Бывшего футболиста «Мордовии» и «Рубина» приговорили к 1,5 годам колонии

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вчера, 17:52

Экс-игрок «Мордовии» и «Рубина» приговорён к 1,5 годам колонии по итогам заседания Ленинского районного суда города Саранска. Причиной стала организация подпольных казино. Помимо этого, Мухаметшин будет обязан выплатить 800 тысяч рублей в качестве штрафа. Бывшего футболиста взяли под стражу в зале суда сразу после оглашения вердикта.

Следствие установило, что Мухаметшин вместе со своими подельниками с 2017 по 2020 год арендовали нежилые помещения в Саранске и Ковылкине, азартные игры проводились там. У каждого из сообщников была определенная роль, но при этом соблюдалась конспирация. Свои заведения они называли «чайхана» или «большевичка», подпольное казино маскировали под точки приема легальных букмекеров.