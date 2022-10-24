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«Трагедию делать из этого не надо». Точилин — о разгромном поражении «Сочи»

вчера, 23:05
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Бывший тренер «Динамо» Александр Точилин прокомментировал победу «Зенита» над «Сочи» (7:0) в матче 14-го тура РПЛ.

Насколько неожиданным стал такой разгром по первому тайму? Я бы не сказал, что очень неожиданно. Но подбору игроков «Зенит» — сильнейшая команда в стране. Они собрались, не допустили недонастроя — вот и результат. Что произошло с «Сочи»? Бывает такое, когда соперник забивает два быстрых гола, команда разваливается. Я раньше думал, что в такой ситуации может развалиться только детская команда, но оказывается это не так.

Но Алекс Фергюсон однажды сказал, что лучше проиграть один раз 0:5, чем пять раз по 0:1. Бывает так, что у соперника все получается, а у тебя вообще ничего. У него реализация максимальная, а ты то в штангу попадаешь, то — мимо. Бывают такие матчи.

Требуется ли здесь отставка Гаранина? Трагедию делать из этого не надо. Мудрость руководителей в чем? Дайте человеку возможность исправить ошибки. Любой человек ошибается — что игрок, что тренер. Если через каждые пять игр менять тренера, то лучше команде от этого не будет. Нужно запастись терпением и выстроить определенную клубную политику. Не бывает так, что сразу все в один момент выстраивается.

Да, в том году «Сочи» прыгнул выше головы. Но надо обратить еще внимание на то, что в команде много возрастных игроков. Плюс идет перестройка. То есть поменялся тренер, у него другой взгляд на игру, игроков. Да и не бывает так, что все время все хорошо.

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Все комментарии
suiw
suiw
сегодня в 07:23
Миллер сильно за что-то на Роттенберга обиделся
ДСА
ДСА
сегодня в 06:41
Тренеру тут не позавидуешь.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 06:09
За отсутствие результата предлагаю давать звание физрук параллельно замораживая з/пл. Трагедии думаю не будет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:50
Действительно, зачем изображать трагедию, все играли по заранее спланированному счёту.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 05:21
Точилин, Талалаев недоразумения в нашем футболе.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 04:51
Но Алекс Фергюсон однажды сказал, что лучше проиграть один раз 0:5, чем пять раз по 0:1. (С)
Если перефразировать сэра Алекса касательно главного тренера, то получится примерно так: "Лучше один раз хороший главный тренер, чем пять раз физруки.")
ABir
ABir
сегодня в 04:38
Похоже, скоро футбольный проект Сочи будут в очередной раз сворачивать
nnqhsku9y376
nnqhsku9y376
сегодня в 03:58
Любопытно рассуждает рыжий физрук
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 23:35
Фергюсон был прав, но говоря про 0:1 он не имел ввиду два раза по 0:3, а потом ещё раз 1:4. Многовато разгромов у Сочи, но это не беда. как сказал Точилин- бывает.
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:19
Гаранин тут не причем!
v6r6tvj2wjga
v6r6tvj2wjga
вчера в 23:10
А вот это точно
Гость
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