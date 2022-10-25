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Маслов: «В будущем Абаскаль может возглавить „Барселону“»

вчера, 09:09

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о главном тренере «красно-белых» Гильермо Абаскале.

Описать Абаскаля в три слова? Молодой, эмоциональный, агрессивный.

Может ли он в будущем возглавить «Барселону» или сборную Испании? Конечно. Все возможно.

Какой Абаскаль в общении? Это останется между нами. Он воспитанный и честный человек, замечает много деталей.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 11:17
Блин, ничего такого про возможное будущее Абаскаля Пашка не сказал. Просто максимально открыто ответил на глупый вопрос журналюги. Такое можно про любого молодого более-менее успешного коача предположить.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:55
Всякое может случиться, но для начала со Спартаком надо что-то выиграть.
Союзник противников
Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
вчера в 10:18
А как же своя выдающаяся школа подготовки кадров? Всё-таки ваш клуб-с психологией отцов-основателей,из сферы торговли.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:17
У вас оказаться там шансы примерно равны.
cska1948
cska1948
вчера в 10:05
Маслов: «В будущем Абаскаль может возглавить „Барселону“»
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Ну да, в Маслов играть в этой самой Барселоне.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:58
Ага, после Спартака тока в Барселону и уходят...
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 09:47
Лизнул так лизнул!
makkie
makkie
вчера в 09:34
Для начала Абаскалю нужно добиться успеха в России.
Очень надеюсь, что руководство Спартака поддержит тренера в плане усиления состава. 2-3 новичка хорошего уровня просятся на "вход".
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:12
Все может быть.
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