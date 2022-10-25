Маслов: «В будущем Абаскаль может возглавить „Барселону“»

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о главном тренере «красно-белых» Гильермо Абаскале.
Описать Абаскаля в три слова? Молодой, эмоциональный, агрессивный.
Может ли он в будущем возглавить «Барселону» или сборную Испании? Конечно. Все возможно.
Какой Абаскаль в общении? Это останется между нами. Он воспитанный и честный человек, замечает много деталей.
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Ну да, в Маслов играть в этой самой Барселоне.
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Ну да, в Маслов играть в этой самой Барселоне.
Очень надеюсь, что руководство Спартака поддержит тренера в плане усиления состава. 2-3 новичка хорошего уровня просятся на "вход".
Очень надеюсь, что руководство Спартака поддержит тренера в плане усиления состава. 2-3 новичка хорошего уровня просятся на "вход".