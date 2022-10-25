«Наполи» и «Арсенал» удерживают лидерство. Итоги топ-5 лиг Европы

1666645883

сегодня, 00:11

Закончились все матчи топ-5 лиг Европы.

В Германии «Унион» уступил «Бохуму» (1:2), а «Бавария» обыграла «Хоффенхайм» (2:0), «Боруссия» Дортмунд разгромила «Штутгарт» (5:0), а «Лейпциг» сыграл вничью с «Аугсбургом» (3:3). Лидирует в Бундеслиге «Унион» (23 очка), следом идут «Бавария» (22 очка), «Фрайбург» (21 очко) и «Айнтрахт» (20 очков). «Боруссия» Дортмунд занимает 5-е место (19 очков), а «Лейпциг» — 8-е место (16 очков).

В Лиге 1 ПСЖ разгромил «Аяччо» (3:0), «Ланс» обыграл «Марсель» (1:0), а «Монако» Александра Головина проиграло «Лиллю» (3:4). Возглавляет таблицу чемпионата Франции ПСЖ (32 очка), следом идут «Ланс» и «Лорьян» (по 27 очков), «Ренн» (24 очка). «Монако» занимает 7-е место (21 очко).

В Английской Премьер-Лиге «Арсенал» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1), «Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» (3:1), а «Тоттенхэм» проиграл «Ньюкаслу» (1:2). «Челси» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1), а «Ливерпуль» уступил «Ноттингем Форест» (0:1). Возглавляет таблицу чемпионата Англии «Арсенал» (28 очков), следом идут «Манчестер Сити» (26 очков), «Тоттенхэм» (23 очка), «Ньюкасл» и «Челси» (по 21 очку). «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место (20 очков), а «Ливерпуль» — 8-е (16 очков).

В Серии А «Наполи» одержало победу над «Ромой» (1:0), «Милан» разгромил «Монцу» (4:1), а «Лацио» выиграло у «Аталанты» (3:1). «Интер» обыграл «Фиорентину» (4:3), а «Ювентус» — «Эмполи» (4:0). Возглавляет таблицу чемпионата Италии «Наполи» (29 очков), следом идут «Милан» (26 очков), «Лацио» и «Аталанта» (по 24 очка). «Рома» занимает 5-е место (22 очка). «Интер» расположился на 7-м месте (21 очко), а «Ювентус» — на 8-м (19 очков).

В Ла Лиге «Реал» обыграл «Севилью» (3:1), «Барселона» разгромила «Атлетик» Бильбао (4:0), а «Атлетико» одержал победу над «Бетисом» (2:1). Возглавляет таблицу чемпионата Испании «Реал» (31 очко), далее идут «Барселона» (28 очков), «Атлетико» (23 очка) и «Реал Сосьедад» (22 очка).