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Бывшего футболиста «Мордовии» и «Рубина» приговорили к 1,5 годам колонии

вчера, 17:52

Экс-игрок «Мордовии» и «Рубина» Руслан Мухаметшин приговорён к 1,5 годам колонии по итогам заседания Ленинского районного суда города Саранска. Причиной стала организация подпольных казино. Помимо этого, Мухаметшин будет обязан выплатить 800 тысяч рублей в качестве штрафа. Бывшего футболиста взяли под стражу в зале суда сразу после оглашения вердикта.

Следствие установило, что Мухаметшин вместе со своими подельниками с 2017 по 2020 год арендовали нежилые помещения в Саранске и Ковылкине, азартные игры проводились там. У каждого из сообщников была определенная роль, но при этом соблюдалась конспирация. Свои заведения они называли «чайхана» или «большевичка», подпольное казино маскировали под точки приема легальных букмекеров.

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Все комментарии
vxr9drtqbmu7
vxr9drtqbmu7
сегодня в 16:48, ред.
Чтоб держать казино надо быть хотя бы депутатом...
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 22:23
Надо было в Спартак переходить - сейчас бы играл и не парился
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 22:03
Поделом! Так ему и надо!
Futurista
Futurista ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 21:46
Двоечник...
Бoрат
Бoрат ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 19:41
Закон един для всех
И для мусульман, и для православных, и для атеистов
И для Ивановых, и для Мухаметшиных, и для Шайтан-заде

Хорошо , что его посадили
Посидит, подумает над своим поведением
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:29
Что за дела? Или это ещё Саранская фабрика работает, которая сфабриковывает дела против людей (особенно против мусульман)?!
adekvat
adekvat
вчера в 18:44
Весь в наколках выйдет.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 18:42
И ведь юрист же по образованию!
старина
старина
вчера в 18:34
Ничо,Муха.Откинешься,свалишь на Кипр.Там Коко Арис греет
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:31
Покер? Рулетка? Очко-с?)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:20
А их вроде 2 брата были Мухаметшины .? Второй то - не при делах? Местные, есть инфа?
pomor45
pomor45 ответ 38ydgr6jhbkh (раскрыть)
вчера в 18:11
После футбола.
38ydgr6jhbkh
38ydgr6jhbkh
вчера в 17:55
И такое бывает в футболе...
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