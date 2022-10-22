В этом сезоне Лиги 1 Месси уже забил столько же голов, как за весь прошлый

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вчера, 08:26

Нападающий ПСЖ отметился забитым голом в матче 12-го тура Лиги 1 против «Аяччо» (3:0).

Таким образом, Лео забил уже 6 мячей за 11 игр нынешнего сезона чемпионата Франции. Это уже столько же, сколько аргентинец забил за весь прошлый сезон Лиги 1 — 6 голов за 26 матчей.