Аллегри: «Мы разочарованы и злы»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отреагировал на поражение от «Бенфики».
Думаю, что нашей ошибкой стала слишком мягкая играя в обороне в первом тайме. Мы разочарованы и злы, что вылетели из Лиги чемпионов. Сейчас мы должны сфокусироваться на чемпионате Италии, а также на предстоящем матче против ПСЖ, так как мы еще можем побороться за место в Лиге Европы.
А толку?
А толку?
Почему бы не пригласить Томаса Тухеля? С таким составом он бы пошумел в Италии и ЛЧ!
Почему бы не пригласить Томаса Тухеля? С таким составом он бы пошумел в Италии и ЛЧ!