«Зальцбург» уступил «Челси» в Лиге чемпионов

«Ред Булл Зальцбург» уступил «Челси» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2).
Матео Ковачич вывел лондонцев вперед на 23-й минуте, но «быки» сравняли счет на 49-й — отличился Жуниор Адаму. Победным мячом на 64-й минуте отметился Кай Хаверц.
После матча «Зальцбург» занимает 2-е место в группе Е (6 очков), «синие» лидируют в таблице (10 баллов).
Понравилось, что Поттер не стесняется ротировать состав и пока это дает результат.. Понравился молодой состав Зальцбурга, не плохо противостояли..
Не знаю из-за чего признали лучшим игроком матча Хаверца - наверное, из-за гола.. Гол, конечно, красавец, а игра его мне вообще не понравилась..
Про Рахимку снова промолчу, единственно что понравился, так это разрезающий пас на Пулю в концовке..
Ну а в общем, всех с нужной победой!!))
Понравилось, что Поттер не стесняется ротировать состав и пока это дает результат.. Понравился молодой состав Зальцбурга, не плохо противостояли..
Не знаю из-за чего признали лучшим игроком матча Хаверца - наверное, из-за гола.. Гол, конечно, красавец, а игра его мне вообще не понравилась..
Про Рахимку снова промолчу, единственно что понравился, так это разрезающий пас на Пулю в концовке..
Ну а в общем, всех с нужной победой!!))
Игра была тяжелой. Но ребята справились. Ковачич во время пробил и открыл счет!
Подавляющее преимущество так и не вополтились в голы. Обама столько моментов запорол. Фланги работали. Все быстро разыгрывали.
Ну а во втором тайме Зальцбург сильно начали и красиво. Но мне понравился реакция Челси на гол. Только раз дали пробить игрокам Челси из-за штрафной и Хаверц этим великолепно воспользовался! Гол тура наверное будет.
Зальцбургу удачи! Отличную молодую команду собрали. Дерзкие пионэры!
Надеюсь они пройдут в плей офф.
Игра была тяжелой. Но ребята справились. Ковачич во время пробил и открыл счет!
Подавляющее преимущество так и не вополтились в голы. Обама столько моментов запорол. Фланги работали. Все быстро разыгрывали.
Ну а во втором тайме Зальцбург сильно начали и красиво. Но мне понравился реакция Челси на гол. Только раз дали пробить игрокам Челси из-за штрафной и Хаверц этим великолепно воспользовался! Гол тура наверное будет.
Зальцбургу удачи! Отличную молодую команду собрали. Дерзкие пионэры!
Надеюсь они пройдут в плей офф.