ПСЖ выиграл у «Маккаби», в матче 9 голов

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вчера, 23:54

ПСЖ крупно обыграл «Маккаби» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (7:2).

Лионель Месси открыл счет на 19-й минуте, Килиан Мбаппе на 32-й удвоил преимущество хозяев. Неймар на 35-й забил третий гол парижан. У гостей на 38-й минуте забил Абдулайе Сек. Месси оформил дубль на 45-й, а на 50-й примеру аргентинца последовал Абдулайе. На 64-й минуте Мбаппе также оказался в числе авторов дубля в этой игре. После этого на 67-й минуте автоголом отметился игрок гостей Шон Голдберг, а окончательный счет установил Карлос Солер на 84-й минуте.