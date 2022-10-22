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Смолов забил свой сотый гол в Премьер-Лиге

вчера, 21:48

Нападающий «Динамо» Федор Смолов забил свой сотый гол в Премьер-Лиге.

Это произошло в матче 14-го тура российского первенства против «Локомотива» (3:1). Для достижения этого показателя ему потребовалось 286 игр.

Смолов два раза становился лучшим бомбардиром Премьер-Лиги. Так было по итогам сезона 2015/16 и 2016/17.

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Все комментарии
Gotlib
Gotlib ответ Locomotive Breath (раскрыть)
сегодня в 11:40
Игра рукой была у Миранчука. По Матч ТВ подробно обсудили - пенальти "правейший".
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:52
С левейшего пенальти.)
ДСА
ДСА
сегодня в 04:56
Для нашего чемпионата вполне приличный форвард.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:46, ред.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 22:37
    Смолова с сотней мячей !!!
    Capral
    Capral ответ Бoрат (раскрыть)
    вчера в 22:22
      Baggio R.
      Baggio R. ответ Брулин (раскрыть)
      вчера в 22:11, ред.
      Если быть точным, то 100 голов за 286 игр. Для российских нападающих, как это ни удручающе, неплохая статистика. Кроме того, у него пара поездок в Европу была - в Фейеноорд и Сельту.
      Capral
      Capral ответ Бoрат (раскрыть)
      вчера в 22:09
      Пеле свой тысячный гол, тоже забил с пенальти, и что???
      Бoрат
      Бoрат ответ Брулин (раскрыть)
      вчера в 22:04
      Из них 15 он забил с пенальти
      И так конечно, позорище
      К концу карьеры всеми правдами и неправдами кое-как сотку наколупал
      Брулин
      Брулин
      вчера в 21:53
      Вообще, что за позор, он играет лет 12 уже в РПЛ и за это время 100 голов. Это 9 голов в среднем за сезон. Уровень напов поражает
      Гость
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