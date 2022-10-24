«Трагедию делать из этого не надо». Точилин — о разгромном поражении «Сочи»

Бывший тренер «Динамо» прокомментировал победу «Зенита» над «Сочи» (7:0) в матче 14-го тура РПЛ .

Насколько неожиданным стал такой разгром по первому тайму? Я бы не сказал, что очень неожиданно. Но подбору игроков «Зенит» — сильнейшая команда в стране. Они собрались, не допустили недонастроя — вот и результат. Что произошло с «Сочи»? Бывает такое, когда соперник забивает два быстрых гола, команда разваливается. Я раньше думал, что в такой ситуации может развалиться только детская команда, но оказывается это не так.

Но Алекс Фергюсон однажды сказал, что лучше проиграть один раз 0:5, чем пять раз по 0:1. Бывает так, что у соперника все получается, а у тебя вообще ничего. У него реализация максимальная, а ты то в штангу попадаешь, то — мимо. Бывают такие матчи.

Требуется ли здесь отставка Гаранина? Трагедию делать из этого не надо. Мудрость руководителей в чем? Дайте человеку возможность исправить ошибки. Любой человек ошибается — что игрок, что тренер. Если через каждые пять игр менять тренера, то лучше команде от этого не будет. Нужно запастись терпением и выстроить определенную клубную политику. Не бывает так, что сразу все в один момент выстраивается.

Да, в том году «Сочи» прыгнул выше головы. Но надо обратить еще внимание на то, что в команде много возрастных игроков. Плюс идет перестройка. То есть поменялся тренер, у него другой взгляд на игру, игроков. Да и не бывает так, что все время все хорошо.