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ГлавнаяНовостиКриминалРоссия. Вторая лига. Группа 4 2022/2023

Футболист «Челябинска» перевёл более миллиона рублей мошенникам

сегодня, 14:09

Защитник «Челябинска» Вячеслав Демин попал в неприятную историю. Футболист перевел мошенникам более миллиона рублей.

Звонивший представился игроку сотрудником банка и сообщил, что у Демина оформлена заявка на кредит. Для отмены заявки мошенник попросил назвать данные карты. Вячеслав сообщил всю необходимую информацию, после чего с его счета списались деньги.

Футболист написал заявление в полицию. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

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Все комментарии
Аспект
Аспект
сегодня в 14:43
Два момента: молодой парень такой клинический идиот, что попался на этот примитивный развод? Даже у меня, пенсионера, хватает соображалки посылать подобных "сотрудников банка" по известному популярному адресу. И второе. Сколько и за что "зарабатывает" юнец из какого-то совсем занюханного клубика, если на карте имеет сумму, которую обычному работающему человеку приходится собирать не один год?
s6mpksxtsate
s6mpksxtsate
сегодня в 14:31
Челябинские защитники настолько суровы, что головой они только выбивают мяч подальше от ворот и едят в неё
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 14:23
Вот если бы заголовок был таким:
Футболист «Челябинска» перевёл более миллиона рублей в детский дом или больным детям.
Вот тогда это вызывало бы уважения, а так можно сказать просто 8а.
Как говорят сами мошенники: "без 8 и жизнь скучна".
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:21
ФУтболист ничем не отличается от 74-летней пенсионерки из КАлининграда,которая недавно перевела "на надёжный счёт" свои "гробовые "-4,2 млн рублей! Шоб я имел такие "гробовые"!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:14
Обыкновенный 8ик !)
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