Аллегри: «Мы разочарованы и злы»

Главный тренер «Ювентуса» отреагировал на поражение от «Бенфики».

Думаю, что нашей ошибкой стала слишком мягкая играя в обороне в первом тайме. Мы разочарованы и злы, что вылетели из Лиги чемпионов. Сейчас мы должны сфокусироваться на чемпионате Италии, а также на предстоящем матче против ПСЖ , так как мы еще можем побороться за место в Лиге Европы.