ПСЖ выиграл у «Маккаби», в матче 9 голов

ПСЖ крупно обыграл «Маккаби» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (7:2).
Лионель Месси открыл счет на 19-й минуте, Килиан Мбаппе на 32-й удвоил преимущество хозяев. Неймар на 35-й забил третий гол парижан. У гостей на 38-й минуте забил Абдулайе Сек. Месси оформил дубль на 45-й, а на 50-й примеру аргентинца последовал Абдулайе. На 64-й минуте Мбаппе также оказался в числе авторов дубля в этой игре. После этого на 67-й минуте автоголом отметился игрок гостей Шон Голдберг, а окончательный счет установил Карлос Солер на 84-й минуте.
ПСЖ лидирует в таблице группы Н (11 пунктов), «Маккаби» идет на последнем месте (3 балла). Парижане вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Если судить игру ПСЖ, то не пропала огромнейшая проблема: оборона просто проходной двор. Нападение? Если тройка будет играть как единое целое, то могут играть по бразильской схеме, а именно: вы забьете сколько сможете, а мы - сколько захотим. Могут завоевать заветный кубок, но для этого надо играть в «одной» команде, а не тянуть одеяло, как некоторые делали.
Если судить игру ПСЖ, то не пропала огромнейшая проблема: оборона просто проходной двор. Нападение? Если тройка будет играть как единое целое, то могут играть по бразильской схеме, а именно: вы забьете сколько сможете, а мы - сколько захотим. Могут завоевать заветный кубок, но для этого надо играть в «одной» команде, а не тянуть одеяло, как некоторые делали.