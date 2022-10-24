Малком: «Для меня всегда лучше побеждать, чем забивать»

Нападающий «Зенита» прокомментировал победу над «Сочи» (7:0) в матче 14-го тура РПЛ .

Очень доволен тем, как мы сыграли, как одержали победу, набрали очень важные три очка. Рад, что снова смог помочь команде, забил два мяча. Нужно передохнуть, перевести дух и настраиваться на игру в Краснодаре. Всегда помнить, что нам нужна только победа.

Первый гол понравился больше, потому что в той атаке мы здорово поддавили соперника, вернули мяч. Вендел хорошо нашел меня передачей. Первая попытка удара не удалась, но со второй я смог отличиться. Спасибо огромное всей команде, потому что каждый отдал все силы на поле. Ребята показали желание играть, были заряжены на победу. Это тот самый «Зенит», который мы хотим видеть, который бьется за чемпионство.

Считаю ли я свои мячи? Для меня всегда лучше побеждать, чем забивать. Я все‑таки никогда не был тем человеком, кто забивает очень много. В этом сезоне просто видны плоды работы, которые я провожу вне поля, как я слежу за питанием, восстановлением, как устроен мой быт. Это все находит отклики на поле.

Приятно, что помогаю голами команде. Не думаю о том, чтобы стать лучшим бомбардиром. Если получается забивать — это здорово, но для меня более важны победы команды.