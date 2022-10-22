Смолов забил свой сотый гол в Премьер-Лиге

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вчера, 21:48

Нападающий «Динамо» забил свой сотый гол в Премьер-Лиге.

Это произошло в матче 14-го тура российского первенства против «Локомотива» (3:1). Для достижения этого показателя ему потребовалось 286 игр.

Смолов два раза становился лучшим бомбардиром Премьер-Лиги. Так было по итогам сезона 2015/16 и 2016/17.