Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2022/2023

ПСЖ выиграл у «Маккаби», в матче 9 голов

вчера, 23:54
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)7 : 2Логотип футбольный клуб Маккаби (Хайфа)МаккабиМатч завершен

ПСЖ крупно обыграл «Маккаби» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (7:2).

Лионель Месси открыл счет на 19-й минуте, Килиан Мбаппе на 32-й удвоил преимущество хозяев. Неймар на 35-й забил третий гол парижан. У гостей на 38-й минуте забил Абдулайе Сек. Месси оформил дубль на 45-й, а на 50-й примеру аргентинца последовал Абдулайе. На 64-й минуте Мбаппе также оказался в числе авторов дубля в этой игре. После этого на 67-й минуте автоголом отметился игрок гостей Шон Голдберг, а окончательный счет установил Карлос Солер на 84-й минуте.

ПСЖ лидирует в таблице группы Н (11 пунктов), «Маккаби» идет на последнем месте (3 балла). Парижане вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Бенфика» переиграла «Ювентус» и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов
Сегодня, 00:37
«Реал» потерпел первое поражение в сезоне
Сегодня, 00:22
«Боруссия» Дортмунд и «Манчестер Сити» голов не забили
Сегодня, 00:12
«Селтик» и «Шахтёр» победителя не выявили
Сегодня, 00:04
«Милан» разгромил «Динамо» Загреб
Вчера, 23:55
«Зальцбург» уступил «Челси» в Лиге чемпионов
Вчера, 21:39
Сортировать
Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 09:53
Эх, жаль Месси в перекладину попал, оформил бы хет-трик +2 голевые
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 09:28
Выиграли на мастерстве... Защите не хватает Кимпембе и Мендеша...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:28
Размочили и хорошо!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:17
Что ли в хоккей играли.
Elliada
Elliada
сегодня в 08:31
Неожиданный, конечно, счет. Думал будет 4:0 или 5:1, но в матче было 9 голов. Могли забить больше.
ДСА
ДСА
сегодня в 06:49
ПсЖ играл для зрителей.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 05:46
Разошлись ребят не на шутку.
112910415
112910415
сегодня в 04:57
много голов, красота ...
ноль спортивного значения
a9rjpjktr6r5
a9rjpjktr6r5
сегодня в 04:17
В плей-офф их также отвозят
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
сегодня в 03:57
Кто бы сомневался!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:46
Это не предмет для гордости
ОПС
ОПС
сегодня в 03:41
Зрители довольные и это хорошо.
протон
протон
сегодня в 01:06
напинали авоську, конечно. но с такой игрой против МС - Баварий делать нефиг. выезжают только на исполнительском мастерстве МНМ. по мышлению к ним близко только Вератти. а Руисы, Санчешы, Сарабии, Экитике - ни о чём. но и Ней с Месси далеко не в лучшей форме - полно потерь мяча на ровном месте. попинать Маккаби - сойдёт. а вот с той же Бенфикой выходит ровно, Реал накажет, МС порвёт. надеюсь, что к ЧМ так неспеша форму набирают.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 01:04
Такие игры не приносят пользы
barcamilan
barcamilan
сегодня в 00:27
маккаби забил двушку и псж и юве
la-respect0
la-respect0
сегодня в 00:26
Лео молодец, но лучше бы в таких матчах не играл , всё-таки последний ЧМ на носу.
амурец
амурец
сегодня в 00:18
Да уж ПСЖ повеселилились, но это всего лишь Маккаби
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 00:17, ред.
Маккаби на самом деле очень крепкая команда, но ей не повезло с группой Лиги Чемпионов. Нет, я не говорю, что они на что-то претендуют, но очень жаль будет, если не пройдут в Лигу Европы: ребята очень хороши в самоотдаче.

Если судить игру ПСЖ, то не пропала огромнейшая проблема: оборона просто проходной двор. Нападение? Если тройка будет играть как единое целое, то могут играть по бразильской схеме, а именно: вы забьете сколько сможете, а мы - сколько захотим. Могут завоевать заветный кубок, но для этого надо играть в «одной» команде, а не тянуть одеяло, как некоторые делали.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:13, ред.
Красиво, - да. Но это игра без нервов..., потому как визави Маккаби, а не МС или РМ. Вот там таких лохов-защитников не будет..., да и хавы так разбежаться нападам Парижа не дадут.
equipolocal
equipolocal ответ Nazi (раскрыть)
сегодня в 00:01
Обновили.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
вчера в 23:56
Объявляется конкурс, чей гол - не гол
Nazi
Nazi
вчера в 23:55, ред.
7 + 2 = 8, о да..
Игра была очень красивая. Голы отменные.
Защита у Парижа все такая же страшная, что раньше. Дыра..
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 