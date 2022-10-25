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«Севилья» крупно обыграла «Копенгаген» в Лиге чемпионов

вчера, 21:39
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья3 : 0Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгагенМатч завершен

«Севилья» крупно обыграла «Копенгаген» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:0).

Юссеф Эн-Несери открыл счет на 61-й минуте, Иско удвоил преимущество команды на 88-й. Окончательный счет установил Гонсало Монтиэль на 90+2-й минуте.

У гостей на 90+5-й минуте красную карточку получил Давит Хочолава.

После поединка испанцы идут на 3-м месте группы G (5 очков), датчане замыкают таблицу (2 балла).

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:52
Под конец Севилья разыгралась
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:10
Севилью с Победой .
Но по игре Копенгаген не заслуживал такого счёта .
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 22:58
После такого неудачного начала турнира, выход в Лигу Европы - удача для Севильи.
vova505
vova505
вчера в 22:04
Вот так дела
Посыпался Копенгаген во втором тайме
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:55
Наверно это расклад сил такой
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