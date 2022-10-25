«Севилья» крупно обыграла «Копенгаген» в Лиге чемпионов

«Севилья» крупно обыграла «Копенгаген» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:0).
Юссеф Эн-Несери открыл счет на 61-й минуте, Иско удвоил преимущество команды на 88-й. Окончательный счет установил Гонсало Монтиэль на 90+2-й минуте.
У гостей на 90+5-й минуте красную карточку получил Давит Хочолава.
После поединка испанцы идут на 3-м месте группы G (5 очков), датчане замыкают таблицу (2 балла).
Но по игре Копенгаген не заслуживал такого счёта .
Но по игре Копенгаген не заслуживал такого счёта .
Посыпался Копенгаген во втором тайме
Посыпался Копенгаген во втором тайме