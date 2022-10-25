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Быстров: «Мевля — телега»

вчера, 07:26

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров раскритиковал защитника Миху Мевлю.

Мевля, по тем матчам, что я сейчас увидел, – это телега. Так разворачивается, как будто ему надо там, не знаю, килограмм 10 еще скинуть.

Он худой? Ну медленный тогда, значит.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
вчера в 12:04
Пусть играет.
Oliver S
Oliver S
вчера в 10:48
его брали затыкать дыры в центре защиты, но как можно дырой закрыть дыру почему-то не подумали
Palex
Palex ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 10:26
А разве нет? Быстров,против каких только защитнтков не играл и прекрасно понимает, что из себя роедставляет Мевля.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:24
Абаскаль :Миха,а я лублу тибя...
makkie
makkie
вчера в 09:37
Изначально было понятны минусы Мевли.
Неповоротливый, без скорости, теряет позиции.
Смущает другое - почему вообще его взяли в Спартак? Неужели не нашлось других кандидатов?
ABir
ABir
вчера в 08:58
Михе есть над чем работать
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:48
Быстрову, конечно, виднее.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:42
А народная с таким "усилением" хочет оказать сопротивление Зениту, ну-ну.
Зенит попёр его несколько лет назад, народная подобрала...
drug01
drug01
вчера в 08:15
Каждый имеет своё мнени
shlomo
shlomo
вчера в 08:14
Интересное сравнение у Володи....
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 08:06
Приобретение сезона. Удивительно, конечно.
Izmar
Izmar
вчера в 08:00
Для усиления спартака то, что нужно.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 07:54
Важнейший игрок спартака.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 07:39
Телегой то же управлять надо). Хороший кучер нужен).
Варвар7
Варвар7
вчера в 07:35
Если телега , то может армейцы им заинтересуются?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 07:27
Мевля вообще недоразумения. Зачем Спартак его купил?
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