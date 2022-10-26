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Аллегри: «Мы разочарованы и злы»

вчера, 13:27
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)4 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отреагировал на поражение от «Бенфики».

Думаю, что нашей ошибкой стала слишком мягкая играя в обороне в первом тайме. Мы разочарованы и злы, что вылетели из Лиги чемпионов. Сейчас мы должны сфокусироваться на чемпионате Италии, а также на предстоящем матче против ПСЖ, так как мы еще можем побороться за место в Лиге Европы.

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Все комментарии
Эйвор
Эйвор
вчера в 23:53
Какой же мертвый юве.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:09
Похоже, Макс всё.
Бoрат
Бoрат
вчера в 19:56
От ПСЖ штук 5-6 получите, будете ещё злее
А толку?
djaich
djaich ответ makkie (раскрыть)
вчера в 18:13
Тухель в команду с такой скамейкой травмированных лидеров посреди сезона может и не пойти, не факт, что даже со сменой тренера в четверку удастся попасть, а это пятно на репутации. С начала следующего сезона - вполне возможно, сейчас - менее вероятно.
dok66
dok66
вчера в 16:27
А чего злишься . У тебя сейчас задача поважнее - остаться в еврокубках в принципе . Маккаби тоже этого хочет .
makkie
makkie ответ Zhgoon (раскрыть)
вчера в 15:35
Поздно, Эмери в Астон Вилле ))
monah-10
monah-10 ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 15:26
Вообще то уже, пролетели. И в этом сезоне тоже туда не попадут.
Zhgoon
Zhgoon ответ makkie (раскрыть)
вчера в 15:16
Боюсь, тут надо не Тухеля, а уже Эмери приглашать, так как ситуация в лучшем случае закончится в ЛЕ.
makkie
makkie
вчера в 14:32
Аллегри не жилец в Юве, это уже понятно.
Почему бы не пригласить Томаса Тухеля? С таким составом он бы пошумел в Италии и ЛЧ!
нечитайло
нечитайло
вчера в 14:31
Для вас не простительно
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:28
Не злиться надо на футбол а аиграть нужно в футбол.
Мариарти77
Мариарти77
вчера в 14:25
Неужели возвращается Ювентус 2009 года печально
ur4jxmvp99y6
ur4jxmvp99y6
вчера в 14:15
Суперлига Европы
barcamilan
barcamilan
вчера в 14:11
аллегрова-первая причина неудач
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:01
Можно и пролететь,мимо ЛЧ.
adekvat
adekvat
вчера в 13:48
По моему кто скоро без работы останется
ga68jeknmka3
ga68jeknmka3
вчера в 13:46
Такие ошибки не прощают
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:42
Причина неудачной игры "Ювентуса" в чемпионате Италии и ЛЧ - состав, состоящий из футболистов среднего уровня. Сейчас результат определяют высококлассные игроки, а таковых в туринской команде нет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:32
Ты ещё в Турине ???(((((
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 13:29, ред.
Ага,понятно,что злы,дальше,что?!! Это наверное худший сезон Юве!! Бенфике проиграли,которая считается классом ниже!!!
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