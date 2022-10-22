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В этом сезоне Лиги 1 Месси уже забил столько же голов, как за весь прошлый

вчера, 08:26

Нападающий ПСЖ Лионель Месси отметился забитым голом в матче 12-го тура Лиги 1 против «Аяччо» (3:0).

Таким образом, Лео забил уже 6 мячей за 11 игр нынешнего сезона чемпионата Франции. Это уже столько же, сколько аргентинец забил за весь прошлый сезон Лиги 1 — 6 голов за 26 матчей.

В текущей кампании на счету Месси 9 голов и 10 результативных передач за 15 матчей в составе ПСЖ во всех турнирах.

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Все комментарии
Per4ick
Per4ick ответ alex lebedev (раскрыть)
сегодня в 17:55
    alex lebedev
    alex lebedev ответ Per4ick (раскрыть)
    сегодня в 14:47
    когда он отдавал, ты о чем?)) в лохматых 2008-2009х?) и то по ходу от испуга, потому что такое мастерство не пропьешь. не путай судорожное дрыганье ногами на месте с дриблингом, пожалуйста. не вижу рональду в десятке лучших дриблеров даже.

    в каких фермерских турнирах? в тех же, что и роня. большую часть жизни прокатали оба в испании и там месси выше. лига1?)) ну чемп италии, наверно, лучше, где 36летний квальярелла заккидывал под сорокет))

    роня себе стату халявную с 2011 фармил, когда на его стату все играли. озил, ди ма, каземиро, кросс, иодрич, марсело.

    адекватные у него награды, кроме зм 2010. ну так такие награды естьи у рони, вспомним 2013 хотя бы.

    так что не поклонникам роньки говорить о скандалах.
    Per4ick
    Per4ick ответ alex lebedev (раскрыть)
    сегодня в 00:50, ред.
    ну в сравнении когда тебя учит сам Марадона то да никто рядом не был. голевые он отдавал на расстояние и забросы делал регулярно, не надо ля ля, в одном матче ЛЧ больше всего дриблинга за матч до сих пор рекорд и в финале 2008 чем у якобы "лучшего" дриблера. то что у него статистика получше объяснено тем что он пошел по наименьшему сопротивлению, а сейчас лига 1 псж это вообще смешно, всю карьеру провел в фермерских турнирах нафармил статистику, даже копу америку проводили вне очереди, про индивидуальные награды и говорить нечего, скандал на скандале. но вы гордитесь этим
    alex lebedev
    alex lebedev ответ Per4ick (раскрыть)
    вчера в 23:15, ред.
    х..новый из него полузащитник) хотя тогда хотя бы его танцы работали)) ну да, роналду же во дворе учился играть, его учить было некому, только для месси все делали)) роналду сам себя сделал, согласен...замыкателем и пенальтистом, на чью стату все играли.

