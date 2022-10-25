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Гальтье: «Игроки „Маккаби“ хорошо организованы, бдительны и решительны»

вчера, 17:38
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)7 : 2Логотип футбольный клуб Маккаби (Хайфа)МаккабиМатч завершен

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье оценил расклад сил перед матчем своей команды против «Маккаби» в Лиге чемпионов.

Они обыграли «Ювентус» по иной системе, это показывает качество работы тренера. Что касается игроков, могу выделить Чери, который является неплохим организатором, а также Ацили. Качество этой команды нас не удивляет. Они хорошо организованы, бдительны и решительны. У них есть техничные футболисты. Они агрессивны в хорошем смысле слова, в этой команде хватает игроков, которые стремятся в атаку.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 19:07
И будет разгром Маккаби.
zqjk4vm4483g
zqjk4vm4483g
вчера в 17:46
Это просто комплимент
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:44
Без боя точно не сдадутся
Гость
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