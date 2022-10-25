Быстров: «Мевля — телега»

Бывший футболист «Спартака» раскритиковал защитника .

Мевля, по тем матчам, что я сейчас увидел, – это телега. Так разворачивается, как будто ему надо там, не знаю, килограмм 10 еще скинуть.

Он худой? Ну медленный тогда, значит.