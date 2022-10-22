Нападающий «Динамо» Федор Смолов забил свой сотый гол в Премьер-Лиге.
Это произошло в матче 14-го тура российского первенства против «Локомотива» (3:1). Для достижения этого показателя ему потребовалось 286 игр.
Смолов два раза становился лучшим бомбардиром Премьер-Лиги. Так было по итогам сезона 2015/16 и 2016/17.
https://youtu.be/61QLHQ4edWg
И так конечно, позорище
К концу карьеры всеми правдами и неправдами кое-как сотку наколупал
И так конечно, позорище
К концу карьеры всеми правдами и неправдами кое-как сотку наколупал