы в Ливерпуль .. )
протон
протон ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 00:05, ред.
Хочется извиниться перед Ивицей за такое отношение клуба.
Когда его экстренно приглашали и он, бросив всё приехал... Про это быстро забыли, да и про то, что команда в целом высказывалась положительно о тренере тоже... Когда нам надо, все должны, а мы всё быстро забыли и никому и ничего.
кандидатура Олича меня вполне устраивала. Играл в больших клубах, прошёл школу у тренеров мирового уровня, мотивирован. Это был глоток свежего воздуха после трусливого футбола Слуцкого при всем уважении как к лучшему певцу. Расстроился, когда Олича уволили. Сразу было видно, что это мутная история. Когда Бабаев не дал журналисту взять интервью на пороге офиса - закрались подозрения. Когда ушёл Березуцкий стало ясно, что в коллективе единства нет. Это интервью все расставило по местам. Теперь понятно, что идиотские слухи, будто Олич филонит и хочет вместо сборов уехать с Хорватией на Евро распускал сам Бабаев)))
RamonCSKA
RamonCSKA ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:53
У нас он тоже феерил вначале, просто настал момент у нас с ним когда команда ушла в крутое пике и взять управление на себя он не мог, от смены конечно же лучше не стало, сначала Олич, потом берёза
valt134
valt134
вчера в 22:55
Не ожидал.. Но Гонраренко Удивляет…
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 22:11
попёрло
Ironigor
Ironigor ответ andrefino13 (раскрыть)
вчера в 22:10
Не люблю хамство. Тем более я тебе повод не давал.
Это я насчёт корма . И моё отношение к Ганчаренко или ещё к кому-то, это только моё субъективное отношение. И я не нуждаюсь в коррекции моего собственного мнения. Спасибо тебе за понимание. Удачи.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:55
Вот это результат 👍🏼💪🏼
dok66
dok66
вчера в 21:47
Гончаренко вернулся в свою стихию . Если бы не сбежал в свое время , может и за чемпионство боролся сейчас .
andrefino13
andrefino13 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:36
Не переживай, я не скажу болельщикам ЦСКА, что ты симпатизируешь Уралу.
andrefino13
andrefino13 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:34
Бикфалви не звезда, просто профессионал и видимо очень порядочный человек.
протон
протон ответ andrefino13 (раскрыть)
вчера в 21:33
К Гончаренко отношусь с большим уважением, это не обобщает полностью то что я симпатизирую к Фк Урал.
andrefino13
andrefino13 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:32, ред.
Как то скомкано у тебя получилось извинение перед Ганчаренко, но само то, что ты это сделал уже достойно уважения.
протон
протон
вчера в 21:15
Вот пример тренера, у которого нет звёздных игроков (Бикфалви за скобками), но и нет задачи развивать этих игроков для дальнейшей продажи. Есть задача получать и делать результат и команду здесь и сейчас. И это получается.
Уважение Гончаренко и Уралу. Поздравления болельщикам из Екатеринбурга с очередной заслуженной победой!
протон
протон
вчера в 21:14
Когда почти все наши армейские болельщики гнали на ВМГ, чувствовал себя дураком, ибо считал его отличным тренером для нашего клуба несмотря на проблемы у команды на момент его увольнения. К счастью для себя убеждаюсь, что он действительно отличный тренер.
Из того состава он выжимал максимум. Возможно даже больше. Им сейчас по 23 года. А тогда было по 19-20. Новичков не было. Только всякие Шарлии и Оланары.
Даже березуцкому привозили Языджи, Гбамена и прочих.
Если бы ему дали тот состав который сейчас у ЦСКА или привозили бы тех новичков которых он просил тогда , то результат был бы другой. Михалыч отличный тренер. Чего стоит как Гончаренко добивался с БАТЕ
andrefino13
andrefino13 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:12, ред.
Читал. Бесят тебя его успехи? Не переживай, будут и поражения, будет вам корм.
lotsman
lotsman
вчера в 21:08
Хорошая статистика. Молодец тренер.
Сп62
Сп62
вчера в 20:57
Урал чемпион!
Аспект
Аспект
вчера в 20:49
Во наш (белорусский) Витёк разошёлся! Это вам не коней пасти! )))
Ветер23
Ветер23
вчера в 20:48
Урал с Победой!
pomor45
pomor45
вчера в 20:38
Не слышу вздохов о тренерском таланте Осинькина.
Ironigor
Ironigor ответ andrefino13 (раскрыть)
вчера в 20:36
А ты заголовок статьи не читал ???
andrefino13
andrefino13
вчера в 20:35
Я думаю не нужно давать тренера месяца Ганчаренко, ему это не надо, он работает. Дайте Семаку ему будет приятно.
andrefino13
andrefino13 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:33
Я тоже считаю, что Урал может выиграть, нет, занять второе место в РПЛ.
makkie
makkie
вчера в 20:31
Урал - вполне себе уровень Ганчаренко.
Молодец, вдохнул в команду новую жизнь после увядающей эпохи Шалимова.
andrefino13
andrefino13 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:25
Что случилось?
Futurista
Futurista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:04
Шестерит победами)...
t72vjcds5kfn
t72vjcds5kfn
вчера в 20:03
Это отличный показатель...
Надо признать его лучшим тренером месяца.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 20:02
Много раз слышал, что тренер это не самое главное в современном футболе, главное подбор игроков. Но даже если игроки будут приличного уровня это ещё не гарантирует успех, важно как их будут использовать.
Шалимов уже себя зарекомендовал как тренер, который не может создать команду и я был крайне удивлён когда его пригласил Иванов.
Но если сезон 2021-22 был более менее нормальным, не исключаю действия старого багажа, то начало нынешнего сезона было просто провалено. Урал попросту не был похож на себя, он выглядел беспомощно. На этот период худшая команда РПЛ.
Стоило поменять тренера, клуб возглавил опытный Гончаренко и Урал преобразился и выдал впечатляющею серию.
А вы говорите, что тренер мало на что влияет.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:01
Смеётся над Федотом
drug01
drug01
вчера в 19:56
Отличный результат
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