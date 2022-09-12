Футболист «Челябинска» перевёл более миллиона рублей мошенникам

Защитник «Челябинска» Вячеслав Демин попал в неприятную историю. Футболист перевел мошенникам более миллиона рублей.
Звонивший представился игроку сотрудником банка и сообщил, что у Демина оформлена заявка на кредит. Для отмены заявки мошенник попросил назвать данные карты. Вячеслав сообщил всю необходимую информацию, после чего с его счета списались деньги.
Футболист написал заявление в полицию. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.
Футболист «Челябинска» перевёл более миллиона рублей в детский дом или больным детям.
Вот тогда это вызывало бы уважения, а так можно сказать просто 8а.
Как говорят сами мошенники: "без 8 и жизнь скучна".
Футболист «Челябинска» перевёл более миллиона рублей в детский дом или больным детям.
Вот тогда это вызывало бы уважения, а так можно сказать просто 8а.
Как говорят сами мошенники: "без 8 и жизнь скучна".