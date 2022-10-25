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«Зальцбург» уступил «Челси» в Лиге чемпионов

вчера, 21:39
Ред Булл ЗальцбургЛоготип футбольный клуб Ред Булл Зальцбург1 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Ред Булл Зальцбург» уступил «Челси» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2).

Матео Ковачич вывел лондонцев вперед на 23-й минуте, но «быки» сравняли счет на 49-й — отличился Жуниор Адаму. Победным мячом на 64-й минуте отметился Кай Хаверц.

После матча «Зальцбург» занимает 2-е место в группе Е (6 очков), «синие» лидируют в таблице (10 баллов).

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 02:57
Игра хорошая была
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:01
кто это
Romeo 777
Romeo 777 ответ azkan (раскрыть)
вчера в 22:58
Гол отличный получился!)
Так же ещё минут 15 назад Бенфика красивый гол забили в ворота Ювентуса, будет из чего выбирать в общем
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:55
В первом тайме необходимо было уже всё решать...столько убойных моментов упустили, вратарь у австрийцев был в ударе.
А так, необходимая выездная победа, Ковачич и особенно Хаверц красавца положил просто 🔥
azkan
azkan ответ Таганский (раскрыть)
вчера в 22:54
Игрок матча Ковачич. Отличная игра.
Поттер его заменил, сразу после гола. Оберегает от травм.
протон
протон
вчера в 22:10
По первому тайму: как же печально видеть столько травм у синих. Вингбеки Стерлинг и Пулишич - это такая растрата атакующего потенциала, что просто ужас. команда опять не знает что делать с мячом, гол забит, можно сказать, случайно. у синих, что запомнилось, это два сейва после ударов Обамеянга, особенно один в добавленное время. благо и кепа почти не вступал в игру. Ковачич пока лучший игрок матча, и даже не из-за гола, а просто как чел разбирается в полузащите - это просто песня. Зальцбург, Загреб - это те команды, которые Челси должен разбирать на классе, даже без нормально поставленной игры, что сейчас и происходит. но по опыту первых двух встреч в группе можно сказать, что если не упрочить свое преимущество - вполне можно устроиться на ничейку, а то и поражение.
ждем второй тайм и более хладнокровной реализации от атакующих игроков Челси.

По второму тайму: за первую половину второго моментов хватило бы на разгром зальцбурга, но, как и предполагалось, Челси пропустил. благо Кай решил показать класс. как же хочется чтобы этот парень проснулся и стабильно держал уровень, вместо этого мы вполне можем увидеть опять серию из блеклых игр немца. не перестою расстраиваться как же плох Кепа на выходах. сегодня мог и травму получить. вот почему большая редкость вратари, которые хороши и в игре ногами, и в других аспектах игры.
жаль после выхода брои у него не было ни одного момента. ему бы хоть один, что был у Обамы - очень хочется чтобы у парня все получилось.
рад, что синие не пропустили на добавленных, как с мю или шпорами, и уверенно возглавили группу.
протон
протон
вчера в 22:07
Всех синих с победой. Зальцбург был не фрукт, которого можно было за раз съесть. Челси как команда пока не в форме, да ещё и несыгранная. Поттеру надо много работать.
Это было нервозно, но справились. Срочно надо работать над культурой паса и контролем мяча. В завершении тоже надо быть хладнокровнее, за такое транжирство моментов, прилетает ответка.
vova505
vova505
вчера в 22:05
Классный матч!!
Приятно смотреть
Совсем не то, что было вчера в Санкт-Петербурге
pomor45
pomor45 ответ алекc 1960 (раскрыть)
вчера в 22:02
Что доказывать? Всё давно устоялось в иерархии клубов в соответствии с их достатком. Отклонения случаются, но они бывают везде и зависят больше не от середняков и аутсайдеров, а от самих топов.
Бoрат
Бoрат ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 21:57
Тебе хочется видеть в плей-офф Милан, потому что это именитый клуб?
Да ты просто глор какой-то...
Мне вот например хочется видеть в плей-офф либо команду , за которую болею. Либо показывающих красивую атакующую игру , тех , за игрой которых приятно наблюдать. Ну и всяких выскочек тоже конечно. Когда какая нибудь темная лошадка неожиданно начинает бороться на равных с более именитыми соперниками, это всегда вызывает симпатию
Бoрат
Бoрат
вчера в 21:54
Помню сколько ехидных комментариев про Челси было после первых двух туров
Но аристократы молодцы, у них явно есть яйца
И новый тренер пришелся ко двору
Очень рад, что Челси досрочно вышел в плей-офф
И кстати все предыдущие три выхода в финал ЛЧ у них были с тренерами, которые приступили к работе по ходу сезона
Может в этот раз история снова повторится?
azkan
azkan
вчера в 21:52
С трудовой и красивой победой синих и с выходом в плей офф Лиги Чемпионов!
Игра была тяжелой. Но ребята справились. Ковачич во время пробил и открыл счет!
Подавляющее преимущество так и не вополтились в голы. Обама столько моментов запорол. Фланги работали. Все быстро разыгрывали.
Ну а во втором тайме Зальцбург сильно начали и красиво. Но мне понравился реакция Челси на гол. Только раз дали пробить игрокам Челси из-за штрафной и Хаверц этим великолепно воспользовался! Гол тура наверное будет.
Зальцбургу удачи! Отличную молодую команду собрали. Дерзкие пионэры!
Надеюсь они пройдут в плей офф.
Таганский
Таганский
вчера в 21:49
Честно говоря, сама игра не очень понравилась, но это не столь важно, важно - есть победа, есть 3 очка!!
Понравилось, что Поттер не стесняется ротировать состав и пока это дает результат.. Понравился молодой состав Зальцбурга, не плохо противостояли..
Не знаю из-за чего признали лучшим игроком матча Хаверца - наверное, из-за гола.. Гол, конечно, красавец, а игра его мне вообще не понравилась..
Про Рахимку снова промолчу, единственно что понравился, так это разрезающий пас на Пулю в концовке..
Ну а в общем, всех с нужной победой!!))
алекc 1960
алекc 1960
вчера в 21:47
ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ
DXTK
DXTK
вчера в 21:47
не плохо так устроился Поттер на Багаже Тухеля, немец для англичанина собрал неплохой состав, я думаю после этого матча Челси вышел в плейофф ЛЧ, из такой группы было грех не пройти дальше, учитывая статус и состав, команды.

PS также хочется видеть в плейофф Милан, такой именитый клуб 7 кратный чемпион данного турнира, тем более действующий чемпион Италии должен и обязан играть в 1/8.......
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
вчера в 21:45
А так по сути равная игра была!
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:45
Теперь соседям по группе нужна победа. Челси дал им шанс
Гость
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