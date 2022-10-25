«Зальцбург» уступил «Челси» в Лиге чемпионов

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вчера, 21:39

«Ред Булл Зальцбург» уступил «Челси» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2).

Матео Ковачич вывел лондонцев вперед на 23-й минуте, но «быки» сравняли счет на 49-й — отличился Жуниор Адаму. Победным мячом на 64-й минуте отметился Кай Хаверц.

После матча «Зальцбург» занимает 2-е место в группе Е (6 очков), «синие» лидируют в таблице (10 баллов).