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Венгерский журналист рассказал, какие слова под запретом у Черчесова

вчера, 17:32

Венгерский журналист издания Nemzeti Sport Бенс Борбола высказался о главном тренере «Ференцвароша» Станиславе Черчесове.

В России Станислав Черчесов говорит, что является полевым командиром, но в «Ференцвароше» такого не слышали. Он тот специалист, который максимально любит прямоту. Вот как сказал, так всем и надо сделать. Именно за это Черчесова уважают игроки и персонал.

Есть слова, которые ему не нравятся. Под запретом у него «проблема» и «товарищеский матч». Но еще больше Черчесов ненавидит длинные вопросы журналистов. Такое бывает редко, Саламович чаще дружелюбен.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 06:21
Длинны вопросы - это сколько символов ?
salleeh
salleeh
вчера в 23:58
Не, ну тупил он конечно жёстко. Всегда задавался вопросом, а как он объясняет цели, задачи, тактику на игру, с таким скудным словарным запасом…
Sandr2011
Sandr2011
вчера в 22:21
Ага, ехать в Италию в серию В🙈
Аспект
Аспект ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 21:38
Мудрость Чехова точна, но чуть стара -
Прагматичный век к ней слов добавил пару:
Пусть таланту краткость - кровная сестра,
Злая мачеха она же гонорару. © )))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ nik9373 (раскрыть)
вчера в 20:57
)
Boricku
Boricku
вчера в 19:53
Космопорт
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:26
Краткость – сестра таланта)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:35
Дорогой наш товарищ полевой командир Станислав Саламович удаче тебе и побед....)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:18
Пусть все учат русский матерный.
nik9373
nik9373
вчера в 18:03
Черчесов получил длинный вопрос от журналиста по поводу проблем в товарищеском матче.
7jdy6w6bzby7
7jdy6w6bzby7
вчера в 17:55
Товарняк знакомо...
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 17:51
Черчесу не нравятся длинные фразы в принципе. Он и сам в них не силен, Пока обдумывает ответ на концовку вопроса, забывает начало...
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 17:50
«проблема» и «товарищеский матч» - Черчесов ещё не выучил перевод этих слов на венгерский язык, вот и запретил их, что бы не мучаться.
hnux5yj3crsz
hnux5yj3crsz
вчера в 17:46
ну он такой и был, чего лишнее болтать...
Elliada
Elliada ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:42
Ему нравятся вопросы, на которые можно ответить "да" или "нет". И не нравятся, где нужно много говорить и объяснять
Elliada
Elliada
вчера в 17:41
Так и зовут венгерцы Черчесова, по отчеству?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:41
"Длинные вопросы журналистов" на каком языке?
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:38
На то от КосмоСтас!

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