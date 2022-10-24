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Экс-помощник Абаскаля: «Гильермо приходит за 5 часов до начала тренировки»

вчера, 21:15

Месут Темель, бывший помощник главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, работавший с ним в «Базеле», поделился мнением об испанском специалисте.

Успех «Спартака» не стал сюрпризом для меня, абсолютно. Не имеет значения, как тебя зовут — Юлиан Наггельсман или как-то еще, важно, чтобы ты сам понимал свой футбол. Абаскаль понимает. Сейчас у него в распоряжении отличные футболисты и немного удачи. Удача всегда нужна. Но он выстроил тренировочный процесс, хорошие отношения с игроками и руководителями клуба. И поэтому выигрывает. «Спартак» под его руководством стал командой. Сильные стороны Абаскаля? Их много. Он обожает футбол. Гильермо не приходит на тренировку за час до ее начала. Он приходит за пять часов и планирует каждую мелочь. Для него важны детали, хорошая организация.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 01:18
Ну прямо супертренер.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:34
За 5 часов до тренировки это уж слишком. Ему что больше нечем заняться, семьи нет что ли?...
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:18
Трудоголик рыжий однако))
Гость
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