Гальтье: «Игроки „Маккаби“ хорошо организованы, бдительны и решительны»

Главный тренер ПСЖ оценил расклад сил перед матчем своей команды против «Маккаби» в Лиге чемпионов.

Они обыграли «Ювентус» по иной системе, это показывает качество работы тренера. Что касается игроков, могу выделить Чери, который является неплохим организатором, а также Ацили. Качество этой команды нас не удивляет. Они хорошо организованы, бдительны и решительны. У них есть техничные футболисты. Они агрессивны в хорошем смысле слова, в этой команде хватает игроков, которые стремятся в атаку.