Не пропали без Дзюбы. Российские центральные форварды в РПЛ в полном порядке

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вчера, 14:29

Средняя результативность сезона – выше трех голов за игру.

Соболев и Чалов – герои сезона

Наивно игнорировать вклад иностранцев в атаке – Промес, Малком, Карраскаль, Сперцян, Вендел и Олусегун справедливо получают высокие оценки. Хороши многие полузащитники, в том числе, отечественные. Но Соболев – 7 голов и 4 ассиста в РПЛ , и Чалов – 9 мячей и 1 результативная передача, среди самых главных футболистов чемпионата. Средняя результативность после более чем сотни матчей – прошли почти половину пути, держится выше трех мячей за поединок в среднем, 3.12.

Не все из более чем трех сотен голов забили форварды, так никогда не бывает, но центральные нападающие почти в каждой команде получили ключевую роль. Это изменение в тактике, ведь не так давно Бензема был не таких правах в «Реале», как Бэйл и Роналду. У «Ливерпуля» Фирмино шел третьим в ряду с Салахом и Мане. У «Баварии» был Левандовски, но даже Кейн рядом с Соном учился играть не в стиле классического форварда. Теперь маятник качнулся обратно.

Впечатляющие показатели Холанда – центрального форварда в исконном понимании, в команде, которая годами играла с разными «ложными девятками», заставляют многих пересмотреть подход к тактике на острие. Понятно, что Соболев и Чалов не архаичные представители профессии. Но и Дзюба – лучший ассистент и снайпер последних сезонов РПЛ из числа россиян, таковым не был. Рекордсмен дивизиона по голам играл рядом с Азмуном, Федор из ЦСКА понимает потребности Карраскаля – отдает ему левый полуфланг, пропускает вперед Медину – есть матчи, где на карте касаний Чалов ниже, чем Хесус.

Предтечей успехов всех игроков «Спартака» в чужой штрафной площади является сейчас Соболев. Он уводит за собой, освобождая зоны для продуктивного в передачах Промеса – одновременно и лучшего снайпера, и лучшего ассиста РПЛ . А ведь не так давно у Соболева не было настолько важной роли в «Спартаке» — в команде были Понсе и Ларссон, оба в позапрошлом сезоне сыграли больше минут. Чалова из ЦСКА вообще вышвырнули на полгода в «Базель» к Абаскалю.

После работы на Гильермо форвард смотрится роскошно. Понимает напарников – по xA (ожидаемой вероятности ассиста) в первой четверке в РПЛ . Чалов и Соболев выделяются. Если бы сборная играла официальные матчи, именно их этих двоих стоило или формировать атаку, или выбирать того, кто лучше подходит схемам Карпина. Дзюба точно не подходил, и не только из-за сложных взаимоотношений с тренером. Артем в Турции сгинул, долго адаптируется. Обсуждают, как компенсировать расходы на подписание и оплату тренировок в составе команды Монтеллы. Но Дзюба ушел, а дело его живет. В том числе дело героя провинции.

Место Агаларова пусто не бывает

Хотя скатился лучший снайпер прошлого сезона – оказался в запасе «Ахмата», неудачно сменил клуб. Конфликтовал с Талалевым, раз отец футболиста обвинял тренера в несправедливому отношению к Гамиду. Теперь Ташуев у руля, но Конате и Ильин ближе к основе. Но Агаларов молодой, с голевым чутьем – может вернуться. Зато его появление с голами добавило красок, созвучно с разговорами, что форвардам в РПЛ стало проще – обороняются многие клубы хуже, чем раньше.

Кстати, это заявление имеет право на жизнь, поскольку после 13 туров год назад показатель xGA – качества моментов соперников, был суммарно ниже, чем сейчас. В прошлом сезоне реже всех допускали явные моменты у своих ворот после аналогичного отрезка «Спартак» и «Локомотив» — тогда 9-я и 2-я команды РПЛ . Год спустя «Зенит» оторвался ото всех. Но ЦСКА , «Спартак», «Динамо», «Крылья Советов» и «Сочи» ошибаются в обороне не реже, чем в прошлом сезоне. При этом пропускают чуть больше, чем раньше. Зато есть ряд команд с перебором грубых ошибок в защите.

Среди них не только привычные аутсайдеры, но «Краснодар» и «Локомотив». Такая открытость к голам помогла показать себя Владимиру Сычевому, который в будущем сменит фамилию на Писарский – вероятно, уже в новом году будет внесен в заявку «Оренбурга» с именем в честь отчима, который его воспитал. Кроме него, есть Комличенко, мастер падений в чужой штрафной площади, игры головой – замыкал передачи Уткина. В свои 27 лет Николай хотел работать у Карпина, и это сотрудничество помогает тренеру и футболисту. Долгов и Сулейманов – еще два примера неплохих форвардов в небольших клубах. Да и Гонгадзе в порядке.

При этом есть ощущение, что в ближайшее время появятся новые российские нападающие, о которых можно будет говорить не с восторгом, но с уважением. Например, «Урал» попал в руки к Ганчаренко, Ранджелович радует и Каштанову не стоит останавливаться. Хотя и так у форварда без опыта в РПЛ лишь шесть выходов в основе (и еще шесть на замену) – шесть созданных голов.

Многие снайперы могут прибавить

Нельзя однозначно охарактеризовать сезон Смолова. С одной стороны, у него 5 мячей и 2 ассиста, это неплохо. С другой, видели Тюкавина с первых минут в шести поединках, и хотя у Константина статистика хуже, к Федору тоже есть вопросы, хотя по классу лучший снайпер нескольких предыдущих сезонов РПЛ , конечно, выделяется. Точно можно похвалить Глушенкова – создал 8 голов «Крыльев Советов». Но у команды из Самары настолько плохая результативность – 14 мячей, из которых четыре забили «Оренбургу» в июле, что перехвалить атаку Осинькина странно.

Но Максим умеет разное, как Ежов и Пиняев. Не заиграл результативно Цыпченко – странно, казалось, что после промахов раскроется, но в атаке у «Крыльев Советов» есть интересные россияне. Как и у «Сочи», ведь Мелкадзе и Сарвели забили суммарно семь мячей, но недоработали на фоне Нобоа, у которого 9 точных ударов. Понятно, что Кристиан исполняет пенальти, но по моментам Георгий и Владислав не выжали максимум. Могут лучше. Тот же посыл, когда говорим об Иване Игнатьеве из «Локомотива». Возможно, Галактионов будет первым в карьере молодого дерзкого форварда наставником, который достучится до его хорошо спрятанной игровой зрелости.

Почти в каждой команде есть нападающий, который может поработать над собой и достичь большего. Самый очевидный пример – Иван Сергеев. Ему 27 лет, старше, чем Соболев и Чалов. Играет в окружении невероятных бразильцев – Вендела, Малкома, Клаудиньо и Дугласа. При этом не опережает по голам Кузяева и Мостового. Понятно, что у Сергеева в «Зените» есть конкурент, но Кассьерра как раз играет скверно, а Иван может лучше. 4 гола и 4 ассиста – хороший результат для форварда «Крыльев Советов», но неважный для нападающего «Зенита». Голов станет еще больше, если во второй части сезона названые российские нападающие попробуют догнать Промеса.