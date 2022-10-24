«Урал» под руководством Ганчаренко одержал 6 побед подряд

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вчера, 19:51

«Урал» обыграл «Крылья Советов» (2:1) в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

Таким образом, подопечные одержали уже 6 побед подряд во всех турнирах. Екатеринбургский клуб обыграл «Торпедо» и «Сочи» в Кубке России, а также «Локомотив», «Химки», «Ростов» и «Крылья Советов» в РПЛ .

На данный момент «Урал» занимает 10-е место в чемпионате России.