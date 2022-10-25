Маслов: «В будущем Абаскаль может возглавить „Барселону“»

Защитник «Спартака» высказался о главном тренере «красно-белых» .

Описать Абаскаля в три слова? Молодой, эмоциональный, агрессивный.

Может ли он в будущем возглавить «Барселону» или сборную Испании? Конечно. Все возможно.

Какой Абаскаль в общении? Это останется между нами. Он воспитанный и честный человек, замечает много деталей.