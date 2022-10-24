«Урал» под руководством Ганчаренко одержал 6 побед подряд

«Урал» обыграл «Крылья Советов» (2:1) в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги.
Таким образом, подопечные Виктора Ганчаренко одержали уже 6 побед подряд во всех турнирах. Екатеринбургский клуб обыграл «Торпедо» и «Сочи» в Кубке России, а также «Локомотив», «Химки», «Ростов» и «Крылья Советов» в РПЛ.
На данный момент «Урал» занимает 10-е место в чемпионате России.
Шалимов уже себя зарекомендовал как тренер, который не может создать команду и я был крайне удивлён когда его пригласил Иванов.
Но если сезон 2021-22 был более менее нормальным, не исключаю действия старого багажа, то начало нынешнего сезона было просто провалено. Урал попросту не был похож на себя, он выглядел беспомощно. На этот период худшая команда РПЛ.
Стоило поменять тренера, клуб возглавил опытный Гончаренко и Урал преобразился и выдал впечатляющею серию.
А вы говорите, что тренер мало на что влияет.
Шалимов уже себя зарекомендовал как тренер, который не может создать команду и я был крайне удивлён когда его пригласил Иванов.
Но если сезон 2021-22 был более менее нормальным, не исключаю действия старого багажа, то начало нынешнего сезона было просто провалено. Урал попросту не был похож на себя, он выглядел беспомощно. На этот период худшая команда РПЛ.
Стоило поменять тренера, клуб возглавил опытный Гончаренко и Урал преобразился и выдал впечатляющею серию.
А вы говорите, что тренер мало на что влияет.
Из того состава он выжимал максимум. Возможно даже больше. Им сейчас по 23 года. А тогда было по 19-20. Новичков не было. Только всякие Шарлии и Оланары.
Даже березуцкому привозили Языджи, Гбамена и прочих.
Если бы ему дали тот состав который сейчас у ЦСКА или привозили бы тех новичков которых он просил тогда , то результат был бы другой. Михалыч отличный тренер. Чего стоит как Гончаренко добивался с БАТЕ
Из того состава он выжимал максимум. Возможно даже больше. Им сейчас по 23 года. А тогда было по 19-20. Новичков не было. Только всякие Шарлии и Оланары.
Даже березуцкому привозили Языджи, Гбамена и прочих.
Если бы ему дали тот состав который сейчас у ЦСКА или привозили бы тех новичков которых он просил тогда , то результат был бы другой. Михалыч отличный тренер. Чего стоит как Гончаренко добивался с БАТЕ