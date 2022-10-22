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Не пропали без Дзюбы. Российские центральные форварды в РПЛ в полном порядке

вчера, 14:29
Соболев
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Средняя результативность сезона – выше трех голов за игру.

Соболев и Чалов – герои сезона

Наивно игнорировать вклад иностранцев в атаке – Промес, Малком, Карраскаль, Сперцян, Вендел и Олусегун справедливо получают высокие оценки. Хороши многие полузащитники, в том числе, отечественные. Но Соболев – 7 голов и 4 ассиста в РПЛ, и Чалов – 9 мячей и 1 результативная передача, среди самых главных футболистов чемпионата. Средняя результативность после более чем сотни матчей – прошли почти половину пути, держится выше трех мячей за поединок в среднем, 3.12.

Не все из более чем трех сотен голов забили форварды, так никогда не бывает, но центральные нападающие почти в каждой команде получили ключевую роль. Это изменение в тактике, ведь не так давно Бензема был не таких правах в «Реале», как Бэйл и Роналду. У «Ливерпуля» Фирмино шел третьим в ряду с Салахом и Мане. У «Баварии» был Левандовски, но даже Кейн рядом с Соном учился играть не в стиле классического форварда. Теперь маятник качнулся обратно.

Впечатляющие показатели Холанда – центрального форварда в исконном понимании, в команде, которая годами играла с разными «ложными девятками», заставляют многих пересмотреть подход к тактике на острие. Понятно, что Соболев и Чалов не архаичные представители профессии. Но и Дзюба – лучший ассистент и снайпер последних сезонов РПЛ из числа россиян, таковым не был. Рекордсмен дивизиона по голам играл рядом с Азмуном, Федор из ЦСКА понимает потребности Карраскаля – отдает ему левый полуфланг, пропускает вперед Медину – есть матчи, где на карте касаний Чалов ниже, чем Хесус.

Предтечей успехов всех игроков «Спартака» в чужой штрафной площади является сейчас Соболев. Он уводит за собой, освобождая зоны для продуктивного в передачах Промеса – одновременно и лучшего снайпера, и лучшего ассиста РПЛ. А ведь не так давно у Соболева не было настолько важной роли в «Спартаке» — в команде были Понсе и Ларссон, оба в позапрошлом сезоне сыграли больше минут. Чалова из ЦСКА вообще вышвырнули на полгода в «Базель» к Абаскалю.

После работы на Гильермо форвард смотрится роскошно. Понимает напарников – по xA (ожидаемой вероятности ассиста) в первой четверке в РПЛ. Чалов и Соболев выделяются. Если бы сборная играла официальные матчи, именно их этих двоих стоило или формировать атаку, или выбирать того, кто лучше подходит схемам Карпина. Дзюба точно не подходил, и не только из-за сложных взаимоотношений с тренером. Артем в Турции сгинул, долго адаптируется. Обсуждают, как компенсировать расходы на подписание и оплату тренировок в составе команды Монтеллы. Но Дзюба ушел, а дело его живет. В том числе дело героя провинции.

Место Агаларова пусто не бывает

Хотя скатился лучший снайпер прошлого сезона – оказался в запасе «Ахмата», неудачно сменил клуб. Конфликтовал с Талалевым, раз отец футболиста обвинял тренера в несправедливому отношению к Гамиду. Теперь Ташуев у руля, но Конате и Ильин ближе к основе. Но Агаларов молодой, с голевым чутьем – может вернуться. Зато его появление с голами добавило красок, созвучно с разговорами, что форвардам в РПЛ стало проще – обороняются многие клубы хуже, чем раньше.

Кстати, это заявление имеет право на жизнь, поскольку после 13 туров год назад показатель xGA – качества моментов соперников, был суммарно ниже, чем сейчас. В прошлом сезоне реже всех допускали явные моменты у своих ворот после аналогичного отрезка «Спартак» и «Локомотив» — тогда 9-я и 2-я команды РПЛ. Год спустя «Зенит» оторвался ото всех. Но ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Крылья Советов» и «Сочи» ошибаются в обороне не реже, чем в прошлом сезоне. При этом пропускают чуть больше, чем раньше. Зато есть ряд команд с перебором грубых ошибок в защите.

