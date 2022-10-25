«Севилья» крупно обыграла «Копенгаген» в Лиге чемпионов

Роналду снова затмил всю команду. Даже не выходя на поле «Манчестер Юнайтед» провел лучшую игру, но она была омрачена.

«Оренбург» — красавцы, а ЦСКА – нет. Сычевой догнал по голам Промеса Команда чеха Лички – очарование первой половины сезона.

«Зенит» забил семь в ворота «Сочи». Шестой разгром в чемпионате Петербуржцы играют в своей лиге из одного клуба.