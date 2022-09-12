Футболист «Челябинска» перевёл более миллиона рублей мошенникам

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сегодня, 14:09

Защитник «Челябинска» попал в неприятную историю. Футболист перевел мошенникам более миллиона рублей.

Звонивший представился игроку сотрудником банка и сообщил, что у Демина оформлена заявка на кредит. Для отмены заявки мошенник попросил назвать данные карты. Вячеслав сообщил всю необходимую информацию, после чего с его счета списались деньги.

Футболист написал заявление в полицию. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.