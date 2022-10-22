В этом сезоне Лиги 1 Месси уже забил столько же голов, как за весь прошлый

Нападающий ПСЖ Лионель Месси отметился забитым голом в матче 12-го тура Лиги 1 против «Аяччо» (3:0).
Таким образом, Лео забил уже 6 мячей за 11 игр нынешнего сезона чемпионата Франции. Это уже столько же, сколько аргентинец забил за весь прошлый сезон Лиги 1 — 6 голов за 26 матчей.
В текущей кампании на счету Месси 9 голов и 10 результативных передач за 15 матчей в составе ПСЖ во всех турнирах.
в каких фермерских турнирах? в тех же, что и роня. большую часть жизни прокатали оба в испании и там месси выше. лига1?)) ну чемп италии, наверно, лучше, где 36летний квальярелла заккидывал под сорокет))
роня себе стату халявную с 2011 фармил, когда на его стату все играли. озил, ди ма, каземиро, кросс, иодрич, марсело.
адекватные у него награды, кроме зм 2010. ну так такие награды естьи у рони, вспомним 2013 хотя бы.
так что не поклонникам роньки говорить о скандалах.
в каких фермерских турнирах? в тех же, что и роня. большую часть жизни прокатали оба в испании и там месси выше. лига1?)) ну чемп италии, наверно, лучше, где 36летний квальярелла заккидывал под сорокет))
роня себе стату халявную с 2011 фармил, когда на его стату все играли. озил, ди ма, каземиро, кросс, иодрич, марсело.
адекватные у него награды, кроме зм 2010. ну так такие награды естьи у рони, вспомним 2013 хотя бы.
так что не поклонникам роньки говорить о скандалах.
ну а его гп, это отбросы в ширафной на 2-3 метра, когда он сам пробить не мог, например. мало действительно передач аля хави, иньеста, месси, де брюйне
ну а его гп, это отбросы в ширафной на 2-3 метра, когда он сам пробить не мог, например. мало действительно передач аля хави, иньеста, месси, де брюйне