Среди них не только привычные аутсайдеры, но «Краснодар» и «Локомотив». Такая открытость к голам помогла показать себя Владимиру Сычевому, который в будущем сменит фамилию на Писарский – вероятно, уже в новом году будет внесен в заявку «Оренбурга» с именем в честь отчима, который его воспитал. Кроме него, есть Комличенко, мастер падений в чужой штрафной площади, игры головой – замыкал передачи Уткина. В свои 27 лет Николай хотел работать у Карпина, и это сотрудничество помогает тренеру и футболисту. Долгов и Сулейманов – еще два примера неплохих форвардов в небольших клубах. Да и Гонгадзе в порядке.

При этом есть ощущение, что в ближайшее время появятся новые российские нападающие, о которых можно будет говорить не с восторгом, но с уважением. Например, «Урал» попал в руки к Ганчаренко, Ранджелович радует и Каштанову не стоит останавливаться. Хотя и так у форварда без опыта в РПЛ лишь шесть выходов в основе (и еще шесть на замену) – шесть созданных голов.

Многие снайперы могут прибавить

Нельзя однозначно охарактеризовать сезон Смолова. С одной стороны, у него 5 мячей и 2 ассиста, это неплохо. С другой, видели Тюкавина с первых минут в шести поединках, и хотя у Константина статистика хуже, к Федору тоже есть вопросы, хотя по классу лучший снайпер нескольких предыдущих сезонов РПЛ, конечно, выделяется. Точно можно похвалить Глушенкова – создал 8 голов «Крыльев Советов». Но у команды из Самары настолько плохая результативность – 14 мячей, из которых четыре забили «Оренбургу» в июле, что перехвалить атаку Осинькина странно.

Но Максим умеет разное, как Ежов и Пиняев. Не заиграл результативно Цыпченко – странно, казалось, что после промахов раскроется, но в атаке у «Крыльев Советов» есть интересные россияне. Как и у «Сочи», ведь Мелкадзе и Сарвели забили суммарно семь мячей, но недоработали на фоне Нобоа, у которого 9 точных ударов. Понятно, что Кристиан исполняет пенальти, но по моментам Георгий и Владислав не выжали максимум. Могут лучше. Тот же посыл, когда говорим об Иване Игнатьеве из «Локомотива». Возможно, Галактионов будет первым в карьере молодого дерзкого форварда наставником, который достучится до его хорошо спрятанной игровой зрелости.

Почти в каждой команде есть нападающий, который может поработать над собой и достичь большего. Самый очевидный пример – Иван Сергеев. Ему 27 лет, старше, чем Соболев и Чалов. Играет в окружении невероятных бразильцев – Вендела, Малкома, Клаудиньо и Дугласа. При этом не опережает по голам Кузяева и Мостового. Понятно, что у Сергеева в «Зените» есть конкурент, но Кассьерра как раз играет скверно, а Иван может лучше. 4 гола и 4 ассиста – хороший результат для форварда «Крыльев Советов», но неважный для нападающего «Зенита». Голов станет еще больше, если во второй части сезона названые российские нападающие попробуют догнать Промеса.

Смолов забил свой сотый гол в Премьер-Лиге
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Все комментарии
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 20:24
Вадик, учи мат часть! Чалов при Абаскале вообще не играл и сел в глухой запас! Он играл и забивал при другом тренере! Не надо успехи Чалова списывать на Абаскаля!

З.Ы. Чалова вернул к жизни Федотов и выстроенная игра!
ЦСКА 06
ЦСКА 06
вчера в 18:47
И все таки ни у кого нет таких данных которые были у Павлюченко, кержакова . Как минимум стабильности не хватает
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:13
Незаменимых не бывает...
nubom
nubom
вчера в 16:04
"Не пропали без Дзюбы..." - особенно рад за Холанда.
112910415
112910415
вчера в 15:27
есть маленькие радости ...
Гость
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