    ну а его гп, это отбросы в ширафной на 2-3 метра, когда он сам пробить не мог, например. мало действительно передач аля хави, иньеста, месси, де брюйне
    Per4ick
    Per4ick ответ alex lebedev (раскрыть)
    вчера в 22:53, ред.
    нет, но ты намекаешь что Рончик бегунок и на этом его скиллы заканчиваются, хотя все уже забыли что он начинал карьеру в полузащите. и да Месси учили играть в пас такие люди как Гвардиола а штрафные бить Марадона. ему всю карьеру помогали совершенствоваться и в начале у него не было такого паса, Роналду же сам себя сделал и по сути учил чему то и был наставником только САФ
    Per4ick
    Per4ick ответ Agamaga........ (раскрыть)
    вчера в 22:49
    или на разочарование персофанам Месси если не выиграет -))
    alex lebedev
    alex lebedev ответ Per4ick (раскрыть)
    вчера в 22:40
    ты не сравнивай гп месси и роналду, ну смешно же)) де брюйне, ди мария тоже, наверно, в барсе эти азы постигали?)
    Per4ick
    Per4ick ответ alex lebedev (раскрыть)
    вчера в 22:29
    ну да "культура паса", ведь Месси всю карьеру провел в клубе где это азы и базовые навыки, Роналду не мало отдал голевых пасов за карьеру в том числе пятками и т.д. судя по всему у него тоже есть интеллект а не просто беготня.
    alex lebedev
    alex lebedev ответ амурец (раскрыть)
    вчера в 20:04
    роньке такие забросы только снятся
    alex lebedev
    alex lebedev ответ амурец (раскрыть)
    вчера в 20:04
      амурец
      амурец ответ alex lebedev (раскрыть)
      вчера в 18:59
      Крутые пасы? Это пинок мяса в сторону Мбаапе или Нецмара? Которые за счёт индивидуального мастерства забивают, ну потом это все фантиками преподноситься как крутые пасы, смехота
      SonicStar
      SonicStar ответ амурец (раскрыть)
      вчера в 18:35
      Тотти в последние годы карьеры тоже мало бегал, но он даже стоя на месте вырезал голевые. Футболистам с отличным видением поля не обязательно много бегать. А те, у кого футбольный интеллект отсутствует, как раз таки просто бегунки
      SonicStar
      SonicStar ответ alex lebedev (раскрыть)
      вчера в 18:32
      Так у него всегда так - Месси не забил, значит дно. А если забил, то просто подставил ножку в пустые. Хотя любитель замыкать в пустые это как раз тот, которого он считает "в разы лучше, чем Месси" )
      alex lebedev
      alex lebedev ответ амурец (раскрыть)
      вчера в 18:23
      ну да. тупая беготня ведь полезнее. ему это не мешает крутые пасы раздавать
      амурец
      амурец ответ alex lebedev (раскрыть)
      вчера в 18:16
      Ну да куда круче пешком ходить по полю
      alex lebedev
      alex lebedev ответ амурец (раскрыть)
      вчера в 17:49
      ну вот я про то и говорю, ты видишь только голы) больше замыканий с метра - больше крутость и мастерство)) я твою логику понял)
      амурец
      амурец ответ alex lebedev (раскрыть)
      вчера в 17:47
      А ну да, надо видеть 6 голов в лиге фермеров, это все что увидели
      alex lebedev
      alex lebedev ответ Agamaga........ (раскрыть)
      вчера в 17:45
      верится с трудом насчет чм, но будем надеяться)
      Agamaga........
      Agamaga........
      вчера в 17:34
      На радость персофанам Роналду выиграет чемпионат мира и 8-й золотой мяч!!!)
      alex lebedev
      alex lebedev ответ амурец (раскрыть)
      вчера в 17:18
      в футбольном интеллекте, культуре паса. это не цифрами измеряется. для этого надо смотреть и видеть разницу
      амурец
      амурец ответ alex lebedev (раскрыть)
      вчера в 16:30
      Следуя вашим словам в каком месте меська круче
      alex lebedev
      alex lebedev ответ амурец (раскрыть)
      вчера в 16:04
      в каком месте ронька в разы лучше? в набитой с метра стате?) и то, если брать показатель гол на матч, то месси круче.
      амурец
      амурец
      вчера в 14:54
      Отвечаю alex пресрцлны как ты говоришь роньки пусть делают что хотят, Месси никогда не был и не будет лучшим футболистом всех времён впрочем как и Роналду, ну если сравнивать этих двоих то Роналду в разы лучше
      Неэгоист
      Неэгоист
      вчера в 14:15
      Неплохо...
      alex lebedev
      alex lebedev ответ амурец (раскрыть)
      вчера в 14:07
        амурец
        амурец ответ alex lebedev (раскрыть)
        вчера в 13:40
        Кто высок то и чем?
        alex lebedev
        alex lebedev ответ амурец (раскрыть)
        вчера в 13:33, ред.
        его не надо возвышать, он и так высоко) а вот гелевый стремительно катится вниз
        амурец
        амурец ответ alex lebedev (раскрыть)
        вчера в 13:25
          alex lebedev
          alex lebedev ответ амурец (раскрыть)
          вчера в 13:12
          ну да. тут же только про величайшие достижения и пишут, как истерика геля, к примеру)
          амурец
          амурец
          вчера в 13:09
          Величайшее достижение
          Гость
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